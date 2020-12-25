Les Echos: в отличие от Европы, Москва борется с COVID-19 без карантина

Если весной для борьбы против пандемии в Москве вводили весьма строгие меры, то за лето, по словам столичных властей, они сумели подготовиться, и потому сейчас карантин не требуется, пишет Les Echos. По словам автора статьи, экономика и вовсе работает, будто пандемии и нет, и даже в случае с культурными учреждениями удалось найти компромисс.
Во время второй волны коронавируса московские власти сделали выбор не жертвовать экономикой, пишет корреспондент Les Echos. «Мы приготовились и сегодня мы не вынуждены принимать радикальные меры, которые навредят экономике», — заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. С марта по май, когда в столице в день было до 2 тыс. госпитализаций, Москве пришлось ввести карантинные меры. С октября же, наоборот, запреты минимальные: ни магазины, ни рестораны не закрыты, нет ограничений по перемещениям, ни по комендантскому часу.
«Мы воспользовались временем летом, когда вирус был менее активным, чтобы расширить нашу инфраструктуру, закупить оборудование и медикаменты, улучшить протоколы лечения. Так что мы были готовы ко второй волне», — заявил Ефимов. По его словам, количество коек для больных COVID-19 выросло с 23 тыс. до 40 тыс. И потому Москва может жить практически нормальной жизнью.
Ограничения коснулись в особенности системы образования, старшие классы школы и университеты перевели на домашнее обучение. Для учреждений культуры нашли компромисс: театры не закрыли, но ввели ограничение в 25% заполняемости. Рождественские рынки отменили, но магазины открыты. Для заведений общественного питания действует лишь одно правило: быть закрытыми с 23 до 6 часов.
Москвичам предписано по максимуму ограничить передвижения и работать из дома, в общественных местах носить маски и перчатки. И, по словам автора статьи, есть результат: общественный транспорт зафиксировал снижение трафика на 40%, в городе стало на 30% меньше людей, а экономика продолжает работать, будто пандемии и нет.
Впрочем, в обществе нет единого мнения по вопросу необходимости карантина, отмечает журналист. «В Европе в приоритете люди и их здоровье. Наши власти, наоборот, ставят в приоритет бизнес и деньги», — приводит автор статьи слова медика, с которым он общался.
В этот раз Москва не стала главным очагом пандемии, две трети всех случаев приходится на регионы. Но всё же журналист Les Echos называет высокими показатели в 7 тыс. новых случаев заболеваний в столице.
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