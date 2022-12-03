France 24: Украина собирается запретить религиозные организации, связанные с Россией

00:43
Екатеринбургского блогера Михаила Климарёва объявили в розыск
В МВД России объявили в розыск екатеринбургского эксперта по рынку интернета, телеком-блогера и общественного деятеля Михаил Климарёва*.
00:39
Кейн стал лучшим ассистентом на групповом этапе ЧМ по футболу
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отдал больше всех результативных передач в групповом этапе чемпионата мира — 2022.
00:38
На групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре было забито 120 мячей
Стало известно, сколько мячей было забито на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре.
00:34
Стало известно расписание матчей 1/8 финала на ЧМ по футболу в Катаре
Определились все участники первого раунда плей-офф чемпионата мира — 2022.
00:30
В США допустили возможность нападения Пекина на Тайвань
В Белом доме допустили возможность нападения Пекина на Тайвань и в связи с этим предпринимают усилия по недопущению развития такого сценария, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
00:28
Сербия в четвёртый раз подряд не смогла выйти из группы на ЧМ
Сборная Сербии потерпела поражение от команды Швейцарии в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.
00:24
Мохамеди — единственный вратарь, не пропустивший на ЧМ ни одного мяча
Вратарь сборной Марокко Мунир Моханд Мохамеди стал единственным голкипером, не пропустившим на групповом этапе чемпионата мира — 2022 ни одного мяча.
00:21
Два футболиста пропустят матчи 1/8 финала ЧМ из-за перебора жёлтых карточек
Два футболиста не сыграют в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре из-за перебора жёлтых карточек.
00:19
Шесть матчей ЧМ посетило более 84 тысяч болельщиков, все они прошли на «Лусаиле»
Стало известно, что более 84 тыс. болельщиков посетили шесть матчей чемпионата мира — 2022, все они прошли на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.
00:13
Госдеп: Сноуден давно показывал свою верность России
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден, получивший российский паспорт, давно показывал свою верность России.
00:13
Мбаппе, Валенсия, Мората, Рашфорд и Гакпо лидируют в гонке бомбардиров ЧМ
Стал известен список лидеров в гонке бомбардиров после матчей группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
00:12
На групповом этапе ЧМ-2022 были реализованы девять из 14 пенальти
Сборная Португалии реализовала больше всего пенальти в групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре.
00:10
Определились все участники плей-офф ЧМ по футболу в Катаре
Стали известны все команды, которые примут участие в 1/8 финала чемпионата мира — 2022.
00:07
Южная Корея встретится с Бразилией в плей-офф ЧМ-2022
Сборная Южной Кореи одержала победу над командой Португалии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.
00:06
Португалия сыграет со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата мира
Сборная Португалии встретится с национальной командой Швейцарии в первом раунде плей-офф чемпионата мира — 2022.
00:00
Сербия второй раз на ЧМ по футболу пропустила три мяча и проиграла Швейцарии
Сборная Сербии потерпела поражение от команды Швейцарии в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.
00:00
Камерун с минимальным счётом обыграл Бразилию, но не вышел в плей-офф ЧМ
Сборная Камеруна одержала победу над национальной командой Бразилии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.
23:58
Один человек погиб в результате обрушения породы на руднике в Забайкалье
В Забайкальском крае на руднике произошло обрушение породы, погиб один рабочий.
23:57
Миленкович ударил хавбека Швейцарии Джаку на 94-й минуте
Сборная Швейцарии встречается с командой Сербии в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.
23:55
Камерун в дополнительное время открыл счёт в матче с Бразилией
Сборная Бразилии проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Камеруна.
23:47
Митрович накричал на судью в матче ЧМ со Швейцарией
Сборная Швейцарии встречается с командой Сербии в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.
23:44
Госдеп США внёс «группу Вагнера» в список вызывающих обеспокоенность организаций
Госдепартамент США внёс «группу Вагнера» в список вызывающих обеспокоенность организаций за якобы нарушение религиозных свобод в Центральноафриканской Республике (ЦАР).
23:34
Вальверде: Уругвай выиграл, но в прошлых матчах не сделал нужное
Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Ганы.
23:30
В Госдепе заявили, что контакты Байдена и Путина остаются исключительно гипотетическими
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что контакты президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина остаются исключительно гипотетическими.
23:28
Спасатели ликвидировали открытое горение на Микояновском мясокомбинате
Спасатели ликвидировали открытое горение в здании Микояновского мясокомбината, сообщили в пресс-службе МЧС России.
