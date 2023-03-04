TV4: в Швеции зафиксировано самое большое количество банкротств за десять лет

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CNN: «ради мира и стабильности» — Белый дом поддержал продажу оружия Тайваню CNN
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SRF: финский парламент открыл стране путь в НАТО — но сомнения остались SRF
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WSJ: выводы американской разведки о «гаванском синдроме» вряд ли удовлетворят его жертв, особенно в ЦРУ и Госдепе Wall Street Journal
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Press TV: альянс России, Китая и Ирана может положить конец американской гегемонии Press TV
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Обозреватель Foreign Policy: разговоры об Украине на Западе полны лицемерия Foreign Policy
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Myśl Polska: вопреки всем прогнозам российская экономика смогла крепко устоять на ногах Myśl Polska
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NBC News: оказывается, в Капитолий можно свободно проносить оружие — полиции запрещено досматривать конгрессменов NBC
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NYT: Обещанный Европой поток танков на Украину на деле оказался ручейком New York Times
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Гросси заявил, что Иран и МАГАТЭ могут построить доверительные отношения
Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могут построить отношения, основанные на взаимопонимании и доверии.
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Медведев — о матче с Рублёвым: я жду физически и психологически выматывающей игры
Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об Андрее Рублёве.
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В России за сутки госпитализировали 1571 человека с коронавирусом
В России за сутки в больницы попал 1571 человек с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 1546 пациентов.
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La Vanguardia: Месси отклонил предложение ПСЖ о продлении контракта
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отклонил первое предложение парижского клуба о продлении контракта.
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Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на посёлок Старомихайловка
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на посёлок Старомихайловка (ДНР).
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Артиллерия ВС России нанесла удар по стоянке техники ВСУ в Херсоне
Артиллерия ВС России ночью нанесла удар по стоянке техники боевиков ВСУ в промышленном районе Херсона.
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Педриньо попросил «Сан-Паулу» отстранить его до завершения расследования
Полузащитник московского «Локомотива» Педриньо, выступающий на правах аренды в «Сан-Паулу», обратился к бразильскому клубу с просьбой отстранить его до завершения расследования дела о домашнем насилии.
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МИД России: Лондон отказывается от совместного расследования инцидента в Солсбери
Несмотря на призывы российской стороны, Лондон по-прежнему отказывается от совместного расследования инцидента в Солсбери.
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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Новой Зеландии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9 в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии.
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Полянский высмеял оговорку пресс-секретаря Белого дома о «Российской Народной Республике»
Первый зампостпреда России при Всемирной организации ООН Дмитрий Полянский прокомментировал оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в своей речи сказала о вызовах, созданных «Российской Народной Республикой».
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Аскаров подрался с канадским вратарём в матче АХЛ
Российский вратарь «Милуоки Эдмиралс» Ярослав Аскаров подрался с канадским голкипером «Техас Старз» Рэми Порье в матче Американской хоккейной лиги (АХЛ).
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В результате ДТП с микроавтобусом в Сочи погиб один человек
Один человек погиб и ещё шестеро госпитализированы в результате ДТП с микроавтобусом в Сочи.
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В CAS прокомментировали решение по иску «Зенита» к РФС
Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что не удовлетворил апелляцию петербургского «Зенита» на решение апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировать троих футболистов по итогам матча шестого тура группового турнира Кубка России с московским «Спартаком».
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Боевики ВСУ выпустили десять снарядов по пригороду Ясиноватой
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ выпустили десять снарядов по пригороду Ясиноватой.
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Овечкин рассказал, кто был его кумиром в детстве
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров был его кумиром.
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ВС России доставили гуманитарную помощь в сёла Запорожской области
Военнослужащие Вооружённых сил России и волонтёры доставили гуманитарную помощь для жителей прифронтовых сёл Запорожской области.
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Посол Молдавии: Кишинёв не видит рисков для безопасности со стороны Приднестровья
Кишинёв не видит рисков для безопасности со стороны Приднестровья, заявил посол Молдавии в Бухаресте Виктор Кирилэ.
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Греческие железнодорожники продлили забастовку на 48 часов после аварии
Профсоюзы греческих железнодорожников продлили на 48 часов забастовку, начатую в связи с аварией двух поездов, в которой погибли 57 человек.
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Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от испанской компании из-за формы «Зенита»
Украинская ассоциация футбола (УАФ) выступила с заявлением касательно использования петербургским «Зенитом» формы с логотипом бренда технического спонсора национальной команды Украины, испанской компании Joma.
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Москвичка задержана за госизмену в виде оказания финансовой помощи ВСУ
ФСБ и МВД задержали жительницу Москвы, причастную к государственной измене в форме оказания финансовой помощи украинским войскам.
