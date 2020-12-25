Les Echos: в отличие от Европы, Москва борется с COVID-19 без карантина

11:14 Зеленский объяснил свою позицию по Минским соглашениям Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не может выйти из Минских договорённостей, поскольку это может привести к снятию санкций с России.

11:05 Избитый Широковым арбитр объяснил, почему добивается тюремного заключения для экс-футболиста Футбольный арбитр Никита Данченков высказался о предстоящем судебном заседании по делу экс-полузащитника сборной России Романа Широкова, избившего его на матче любительских команд в августе 2020 года.

11:01 В Совфеде осудили угрозы Киева помешать опреснению воды в Крыму Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что Киев намерен помешать проекту с опреснением воды в Крыму.

10:54 Трутнев предложил взимать плату с компаний за иностранных работников Вице-премьер и представитель президента в ДФО Юрий Трутнев предложил в качестве меры поддержки россиян на рынке труда ввести плату для предприятий, нанимающих иностранных работников под новые проекты в Арктике и на Дальнем Востоке.

10:50 Матыцин выказался о лимите на легионеров в российском футболе Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что лимит на легионеров существует в первую очередь для того, чтобы защищать интересы национальной сборной страны.

10:43 СМИ: Сторона избитого арбитра Данченкова подаст ходатайство об аресте имущества Широкова Сторона футбольного арбитра Никиты Данченкова подаст ходатайство об аресте имущества и денежных средств экс-футболиста сборной России Романа Широкова с целью обеспечения гражданского иска на 500 тыс. рублей о компенсации морального вреда.

10:36 Алиев объявил о поэтапной демобилизации военных Азербайджанский лидер Ильхам Алиев объявил о поэтапной демобилизации до 15 апреля военнослужащих, которые были призваны в связи с военными действиями в Нагорном Карабахе.

10:29 Макгрегор сообщил, что в третий раз станет отцом Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что его семья ожидает пополнения.

10:28 На Украине выявили более 11 тысяч случаев коронавируса за сутки На Украине за сутки зафиксировали 11 035 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 1 012 167 случаев COVID-19.

10:17 Источник: на Исмаилова был составлен протокол о мелком хулиганстве за потасовку с Минеевым Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отпущен из отделения полиции после составления административного протокола о мелком хулиганстве.

10:14 Студент колледжа планировал устроить взрыв в Тамбове По данным Следственного комитета России, студент колледжа планировал устроить теракт в Тамбове под влиянием «деструктивных субкультур».

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10:06 В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Тамбове В Тамбове задержали 17-летнего подростка, которого подозревают в подготовке террористического акта. Об этом сообщили в ФСБ России.

10:04 Плющенко рассказал, как лежал в реанимации с подозрением на коронавирус Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко рассказал, как весной перенёс пневмонию.

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09:37 Додон пообещал защищать дружбу Молдавии и России Бывший молдавский президент Игорь Додон заявил, что намерен в будущем защищать дружбу Молдавии и России.

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09:14 Полиция отпустила Исмаилова, задержанного за потасовку с Минеевым Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов был отпущен из полиции после массовой потасовки, которая произошла на турнире по смешанным единоборствам в Москве.

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08:25 Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2021 году В России в 2021 году ожидаются семь коротких рабочих недель и одна длинная. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Роструд.

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08:03 Минобороны начало развёртывание госпиталя в Симферополе Военнослужащие Южного военного округа приступили к развёртыванию в Симферополе мобильного госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в Минобороны России.

07:53 Гинцбург: привитые от коронавируса могут стать донорами плазмы Люди, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19, могут стать донорами плазмы, предназначенной для лечения больных коронавирусом.

07:36 Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью увеличилось до четырёх Число погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Скопинском районе Рязанской области увеличилось до четырёх. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

07:15 Вирусолог сравнил иммунитет к COVID-19 после болезни и вакцинации Вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко в беседе с радио Sputnik сравнил иммунитет к коронавирусной инфекции после болезни и после вакцинации.

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06:30 Американский сенатор сравнил кибератаку против США с «актом войны» Американский сенатор-демократ Бен Кардин уверен, что за масштабной хакерской атакой против государственных учреждений и частных компаний США стоит Россия. Он также считает, что инцидент потенциально может рассматриваться как «акт войны». Об этом говорится в заявлении сенатора, с текстом которого ознакомился RT.

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05:27 Три человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом под Рязанью В Скопинском районе Рязанской области в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли три человека, 12 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

05:07 В Мексике за сутки зафиксировали более 12 тысяч случаев коронавируса В Мексике число выявленных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 12 485 и достигло 1 362 564. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главного эпидемиолога Министерства здравоохранения страны Хосе Луиса Аломию.

04:45 Синоптики прогнозируют экстремальные морозы в ряде регионов России Экстремально холодная погода — до -50 °С — прогнозируется в Западной и Средней Сибири до конца этого года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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03:19 В Колумбии за сутки выявили почти 15 тысяч случаев коронавируса За прошедшие сутки общее число выявленных случаев коронавируса в Колумбии увеличилось на 14 940, достигнув 1 559 766.

02:56 Власти Петербурга подали заявку на 300 тысяч доз вакцины от COVID-19 Власти Санкт-Петербурга подали заявку на поставку в город 300 тыс. доз вакцины от коронавируса, заявил в эфире телеканала «78» губернатор города Александр Беглов.

02:34 Два автомобиля столкнулись на западе Москвы На западе Москвы произошло ДТП с двумя автомобилями, есть пострадавшие. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

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01:51 В Счётной палате оценили эффект от мер по борьбе с бедностью в России Счётная палата России оценила влияние правительственных мер на рост доходов россиян и снижение уровня бедности. Об этом говорится в материалах контрольного ведомства.

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01:15 Киев ведёт переговоры с Китаем по поставкам вакцины от коронавируса Украина ведёт переговоры с Китаем о поставке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.