23:19
Теллес был заменён из-за травмы в матче с Камеруном
Сборная Бразилии проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Камеруна.
23:19
Сноуден заявил, что власти США до сих пор продолжают препятствовать его передвижениям
Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден заявил, что американские власти и по сей день продолжают препятствовать свободе его передвижений.
23:14
Госдеп заявил о готовности США встречаться с Россией для обсуждения ДСНВ
Американский Госдепартамент заявил о готовности США встречаться с Россией для обсуждения темы Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).
23:12
Фройлер забил мяч в ворота Сербии спустя две минуты после начала второго тайма
Сборная Швейцарии встречается с командой Сербии в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.
22:59
Шакири стал первым швейцарцем в истории, забившим на трёх разных ЧМ
Сборная Швейцарии встречается с командой Сербии в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.
22:54
Белый дом отказался комментировать получение Сноуденом российского паспорта
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби отказался комментировать получение российского паспорта экс-сотрудником АНБ США Эдвардом Сноуденом.
22:53
Сербия и Швейцария забили четыре мяча в первом тайме
Сборная Швейцарии встречается с командой Сербии в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.
22:52
Захарова отреагировала на перерегистрацию Киево-Печерской лавры на ПЦУ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя перерегистрацию Свято-Успенской Киево-Печерской лавры на поддерживаемую властями Украины Православную церковь Украины (ПЦУ), заявила, что киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским руководит расколом православия в стране.
22:49
Сборные Бразилии и Камеруна не открыли счёт в первом тайме
Сборная Бразилии проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Камеруна.
22:47
Эмболо забил мяч в ворота Сербии на 44-й минуте
Сборная Швейцарии встречается с командой Сербии в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.
22:43
Венесуэла заключила контракт с американской Chevron по продолжению добычи нефти
Венесуэла заключила контракт с американской компанией Chevron по продолжению добычи нефти. Об этом сообщил венесуэльский министр нефти Тарек Эль-Айссами в эфире телеканала VTV.
22:42
Краснов наградил победителей соревнований по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора
Российский генпрокурор Игорь Краснов наградил победителей Всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации».
22:39
Влахович вывел Сербию вперёд на 35-й минуте матча со Швейцарией
Сборная Сербии встречается с командой Швейцарии в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.
22:35
В Мраморном море столкнулись два турецких сухогруза
В Мраморном море у выхода из Босфорского пролива столкнулись два турецких сухогруза.
22:34
Советник патриарха Кирилла: регистрация Киево-Печерской лавры на УПЦ не отменялась
Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Николай Балашов заявил, что регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую Украинскую православную церковь, по имеющимся данным, не отменялась.
22:29
Митрович сравнял счёт в матче со Швейцарией
Сборная Сербии встречается с командой Швейцарии в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.
22:23
Шакири открыл счёт в матче ЧМ с Сербией
Сборная Швейцарии встречается с командой Сербии в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.
22:20
Слуцкий: ЕС ставит под удар свою энергобезопасность из-за введения потолка цен на нефть
Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Евросоюз ставит под удар свою энергобезопасность из-за введения потолка цен на нефть.
22:19
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что потолок цен на российскую нефть будет регулируемым
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что лимит цен на поставляемую морем российскую нефть будет регулируемым.
22:14
В «Харьковоблэнерго» заявили об уничтожении генерирующей энергосистемы региона
Замдиректора «Харьковоблэнерго» Александр Кишинский заявил об уничтожении генерирующей энергосистемы в области.
22:13
Дани Алвес стал самым возрастным игроком Бразилии на чемпионатах мира
Сборная Бразилии проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Камеруна.
22:03
В Москве произошёл пожар в здании Микояновского мясокомбината
В Москве произошёл пожар в здании Микояновского мясокомбината, спасатели вывели с территории комбината 12 человек.
22:01
В Москве запустили горячую линию по профилактике гриппа
В Москве в пятницу, 2 декабря, запустили горячую линию Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ.
22:01
Эксперт по сертификации Курбатова напомнила о пожароопасности гирлянд
Руководитель центра сертификации и специалист по сертификации продукции Единого портала бизнес-услуг «1окно» Екатерина Курбатова напомнила, что некоторые гирлянды могут быть пожароопасны.
22:00
Отоларинголог Зайцев рассказал о последствиях переохлаждения
Врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев напомнил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.