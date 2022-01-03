Русская новогодняя традиция — France 2 побывал на «Щелкунчике» в Большом театре

Несмотря на дорогие билеты, попасть в Большой театр на «Щелкунчика» сейчас практически невозможно, передаёт France 2: за три недели этот балет сыграют 26 раз, и на все представления билеты уже раскуплены. Для многих россиян поход на этот спектакль стал доброй новогодней традицией, передающейся от поколения к поколению.

Каждый год в Москве снова начинает звучать эта невесомая музыка и зачаровывает Большой театр. Её сочинил Чайковский для балета, который играют только три недели в году, и она стала символом праздника. Это музыка из «Щелкунчика».

Большой театр в России — это больше чем театр: найти лишний билетик сложно, а на «Щелкунчика» — практически невозможно.

ЗРИТЕЛЬНИЦА: Это событие, на которое хотят попасть все, а так как Большой, он, конечно, большой, но не настолько большой, поэтому нет возможности попасть всем.

В Большом все показывают себя в лучшем виде, в том числе зрители.

ДРУГАЯ ЗРИТЕЛЬНИЦА: Я решила, что каждый год буду надевать это платье на «Щелкунчика». Это своего рода традиция. Я уже шестой раз надеваю это платье.

Таким образом, театр начинается с вешалки и продолжается в парадных гостиных.

ЮЛИЯ КАЛИНИНА, зрительница: Очень красивые люстры, красивые потолки. Перед спектаклем очень вдохновляет, настраивает на правильный лад.

ГАЛЯ, дочь Юлии Калининой: Тут всё дорогое и старое.

Родители часто бывают в Большом театре. Они всегда начинают с буфета, где в любое время можно взять шампанское.

ЮЛИЯ КАЛИНИНА: С Новым годом!

Они отлично помнят, как смотрели «Щелкунчика» в первый раз.

АЛЕКСАНДР КАЛИНИН: Меня водили папа с мамой 60 лет назад.

В свою очередь они знакомят с этой рождественской сказкой Галю и Александра. Дети 8 и 10 лет сидят под позолоченными светильками одного из самых красивых театров мира. Его зрительный зал, построенный в середине XIX века, вмещает 1700 человек.

АЛЕКСАНДР КАЛИНИН: Мы отключаемся от мира и возвращаемся на 150 лет назад (смеётся).

РАБОТНИК СЦЕНЫ: 10 минут до начала! 10 минут!

За занавесом разогреваются танцоры. В каждом спектакле задействовано 80 человек — меньше чем за три недели пройдёт 26 представлений «Щелкунчика». Чтобы выдержать такой ритм, танцоры сменяют друг друга.

Вечером 31 декабря Якопо Тисси будет Принцем — главным героем самого важного спектакля в году.

ЯКОПО ТИССИ, ведущий солист Большого театра: И всё же на нас лежит огромная ответственность, потому что эту роль в прошлом исполняли прекрасные танцоры Большого театра. Это особый, великолепный спектакль, поэтому эту роль так непросто исполнять.

ЮРИЙ ОСТРОВСКИЙ, артист балета в Большом театре: Более собранно артисты танцуют и собираются — 31 всё-таки, и билеты, я думаю, достаточно дорогие (смеётся), и публика (приходит. — ИноТВ) с ожиданием.

И вот, наконец, Щелкунчик. Рождественским вечером во сне Марии он оживает и превращается в принца. Вместе они путешествуют по сказочному миру, увлекая за собой зрителей.