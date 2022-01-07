Euronews: на Рождество патриарх Кирилл предупредил о возможном «конце человеческой истории» в результате конфликта между Востоком и Западом

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14:27 Вяльбе: Ретивых не отобрался на Олимпийские игры в Пекине Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что лыжник Глеб Ретивых не сумел отобраться на зимние Олимпийские игры в Пекине.

14:26 В Алма-Атинской области застрелили напавшего на полицейских мародёра В Алма-Атинской области мародёры при задержании напали на сотрудников правоохранительных органов. В результате один нападавший погиб, полицейский получил ранение.

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14:16 Президент Лукашенко заявил о взятии курса на независимость Белоруссии в связке с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что взял более жёсткий курс, направленный на сохранение суверенитета и независимости страны.

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14:12 Грузовики «КамАЗ-мастер» заняли весь пьедестал почёта по итогам шестого этапа ралли «Дакар» Российский экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова показал лучший результат на шестом этапе ралли «Дакар» в зачёте грузовиков.

14:06 Один силовик погиб и трое пострадали при отражении нападения на СИЗО Талдыкоргана В Казахстане один силовик погиб, ещё трое получили ранения в ходе отражения нападения на следственный изолятор в Талдыкоргане.

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