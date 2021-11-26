Bild: берлинский балет отменил «Щелкунчика» из-за наличия расовых стереотипов
В этом году Государственный балет Берлина не покажет свой самый популярный спектакль. Как пишет Bild, обошедшаяся в €1,5 млн постановка «Щелкунчика», осуществлённая российскими хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой в 2013 году, отменена. Вместо классического балета Чайковского с 3 декабря будут давать балет «Дон Кихот», действие которого происходит не в предрождественскую ночь, а под солнцем Испании. Исполняющая обязанности директора Государственного балета Кристиана Теобальд объяснила журналистам причину такого решения.
«В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем тёмную кожу. Это сейчас называют «блэкфейсинг». Ещё в 2015 году мы получали множество электронных сообщений с соответствующими жалобами. И это совершенно справедливо. Постановка уже шла, но мы поговорили с хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой. Мы им сказали, что блэкфейсинг должен быть исключён», — рассказала Теобальд.
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