«Олигарх в толстовке учит нас капитализму!» — Такер Карлсон ответил Зеленскому на его слова о поддержке Киева американскими банками

Новое исследование показало, что банк Silicon Valley Bank, который недавно пережил крах, вложил более $70 млн в движение Black Lives Matter. Другие американские финансовые организации не отстают и тоже пытаются выставить себя моральным ориентиром, что, впрочем, не мешает им наживаться на конфронтации между Киевом и Москвой, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. Более того, по его словам, украинский президент, который фактически является олигархом, хвастает активной ролью этих компаний в текущем вооружённом конфликте.

90 лет назад, в 1930-е годы, во время последней Великой депрессии никто бы не стал слушать моральные нотации от банка. Но теперь они повсюду. Почему? Что ж, совершим небольшой исторический экскурс.

После 2008 года возникло движение под названием «Захвати Уолл-Стрит», в то время оно было на передовой левого социального активизма и действительно казалось довольно органичным. Большинство подобных организаций являются совершенно фальшивыми и постановочными, как BLM (Black Lives Matter). Но движение «Захвати Уолл-Стрит» казалось чем-то реальным, а его участники — по-настоящему разгневанными людьми.

И некоторые люди из движения «Захвати Уолл-Стрит» заинтересовались главой (финансовой компании. — ИноТВ) J.P. Morgan. Разумеется, речь идёт о Джейми Даймоне. Они приходили к его офису, круглосуточно стояли на улице с плакатами, а также донимали других руководителей банков.

И вскоре произошло кое-что любопытное. Все СМИ решили, что акция «Захвати Уолл-Стрит» — это скучно. Всё, что касалось экономики, стало скучным. Ведь кого волнует валовая прибыль? Что это вообще такое? Вам заявили, тема, о которой на самом деле хочется поговорить, — это расовое угнетение и ваша роль в нём.

И нас завалили информацией по этой теме. Всего лишь 12 лет нескончаемый парад лжи о том или другом, о вашем соучастии и системном расизме, о нападении полицейских. «Они повсюду». «Всех убивают копы!» «Руки вверх! — Не стреляйте!» Помните это?

И мы продолжаем говорить об этой ерунде, разрывающей страну на части по расовому признаку. Но угадайте, о чём мы не говорим? О банках! И угадайте, кому это нравится? Банкам! Они глубоко ценят это, и, возможно, именно поэтому, когда бунтовщики BLM поджигают крупные города, демократы, получившие большие суммы от крупных банков, преклоняют колени в почтении к BLM.

НЭНСИ ПЕЛОСИ, на тот момент спикер палаты представителей конгресса США: Мы собрались здесь, чтобы почтить память Джорджа Флойда. Через мгновение начнётся минута молчания, на самом деле восемь минут и 46 секунд молчания в честь Джорджа Флойда и многих других, кто погиб или подвёргся жестокому обращению со стороны полиции… Те, кто хочет, может встать на колени в эту минуту молчания.

Ой, как мило! Что общего у всех этих людей на картинке, помимо узорчатых одеяний и того, что некоторые из них носили маски? Все они банковские подпевалы. Вот что их объединяет. Все они банковские шестёрки. Разумеется, они лакеи финансового сектора. Каждый из них, и особенно абсолютно бездушная Нэнси Пелоси. Она скажет что угодно от имени банков. Разумеется, банкам это нравится, и они хотят, чтобы это продолжалось.

И вот почему, согласно потрясающей новой аналитике Института Клермонта, банк Silicon Valley Bank — приготовьтесь — потратил более 73 миллионов долларов на пожертвования BLM и связанным с ней организациям. Вот это да! И речь идёт не о личных средствах. Очевидно, что это средства банка. Было бы неплохо иметь эти деньги сейчас.

Но даже сейчас, оглядываясь назад, трудно утверждать, что SVB потерпел фиаско и неудачно вложился. Ведь даже сейчас, когда банки рушатся, никто не спешит их критиковать вне зависимости от их деятельности. Неважно, что они делают, даже если — скажем наобум — открыто наживаются на конфликте в Восточной Европе, который уносит жизни сотен тысяч людей. Вот те раз, они действительно наживаются!

И мы знаем об этом, потому что президент Украины и очень близкий друг банков и (инвестиционной компании. — ИноТВ) BlackRock Зеленский хвастал этим. Посмотрим.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Очевидно, что американский бизнес может стать локомотивом, который снова подтолкнёт глобальный экономический рост. Нам уже удалось привлечь внимание и начать сотрудничество с такими международными финансовыми и инвестиционными гигантами, как BlackRock, G.P. Morgan и Goldman Sachs…

Итак, банки читают нам нотации о морали, а какой-то украинский олигарх в толстовке учит нас капитализму! Ну и ну!

Дата выхода в эфир 14 марта 2023 года.