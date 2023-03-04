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TV4: в Швеции зафиксировано самое большое количество банкротств за десять лет

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Швеции число компаний, которые подали заявление на банкротство, достигло самого высокого показателя за 10 лет, передаёт телеканал TV4. Как сообщается, в феврале количество обанкротившихся предприятий выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом.
Сначала пандемия, потом безудержная инфляция и ухудшение экономической ситуации. Компании в Швеции оказались в затруднительном положении, и конкурсный управляющий по делам о банкротстве Йохан Аттениус считает, что в будущем ситуация может ухудшиться.
 
ЙОХАН АТТЕНИУС, конкурсный управляющий по делам о банкротстве: Количество банкротств увеличилось, но, возможно, мы пока ещё не видели самого худшего.
 
Как вы думаете, когда это произойдёт?
 
ЙОХАН АТТЕНИУС: Я не знаю, но могу сказать, что накопились большие долги по налогам, которые откладываются на будущее посредством различных отсрочек, и что, разумеется, в какой-то момент их придётся погашать. Вероятно, многим предпринимателям приходится нелегко.
 
Большинство заявлений на банкротства подаются в мегаполисах. В районе Стокгольма на 28 процентов больше банкротств по сравнению с 2022 годом, в провинции Сконе рост составляет 49 процентов. Хуже всего обстоит дело в Вестра-Гёталанде, где число банкротств увеличилось на 57 процентов.
 
ЮХАН АТТЕНИУС: У нас много малых и средних семейных предприятий в Гётеборге и его окрестностях, и они, конечно, более чувствительны к длительной сложной экономической ситуации, чем крупные компании.
 
Дата выхода в эфир 01 марта 2023 года.
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TV4 Швеция Европа
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