Bild: берлинский балет отменил «Щелкунчика» из-за наличия расовых стереотипов

Государственный балет Берлина не покажет свой самый популярный спектакль «Щелкунчик» из-за «блэкфейсинга». Как пишет Bild, в оригинальной версии постановки двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем темную кожу, что сегодня считается уничижительным. Вместо классического балета Чайковского с 3 декабря будут давать балет «Дон Кихот», где, в свою очередь, также есть спорная тема — «хитанос», то есть «цыгане», однако, по словам исполняющей обязанности директора Государственного балета Кристианы Теобальд, данная проблема уже решена.

В этом году Государственный балет Берлина не покажет свой самый популярный спектакль. Как пишет Bild, обошедшаяся в €1,5 млн постановка «Щелкунчика», осуществлённая российскими хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой в 2013 году, отменена. Вместо классического балета Чайковского с 3 декабря будут давать балет «Дон Кихот», действие которого происходит не в предрождественскую ночь, а под солнцем Испании. Исполняющая обязанности директора Государственного балета Кристиана Теобальд объяснила журналистам причину такого решения.

«В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем тёмную кожу. Это сейчас называют «блэкфейсинг». Ещё в 2015 году мы получали множество электронных сообщений с соответствующими жалобами. И это совершенно справедливо. Постановка уже шла, но мы поговорили с хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой. Мы им сказали, что блэкфейсинг должен быть исключён», — рассказала Теобальд.

Она также отметила, что в постановке есть и другие проблемные элементы, которые необходимо пересмотреть. Например, китайский танец представляет собой стереотипное изображение китайцев: артисты ходят по сцене мелкими семенящими шажками.

«В эпоху, когда возникала хореография балета, ни у кого по этому поводу вопросов не возникало. Но сегодня нам приходится это объяснять. То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто тёмным гримом. Всё это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений», — считает исполняющая обязанности директора Государственного балета.

Однако на вопрос журналиста, почему вместо «Щелкунчика» был поставлен в программу балет «Дон Кихот», где есть «хитанос», то есть «цыгане», а данное понятие сегодня считается уничижительным, Теобальд ответила, что проблема уже решена.

«Хитанос» — это понятие, которым в Испании народы синти и рома обозначают себя самих. В испанском языке слово «хитанос» не имеет такой негативной коннотации, как слово «цыгане» в немецком языке. Но в этой инсценировке есть и романтические клише. При возобновлении этой постановки мы связались с представителями синти и рома. Мы продолжаем работать над этой тематикой. Были переработаны программки, они снабжены пояснительной информацией», — добавила Кристиана Теобальд.