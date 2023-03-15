Newsweek: банкротство SVB может спровоцировать глобальный финансовый кризис

После краха двух американских банков проблемы испытали многие финансовые организации в Германии, Великобритании, Швейцарии и других странах, пишет Newsweek. По мнению известного экономиста Нуриэля Рубини это может свидетельствовать о постепенном разрастании финансовой нестабильности далеко за пределы США, подчёркивается в материале.

На прошлой неделе финансовую сферу США потрясло банкротство двух банков — Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Второй был закрыт из-за опасений того, что его поддержка на плаву может угрожать всей системе. После этих событий в мире началась обширная дискуссия, касающаяся рисков для банков в других странах, а в понедельник европейские финансовые рынки закрылись намного ниже обычного: акции финансовых структур упали на 5,65% — это самое большое проседание за последний год, отмечает Newsweek.

Европейский индекс Stoxx 600 закрылся с понижением на 2,34%, немецкий DAX просел на 3%, французский CAC 40 на 2,9%, британский FTSE 100 на 2,6%, а акции швейцарского Credit Suisse рухнули на рекордные 12%. «В Европе есть по крайней мере одно финансовое учреждение, которое исторически было недостаточно капитализировано, имело проблемы с рекапитализацией, могло иметь…некоторую подверженность долгосрочным ценным бумагам и нереализованные убытки. Если что-то случится с этим учреждением...это будет гораздо более системно важно — мы говорим об организациях с активами в триллионы долларов, а не в 400 миллиардов, как у SVB», — прокомментировал ситуацию именитый экономист Нуриэль Рубини, прославившийся весле того как сумел предсказать кризис 2008 года.

«Это естественная задержка в процессе глобального распространения проблемы. Вот почему даже в Европе акции сильно упали, хотя они не имеют никакого отношения к этому конкретному случаю», — так Рубини предостерёг о потенциальном риске глобального кризиса. Бывший старший советник министра финансов в администрации Обамы также подчеркнул в интервью изданию, что самому большому риску оказалась подвержена в основном группа малых и средних банков.

После краха SVB Министерство финансов и ФРС поспешили предпринять ряд шагов с целью восстановить доверие к американской банковской системе: президент Джо Байден пообещал клиентам SVB и Signature Bank, что они получат доступ к своим деньгам, а банковские правила будут ужесточены. При этом эксперты подчёркивают, что создание новой программы срочного финансирования банковских структур будет финансироваться за счёт налогоплательщиков, хотя власти и утверждают, что граждане не понесут убытков, резюмирует Newsweek.