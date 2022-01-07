Euronews: на Рождество патриарх Кирилл предупредил о возможном «конце человеческой истории» в результате конфликта между Востоком и Западом

14:38
Китай решительно выступает против внешних сил, провоцирующих беспорядки в Казахстане
Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно провоцирующих беспорядки в Казахстане, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.
14:36
Логинов одержал победу в спринте на этапе Кубке мира в Оберхофе
Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринтерской гонке на 10 км в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону — 2021/22 в немецком Оберхофе.
14:36
Трое неизвестных пытались проникнуть в воинскую часть в Казахстане
Трое неизвестных утром 7 января пытались проникнуть на территорию воинской части в Актюбинской области Казахстана.
14:27
Вяльбе: Ретивых не отобрался на Олимпийские игры в Пекине
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что лыжник Глеб Ретивых не сумел отобраться на зимние Олимпийские игры в Пекине.
14:26
В Алма-Атинской области застрелили напавшего на полицейских мародёра
В Алма-Атинской области мародёры при задержании напали на сотрудников правоохранительных органов. В результате один нападавший погиб, полицейский получил ранение.
14:23
Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-начальника Генштаба ВС России Квашнина
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной героя России генерала армии Анатолия Квашнина.
14:16
Президент Лукашенко заявил о взятии курса на независимость Белоруссии в связке с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что взял более жёсткий курс, направленный на сохранение суверенитета и независимости страны.
14:14
В Алма-Ате задержали криминального авторитета Дикого Армана
В Алма-Ате задержали криминального авторитета Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу Дикий Арман.
14:12
Грузовики «КамАЗ-мастер» заняли весь пьедестал почёта по итогам шестого этапа ралли «Дакар»
Российский экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова показал лучший результат на шестом этапе ралли «Дакар» в зачёте грузовиков.
14:06
Один силовик погиб и трое пострадали при отражении нападения на СИЗО Талдыкоргана
В Казахстане один силовик погиб, ещё трое получили ранения в ходе отражения нападения на следственный изолятор в Талдыкоргане.
14:05
Рогозин распорядился вернуть в Россию из Байконура курсантов вузов из отпусков
Глава администрации города Байконур Константин Бусыгин сообщил, что «Роскосмос» обеспечит возвращение в Россию курсантов военных училищ из зимних отпусков на Байконуре.
13:59
Теннисистке Ворачовой отказали во въезде в Австралию по той же причине, что и Джоковичу
Чешской теннисистке Ренате Ворачовой аннулировали визу в Австралию накануне Australian Open.
13:53
В Алма-Ате неизвестные пытались обстрелять военнослужащих
В Алма-Ате неизвестные предприняли попытку обстрелять военнослужащих. Об этом информирует телеканал «Хабар 24» со ссылкой на оперштаб по борьбе с терроризмом.
13:45
Тренер юношеской сборной России анонсировал приглашение в команду вратаря «Арсенала»
Старший тренер юношеской сборной России Владимир Волчек сообщил, что вызовет на ближайший сбор вратаря системы лондонского «Арсенала» Алексея Федорущенко.
13:43
Бывший банкир Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в Казахстане
Заочно осуждённый в Казахстане бывший глава БТА Банка Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране.
13:37
Автор «Песенки Крокодила Гены» Александр Тимофеевский умер в возрасте 88 лет
Поэт и писатель, автор «Песенки Крокодила Гены» Александр Тимофеевский скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил киновед Сергей Капков.
13:31
Мичков признался, что хотел бы поехать на Олимпиаду в составе сборной России
Форвард санкт-петербургского СКА и сборной России Матвей Мичков поделился мнением о своём возможном участии в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
13:29
Лукашенко назвал происходящее в Казахстане попыткой иностранного вмешательства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что протесты в Казахстане являются попыткой иностранного вмешательства во внутренние дела республики.
13:23
Девять российских Ил-76 с миротворцами и техникой произвели посадку на аэродроме Алма-Аты
Девять российских самолётов Ил-76 с военнослужащими ВДВ и техникой из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности выполнили посадку на аэродроме Алма-Аты в Казахстане.
13:18
Агент сообщил о договорённости с «Краснодаром» по трансферу парагвайского защитника Алонсо
Диего Серрати, агент защитника «Атлетико Минейро» и сборной Парагвая по футболу Хуниора Алонсо, сообщил, что его клиент вскоре станет игроком «Краснодара».
13:13
Администрация Байконура решила ввести до 19 января ряд ограничений в городе
Глава администрации Байконура Константин Бусыгин сообщил о решении ввести до 19 января ряд ограничений в городе. В частности, будет запрещена торговля алкогольными напитками и ограничено передвижение в ночное время.
13:05
Телеканал «Хабар 24»: по всему Казахстану в ходе беспорядков задержаны 3706 человек
По всему Казахстану на настоящий момент задержали 3706 человек, сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на оперштаб по борьбе с терроризмом.
13:04
Кудерметова победила Потапову и стала полуфиналисткой турнира WTA в Мельбурне
В матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне россиянка Вероника Кудерметова победила соотечественницу Анастасию Потапову.
