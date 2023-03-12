NYT: в США обанкротился крупнейший банк — кредитор технологических проектов

Федеральная корпорация по страхованию вкладов в пятницу взяла под контроль активы Silicon Valley Bank. Случай вызвал опасения, что другие банки также могут столкнуться с проблемами, сообщает The New York Times. Быстрый рост процентных ставок и ряд управленческих ошибок привели к крупнейшему с 2008 года банкротству, отмечает автор.

Банкротство 16-го по величине банка США, Silicon Valley Bank, произошло после резкого падения стоимости его активов в результате повышенного спроса на снятие средств. Федеральная корпорация по страхованию депозитов (ФКСД) сообщила, что поглотила структуру, занимавшуюся кредитованием технологических стартапов, взяв под контроль порядка $175 млрд средств вкладчиков, и объявила о создании «преемника» — Национального банка Санта-Клары. Однако нет гарантии того, что вкладчики с суммами, превышающими $250 тыс., получат все свои деньги обратно, пишет The New York Times.

Вскоре министр финансов Джанет Йеллен публично заявила, что банковская система страны остаётся устойчивой. Это, вероятно, свидетельствует о растущих опасениях, что финансовые проблемы могут затронуть и другие банки. Этот случай банкротства стал вторым по величие в истории США и крупнейшим после событий кризиса 2008 года (тогда крах потерпел Washington Mutual). В результате инвесторы начали продавать акции аналогичных банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance, многие из которых обслуживают начинающих вкладчиков и обладают схожими инвестиционными портфелями.

В то же время крупнейшие банки США оказались более устойчивы: JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup быстро преодолели спад и восстановились. Всё дело в том, что они функционируют в других условиях: у них более строгие требования и гораздо более широкая депозитная база, чем у таких игроков, как Silicon Valley Bank, объясняет автор. Крупнейшие банки также с недоверием относятся к активам с высокими рисками, например криптовалютным: «Я не думаю, что это проблема для крупных банков — это позитивный момент, направления их работы диверсифицированы», — отмечает бывшая глава ФКСД Шейла Баир.

Обанкротившийся банк был основан в 1983 году и получал деньги от успешных стартапов, которые привлекли большие суммы от венчурных держателей капитала. Затем часть депозитов была инвестирована в долгосрочные казначейские и ипотечные облигации с целью получения прибыли. Долгие годы это приносило стабильный, но небольшой доход при низких процентных ставках. В период с 2018 по 2020 годы сумма депозитов банка удвоилась, достигнув $102 млрд, а к 2021-му — $189,2 млрд, поскольку в годы пандемии технологические компании и проекты получали огромную прибыль.

К краху привело неудачное стечение обстоятельств: огромный объём облигаций был закуплен перед тем, как ФРС решила повышать процентные ставки, а руководство банка не предусмотрело вариант их быстрого роста. Это вызвало замедление притока средств вкладчиков, которые стали снимать больше средств со своих счетов. В результате Silicon Valley Bank вынужден был начать распродавать свои активы, чтобы вернуть деньги клиентам.

О прекращении деятельности и самоликвидации ранее на этой неделе сообщил банк Silvergate, понёсший большие потери в криптоиндустрии. А о проблемах с получением прибыли из-за роста процентных ставок заговорили в First Republic Bank и Western Alliance Bank. Однако они всё же заверили общественность в том, что их депозитная база остаётся сильной.

В 2018 году бывший президент Дональд Трамп подписал закон, который ослабил контроль над региональными банками со стороны регулирующих органов. Генеральный директор Silicon Valley Bank Грег Беккер был сторонником таких изменений: стресс-тесты ФРС для банков с активами от $100 млрд до $250 млрд с тех пор стали проводиться реже, напоминает The New York Times.