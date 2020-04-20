DM: Пасха и самоизоляция — не все православные последовали советам властей

Во многих странах, где проживают православные, введены карантинные меры из-за коронавируса. И если в Москве на Пасху церкви были закрыты, то, например, в Грузии или в Болгарии прошли пасхальные богослужения, хоть и с некоторыми предосторожностями.

По всей Европе верующие собирались в церквях, чтобы отпраздновать Пасху, несмотря на коронавирус, пишет Daily Mail. При этом, например, глава РПЦ патриарх Кирилл, под чьим началом находится порядка 150 млн православных, призывал людей оставаться дома. Он провёл богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, и его транслировали по телевидению. В своём обращении он отметил, что хоть церкви и пустуют, все христиане держатся вместе.

И в Москве церкви были закрыты, отмечает автор статьи. Но в некоторых других российских городах службы прошли, и люди стояли на улице, не соблюдая рекомендованную дистанцию. А, например, в Донецке, верующие приходили на службу и, в том числе, целовали по очереди крест во время богослужения. В Красноярске больше 100 человек собрались у закрытого центрального собора.

Владимир Путин обычно присутствует на пасхальном богослужении, но в этот раз он лишь посетил часовню в своей подмосковной резиденции. Он обратился к россиянам, сидя у камина рядом с традиционной пасхальной едой, и призвал их соблюдать предписания по самоизоляции. При этом он заверил, что ситуация с коронавирусом у властей под контролем, несмотря на резкий рост числа инфицированных.

В других православных странах многие церкви тоже остались закрыты, отмечает автор статьи, называя Грецию, Сербию, а также православные общины Турции и Египта. В Сирии и Ливане церкви проводили онлайн-трансляции. В Албании некоторым ситуация напомнила коммунистические времена, когда им так же приходилось праздновать церковные праздники дома. В Румынии волонтёры и священники ходили по домам верующих, раздавали им освящённый хлеб и разносили огонь из Иерусалима.

При этом были и такие церкви, в которых священники не послушались указа и провели богослужения. Так, в Болгарии церкви остались открыты, прихожанам было сказано надеть маски и держать дистанцию. В Грузии правительство было вынуждено пойти на уступки и позволить богослужения в крупнейших соборах. На Украине президент призывал людей остаться дома, но около 130 тыс. человек посетили службы, которые в основном проводились на улице, пишет Daily Mail.