13:04
В Госдуме прокомментировали результаты опроса граждан Германии о «Северном потоке — 2»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что 60% граждан Германии поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2».
13:00
«Астон Вилла» объявила о переходе Коутиньо из «Барселоны»
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо перешёл в английскую «Астон Виллу» на правах аренды.
12:59
Пашинян и Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Казахстане
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Казахстане.
12:56
Токаев заявил о предстоящем «разборе полётов» действий силовиков перед беспорядками
Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев заявил о предстоящем «разборе полётов» в связи с действиями силовиков перед беспорядками. По его словам, критически важно понять, почему в Казахстане «проспали» подпольную подготовку спящих ячеек боевиков.
12:52
МВД Казахстана сообщило о попытке нападения 20 человек на СИЗО в Талдыкоргане
На СИЗО в казахстанском Талдыкоргане попытались напасть 20 человек в камуфляже.
12:39
Токаев заявил, что конституционная законность в Казахстане восстанавливается
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что введённый в стране режим чрезвычайного положения даёт свои результаты.
12:39
Армения направила в Казахстан 100 миротворцев
Из Армении в Казахстан направились 100 военнослужащих в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности.
12:37
«Ак Барс» уступил «Адмиралу» в матче КХЛ, прервав серию из четырёх побед
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» обыграл казанский «Ак Барс».
12:30
Токаев: «свободные» СМИ и «забугорные деятели» играют пособническую роль в беспорядках
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к народу заявил, что так называемые свободные СМИ и «забугорные деятели» играют пособническую роль в беспорядках в стране.
12:28
Президент Казахстана Токаев заявил о нехватке спецсил и оборудования в стране
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране не хватает спецсил и оборудования.
12:26
Каминский рассказал о симптомах у Латыпова, который заболел коронавирусом
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о состоянии здоровья лидера команды Эдуарда Латыпова, который заболел коронавирусом.
12:22
Хачанов вышел в полуфинал турнира в Аделаиде
Российский теннисист Карен Хачанов квалифицировался в полуфинал турнира, проходящего в Аделаиде (Австралия).
12:17
МЧС: за запуск фейерверков в неположенных местах может грозить штраф до 5 тысяч рублей
Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России генерал-майор внутренней службы Ринат Еникеев заявил, что за запуск пиротехнических изделий в неположенных местах может грозить штраф до 5 тыс. рублей.
12:16
Стали известны соперники «Зенита» по товарищескому турниру в Португалии
Во время зимних сборов «Зенит» выступит в товарищеском турнире Atlantic Cup, который пройдёт в Португалии.
12:16
Токаев: задержанных в ходе беспорядков в Казахстане привлекут к строжайшей ответственности
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что задержанных участников беспорядков в стране привлекут к «строжайшей уголовной ответственности».
12:12
Бывший начальник Генштаба ВС России Квашнин умер от коронавируса
Бывший начальник Генштаба ВС России генерал армии Анатолий Квашнин умер в Москве.
12:11
Шевченко прокомментировал информацию о возможном переходе Миранчука в «Дженоа»
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко отреагировал на информацию о возможном переходе российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в свой клуб.
12:07
Президент Казахстана Токаев приказал стрелять по террористам на поражение
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.
12:05
Мичков: в СКА очень хорошие условия, примерно как в лучших командах НХЛ
Нападающий СКА и сборной России Матвей Мичков рассказал, почему ещё не готов выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
11:53
Журова раскритиковала правительство Австралии за ситуацию с Джоковичем
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на ситуацию вокруг Новака Джоковича, которого не впустили в Австралию.
11:48
Токаев поблагодарил Путина за оперативный отклик на обращение по поводу миротворцев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оперативную реакцию на его обращение по поводу миротворцев.
11:36
Ещё один член сборной России по биатлону заболел коронавирусом в Оберхофе
Тренер или сотрудник сборной России по биатлону сдал положительный тест на коронавирус в немецком Оберхофе, где пройдёт пятый этап Кубка мира.
11:32
За сутки в России выявили 16 735 случаев инфицирования коронавирусом
За минувшие сутки в России были подтверждены 16 735 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Накануне стало известно о 15 316 заболевших.
11:28
Воспитанник «Динамо»: очень рад, что Захарян и Тюкавин попали к хорошему тренеру
Воспитанник московского «Динамо» Станислав Лацевич рассказал, возмущался ли он, когда Арсен Захарян и Станислав Тюкавин получили свои шансы, а он — нет.
11:24
Миротворцы России с правоохранителями Казахстана взяли под контроль аэропорт Алма-Аты
Миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.
11:20
Драчёв заявил, что коронавирус может не повлиять на подготовку Латыпова к ОИ-2022
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отреагировал на положительный тест на COVID-19 Эдуарда Латыпова.
11:17
Представитель Минобороны Конашенков: миротворцы ОДКБ будут в Казахстане ограниченное время
Россия и другие страны ОДКБ направляют миротворцев в Казахстан на ограниченный период, сообщили в российском Минобороны.