ABC News: после Рождества американцы вернут в магазины подарки на $120 млрд

Каждый год после Рождества американцы торопятся вернуть не понравившиеся им подарки. По оценкам экспертов, в нынешнем сезоне магазинам придётся принять обратно товары общей стоимостью 120 миллиардов долларов. Как отмечает телеканал ABC News, многие возвращённые подарки в конечном итоге окажутся на свалке.

Поговорим о праздничной традиции. С первого же дня после Рождества многие торопятся обменять нежеланные подарки. О способах избежать суматохи расскажет корреспондент ABC News Зорин Ша.



Сейчас, когда со всех подарков снята обёртка, многие американцы спрашивают себя: «Могу ли я сдать это обратно?» По оценкам экспертов, в этом праздничном сезоне будут возвращены подарки на сумму 120 миллиардов долларов.



У каждой сети розничной торговли собственные правила возврата, всё зависит от даты покупки. Хорошая новость в том, что второй год подряд магазины проводят крайне щедрую политику. Многие, как Amazon и Target, позволяют до конца января вернуть подарки, купленные ещё в октябре.



КРИСТИН МАКГРАТ, редактор RetailMeNot: Во многих случаях можно вернуть подарки, купленные онлайн, придя в магазин этой розничной сети.



Некоторые старые правила возврата по-прежнему действуют. Если нарушена целостность оригинальной упаковки, магазины могут не принять товар обратно. А если у вас нет чека на подарок, возможно, вам смогут предложить лишь магазинный кредит.



Но вот совет от профессионала: не выбрасывайте подарочные карты! Даже если вам они не нужны, вы можете продать их онлайн за большую часть их изначальной стоимости.



ЗОРИН ША, корреспондент ABC News: Стоит отметить, что многие из возвращённых нами товаров в итоге оказываются на мусорных полигонах. Так что если вы не хотите возвращать, то передарите, перепродайте или просто пожертвуйте благотворительной организации. Линдси?



Полезные советы! Спасибо, Зорин! Счастливых праздников!



Дата выхода в эфир 26 декабря 2021 года.