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Украинский теннисист высказался против осуждения российских спортсменов
Украинский теннисист Олег Приходько назвал причины совместных выступлений в паре с россиянином Яном Бондаревским в прошлом году.
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Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на Сахалине
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9 в центральной части Сахалина.
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В ряде городов Австралии проходят акции в поддержку России
Акции в поддержку России и против военной помощи Украине проходят в городах Австралии.
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Джокович пропустит турниры в Индиан-Уэллсе и Майами из-за отказа во въезде в США
Американский сенатор Рик Скотт сообщил, что сербскому теннисисту Новаку Джоковичу отказали во въезде в США.
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Число жертв непогоды в США возросло до десяти
Число жертв обширного штормового фронта, движущегося с юга на северо-восток США, возросло до десяти.
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GIE: Евросоюз прошёл зиму с рекордными запасами газа в хранилищах
Евросоюз прошёл зиму с рекордными запасами газа в подземных хранилищах, в настоящее время они заполнены более чем на 60%.
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Строительные леса обрушились на западе Москвы
В МЧС Москвы сообщили, что на западе столицы произошло обрушение строительных лесов, одного человека уже достали из-под завалов, но под конструкцией могут находиться ещё люди.
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Гассиев рассказал, почему решил получить гражданство Армении
Российский боксёр Мурат Гассиев высказался о получении гражданства Армении.
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В Пекине заявили, что наращивают оборонный бюджет для ответов на вызовы безопасности
Китай наращивает оборонный бюджет в связи с необходимостью отвечать на сложные вызовы безопасности.
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Две голевые передачи Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ
«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Шойгу вручил госнаграды военнослужащим
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе инспектирования группировки войск «Восток» вручил госнаграды военнослужащим.
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Умер актёр Том Сайзмор
Американский актёр Том Сайзмор скончался на 62-м году жизни.
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Шойгу проинспектировал группировку российских войск «Восток» в зоне спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.
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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в Турции.
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Гассиев поделился эмоциями после победы над Балогуном в бою за пояс WBA Intercontinental
Российский боксёр Мурат Гассиев прокомментировал победу над американцем Майком Балогуном в поединке за вакантный пояс Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Intercontinental в тяжёлой весовой категории.
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Рогов: в Запорожье зреет недовольство и бунт против режима украинских властей
В Запорожье нарастает недовольство киевским режимом, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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Российский вратарь Кочетков забросил шайбу прямым броском в АХЛ
Российский голкипер «Чикаго Вулвз» Пётр Кочетков забросил шайбу прямым броском из-за своих ворот в матче Американской хоккейной лиги (АХЛ) против «Манитоба Мус».
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Власти Китая заявили, что модернизация ВС КНР не представляет угрозы для других стран
Модернизация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) не представляет угрозы ни для одной страны мира.
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В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
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Две результативные передачи Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Аризону» в НХЛ
«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Global Times: американский способ решения проблем является печалью и психозом
Попытки США решить свои проблемы с помощью военной силы являются психозом и не приводят ни к чему хорошему.
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Грачёва вышла в полуфинал турнира WTA в Остине
Российская теннисистка Варвара Грачёва одержала победу над американкой Слоан Стивенс в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации в Остине (США).
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Марочко сообщил о новом укрепрайоне украинской армии к северо-западу от Артёмовска
Новый укрепрайон выявлен к северо-западу от Артёмовска (Бахмута) в районе подконтрольного ВСУ села Миньковка.
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Голевая передача Костина помогла «Эдмонтону» обыграть «Виннипег» в НХЛ
«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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РИА Новости: сапёры ВДВ минируют фланги российских позиций на случай прорыва диверсантов
Сапёры ВДВ под прикрытием разведчиков минируют фланги позиций России на случай прорыва ДРГ.
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China Daily: США намекнули Украине, что за военную помощь придётся заплатить
Вашингтон намекнул Киеву, что за военную помощь придётся заплатить.
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Житель Артёмовска Марченко заявил, что голодные бойцы ВСУ просят еду у местных жителей
Эвакуированный из Артёмовска (Бахмута) российскими бойцами Юрий Марченко заявил, что голодные бойцы ВСУ просят еду у местных жителей.
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Марочко: силы России максимально приблизились к войскам Киева на кременском участке фронта
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска максимально приблизились к позициям ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе.
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Reuters: не менее девяти человек погибли в результате непогоды в США
По меньшей мере девять человек погибли в результате торнадо и проливных дождей в южной части США.
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Irish Times: жительницу Ирландии осудили после скандала в отеле для украинских беженцев
Окружной суд города Бандон приговорил жительницу Ирландии Маргарет Баттимер к четырём месяцам тюрьмы за скандал в отеле Munster Arms, где проживают украинские беженцы.