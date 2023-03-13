Newsweek: крах Silicon Valley Bank — это только начало, за ним последуют другие банкротства

Рухнувший банк был серьёзной фигурой на американском банковском рынке. Его банкротство стало самым крупным со времён кризиса 2008 года. Newsweek приводит слова экспертов, которые считают, что это только начало в череде финансовых потрясений банковского сектора.

Крах банка Silicon Valley Bank (SVB) — это только начало. Впереди и другие банкротства, уверен Уильям Исаак, бывший председатель Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC).

SVB был крупной фигурой на американском банковском рынке, напоминает Newsweek. Он занимал 16-ю строчку в рейтинге США по объёму активов и почти 40 лет оставался главным банком стартапов Кремниевой долины. Его банкротство стало самым крупным со времён финансового кризиса 2008 года после того, как FDIC пришлось начать разбираться с выплатами $150 млн незастрахованных депозитов.

Уильям Исаак возглавлял FDIC во времена президентства Рональда Рейгана, работал со многими крупными финансовыми игроками. Он не сомневается, что впереди целая череда банкротств. Однако пока не уверен, когда эта волна нахлынет и насколько крупной она будет.

«Я в этом нисколько не сомневаюсь. Будут ещё. Сколько? Не знаю. Насколько крупные? Не знаю. Но мне это очень напоминает ситуацию в 80-е годы», — приводит его слова Newsweek.

Другой эксперт, Шейла Бэа, возглавляла FDIC с 2006 по 2011 год, как раз когда случился глобальный экономический кризис. По её мнению, ситуация с SVB должна стать «тревожным звонком» для других банков, чтобы оценить качество депозитов и активов и быть внимательнее в вопросах ответственности.

По последним данным, FDIC и Федеральная резервная система США рассматривают возможность создания фонда для защиты депозитов в банках, которые могут столкнуться с проблемами. Цель — успокоить клиентов и избежать паники после банкротства SVB.

Newsweek также сообщает, что представитель Демократической партии Джош Готтхаймер обратился к министру финансов Джанет Йеллен с призывом «принять незамедлительные меры с использованием всех необходимых инструментов регулирования». Другие конгрессмены также призывают к большей «прозрачности» в разрешении этой ситуации.