Sky: «шоу должно продолжаться» — несмотря на печальную статистику, артисты Большого не перестали танцевать

Хотя коронавирусная статистика в России в последнее время остаётся печальной, власти страны пока воздерживаются от возвращения самых жёстких ограничений — и артисты балета Большого театра, в отличие от многих западных коллег, продолжают выходить на сцену, пусть и перед полупустыми залами, пишет корреспондент Sky News Диана Магнэй. Как полагает журналистка, балетные постановки в Большом до сих пор не отменены из-за того, что в Кремле театр считают особым символом. Впрочем, как поведали Магнэй артисты балета, возможность выступать для них — огромное счастье вне зависимости от количества зрителей.

Первая сцена балета «Щелкунчик», в которой в доме семейства Штальбаум собираются многочисленные гости, чтобы вместе отпраздновать Рождество, показывает то, чего большинству людей в ушедшем году испытать было не суждено, пишет корреспондент Sky News Диана Магнэй. Между тем, такой же недостижимой мечтой для многих оказалась и сама эта постановка — как указано на сайте Королевского балета Великобритании, «Щелкунчик» ставиться в ближайшее время не будет, причём даже в прямой трансляции, отмечает журналистка.

Но в России всё не так: несмотря на введённое властями ограничение заполняемости до 25%, в Большом театре кипит работа — и зимний балетный репертуар там отрабатывают полностью, подчёркивает Магнэй.

«Сколько бы раз ни приходилось танцевать «Щелкунчика», от него всегда ждёшь какого-то чуда, — признаётся в интервью корреспонденту Sky News прима-балерина Большого Анна Никулина, которая исполняет роль Маши. — Каждая постановка приносит ощущение сказки, волшебства».

Учитывая нынешнюю коронавирусную статистику в Москве и по всей России, тот факт, что балет ещё ставится — это и в самом деле «почти чудо», констатирует Магнэй. Как напоминает журналистка, на этой неделе российские чиновники признались, что реальная смертность от COVID-19 в три раза выше ранее объявленных показателей, а значит Россия теперь находится на третьем месте по количеству погибших от этой инфекции в мире; тем не менее, от возвращения жёстких ограничительных мер власти страны всё же отказались.

В Москве бары, клубы и рестораны могут обслуживать посетителей до 23:00, музеи закрыты, а театры, концертные залы и кинотеатры имеют право пускать до 25% от общего числа посетителей, которые обязательно должны надевать маски, рассказывает Магнэй. Ношение масок и перчаток также обязательно в магазинах и метро, однако социальное дистанцирование так и не вошло у москвичей в привычку, пишет она.

Как поведали в беседе с корреспондентом Sky балерины Большого, сама по себе возможность танцевать перед аудиторией — это настоящее благословление для них. Театр был в ушедшем году закрыт на протяжении шести месяцев, и артистам балета во время первого карантина пришлось оборудовать у себя дома станки и установить специальное напольное покрытие, чтобы иметь возможность участвовать в репетицияях, проводившихся через Zoom, подчёркивает Магнэй.

«Самым сложным моментом была неопределённость, — цитирует журналистка солистку балета Ану Туразашвили. — Мы в Большом находимся целыми днями по шесть дней в неделю целый год. Театр — наша жизнь и наш дом, и осознавать, что всё это может просто прекратиться, и что ты не знаешь, когда его снова откроют и откроют ли вообще, было страшно». Как пишет Магнэй, Ана вернулась к репетициям как только смогла —а в сентябре театр возобновил работу.

Несмотря на то, что у артистов регулярно проверяли температуру, в балетной труппе Большого, включающей 230 человек, всё же были случаи заражения — а это значит, что моментов, когда в постановку в последнюю минуту вносились изменения, хватало, отмечает Магнэй. «Если один человек внезапно заболевает, это значит, что все, кто с ним был в раздевалке, и его партнёры должны уходить на самоизоляцию, а поэтому в один день просто пропадало много человек, — рассказала журналистке Ана Туразашвили. — Так что всё было более сумбурно, чем обычно».

Генеральный директор Большого Владимир Урин признаёт, что ставить балеты при такой ограниченной заполняемости без государственной поддержки было бы невозможно, но отмечает, что это имеет огромное значение для морального духа труппы и зрителей, пишет Магнэй. «Очень важно, чтобы артисты оставались в форме, в репертуаре сохранялись постановки, и продолжался контакт между танцовщиками и зрителями», — приводит корреспондент Sky News слова Урина.

Большой пережил многие войны и революции, и на его главной сцене было провозглашено образование СССР, пишет Магнэй. «У этого театра было особое место и в царской России, и в Советском Союзе, и в путинской России, — отмечает она. — В Кремле считают, что шоу должно продолжаться».

«Думаю, что возможность танцевать в Большом — это лучшее, что может случиться с артистом балета, это действительно дар свыше, — в заключение цитирует автор премьера Большого театра Дениса Родькина. — В России люди так сильно любят балет, что даже если в аудитории будет пять процентов зрителей, мы всё равно будем чувствовать от них стопроцентную поддержку».