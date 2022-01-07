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Euronews: на Рождество патриарх Кирилл предупредил о возможном «конце человеческой истории» в результате конфликта между Востоком и Западом

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Православные христиане в эту пятницу празднуют Рождество, передаёт Euronews. В своём рождественском интервью патриарх Кирилл предостерёг от вооружённого конфликта между Востоком и Западом, который, как он заявил, «может означать конец человеческой истории».
В пятницу православные христиане отмечают Рождество. По юлианскому календарю этот день празднуется Русской, Грузинской, Сербской и некоторыми древними восточными православными церквями.

В России главное ночное рождественское богослужение прошло в храме Христа Спасителя в Москве. Патриарх Кирилл рассказал прихожанам, что помолился за мир в Казахстане, а также выразил надежду на прекращение, цитата, «междоусобных браней на территории исторической Руси».

В своём рождественском интервью предстоятель РПЦ предостерёг также от вооружённого конфликта между Востоком и Западом, который, цитата, «может означать конец человеческой истории».

В Сербии главная рождественская литургия прошла в соборе Святого Саввы в Белграде — самом большом православном храме на Балканах.

Патриарх Порфирий поблагодарил медработников страны за борьбу с коронавирусом и сказал, что будет молиться за выздоровление больных. Однако среди прихожан немногие носили маски.

Предстоятель Коптской православной церкви патриарх Тавадрос, или Феодор II, провёл праздничную службу в кафедральном соборе Рождества Христова, который был построен в 2019 году в новой административной столице Египта в пригороде Каира.

Коптское православное население Египта составляет около 10 миллионов человек.

Дата выхода в эфир 07 января 2022 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Euronews Франция Европа
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