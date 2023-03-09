Sky News: потери британской экономики из-за закрытия малых предприятий в этом году способны превысить £12 млрд

Сотни тысяч малых предприятий по всей Великобритании в этом году окажутся под угрозой закрытия, в результате чего общие экономические потери способны достичь £12 млрд. Согласно данным ежегодного исследования Venture Forward, каждый восьмой из числа британских владельцев малого бизнеса уже опасается, что ему придётся прикрыть своё дело на фоне растущей инфляции и усугубляющегося кризиса, сообщает Sky News.

В этом году сотни тысяч британских малых предприятий рискуют разориться и закрыться, что приведёт к экономическим потерям в размере до £12 млрд. Согласно отчёту по итогам ежегодного исследования Venture Forward, каждый восьмой владелец микропредприятия, в котором занято менее 10 человек, сейчас опасается, что не сможет справиться с растущими расходами и будет вынужден прекратить работу, сообщает корреспондент Sky News.



В общей сложности это около 630 тыс. компаний по всей Великобритании, которые в ближайшем будущем могут оказаться на грани разорения, отмечается в статье. Исследование Venture Forward также показало, что лишь пятая часть владельцев микробизнеса придерживается мнения, что британское правительство предпринимает «достаточно» действий для оказания помощи населению и бизнесу.



При этом более чем три четверти респондентов назвали нынешний кризис роста стоимости жизни «самой большой проблемой», с которой им когда-либо приходилось сталкиваться. По данным опроса, наибольшую озабоченность у британцев в настоящее время вызывают постоянно растущие цены на энергоносители, поясняет Sky News.



По словам Эндрю Грэдона, менеджера компании GoDaddy в Великобритании, которая организовала проведение этого исследования, микропредприятия в настоящий момент составляют около 96% от всех предприятий частного сектора страны. «Они являются жизненной силой бизнеса в Великобритании, и именно они сейчас находятся на передовой, очень сильно ощущая на себе прямое влияние кризиса роста стоимости жизни», — подчеркнул он.



Грэдон также отметил, что около 42% респондентов заявили, что их бизнес нуждается в поддержке в виде налоговых льгот. Кроме того, они ожидают от правительства меры по поддержке бизнеса в более широком смысле, включая техническую помощь для развития бизнеса и модернизации, сообщается в статье.



По оценкам экспертов, если 12% микропредприятий, находящихся под угрозой банкротства, действительно обанкротятся, это принесёт британской экономике потери в размере до £12 млрд. Полученные в ходе исследования данные также показывают, что кризис роста стоимости жизни оказывает непропорционально мощное влияние на микропредприятия, принадлежащие отдельным категориям предпринимателей.



В частности, в общей сложности 85% из числа опрошенных темнокожих предпринимателей в Великобритании описали нынешний период как «худшее время, которое они могут вспомнить». При этом среди выходцев из Азии этот показатель составил 84%, а среди европейцев — 75%, говорится в статье.



Как рассказала в интервью Sky News Кэтрин Суит, которая зарабатывает на жизнь продажей через интернет произведений искусства (как собственного авторства, так и картин других художников), «массовое снижение потребительских расходов» за последнее время в сочетании с ростом стоимости жизни стало катастрофой для её бизнеса. По её словам, объёмы её бизнеса могли бы вырасти в пять раз, если бы она могла арендовать помещение и не ограничиваться только сайтом, однако все переговоры пока оказываются безрезультатными, поскольку у неё нет достаточного количества средств для оплаты аренды.

«Доступные субсидии на аренду торговых помещений могли бы стать огромным благом, потому что для таких компаний, как моя, наличие физических помещений коренным образом изменило бы правила игры, однако нам это сейчас совершенно недоступно», — подчеркнула Суит в беседе с корреспондентом. И она не одна сталкивается с подобной проблемой, отмечается в статье.



Со своей стороны, британское правительство заверяет, что оно принимает меры для поддержки бизнеса. «Мы понимаем, что компаниям приходится нелегко на фоне роста счетов за электроэнергию, поэтому правительство выделяет миллиарды фунтов стерлингов для поддержки бизнеса. Эта поддержка означает, что этой зимой некоторые смогут оплачивать лишь половину прогнозируемых оптовых затрат на электроэнергию. Мы также пообещали предоставить дальнейшую поддержку в сфере энергетики с апреля месяца», — заявил представитель правительства в интервью Sky News.