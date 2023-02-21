Эксперт: российская экономика не собирается рушиться, несмотря на санкции Запада

Несмотря на давление западных санкций, «российская экономика, определённо, не собирается рушиться», отметил эксперт из берлинского Фонда науки и политики Янис Клуге в интервью немецкому телеканалу N-TV. Некоторые меры, которые поначалу выглядели весьма радикальными, в итоге до сих пор не дали большого эффекта. Между тем, разрыв между Россией и Западом, по версии эксперта, продлится ещё десятки лет.

ЕС и его союзники наказывают Россию за начатую год назад спецоперацию на Украине самыми жёсткими санкциями, которые когда-либо вводились в отношении страны. Российская экономика находится под давлением, но ожидаемого шокового эффекта до сих пор нет. Почему? Немецкий телеканал N-TV попытался выяснить это в беседе с экспертом по Восточной Европе из берлинского Фонда науки и политики Янисом Клуге.

В мае прошлого года Клуге утверждал, что санкции будут «радикальными для России». На самом деле, однако, страна держится на удивление хорошо, отмечает N-TV. Тем не менее эксперт продолжает придерживаться своей первоначальной оценки. По его словам, эффект от санкций радикальный, но он проявляется гораздо медленнее, и некоторые экстремальные сценарии не произошли. В первые две недели после введения санкций российская банковская система пошатнулась, финансовый кризис казался вполне возможным. Но через несколько дней очереди людей перед банкоматами исчезли, и российский центральный банк снова взял под контроль проблемы ликвидности в банках страны.

Кроме того, чтобы заполнить пробелы, российские компании инвестировали в прошлом году больше, чем когда-либо прежде. Это свидетельствует о силе, которая не предполагалась с западной точки зрения.

Инвестиции поначалу удивляют, но их можно объяснить, рассказывает Клуге: из-за санкций компаниям приходится искать замену недостающим материалам и машинам на Западе. Важно отметить, однако, что это необычный тип инвестиций. Когда инвестиции осуществляются в Германии, компании думают о возможной прибыли в будущем. В России же это вынужденные инвестиции из-за нехватки товаров или поставщиков. Они не сигнализируют о силе, а заполняют пробелы — и зачастую продукцией более низкого качества. Это увеличивает валовой внутренний продукт в настоящем, но не приносит долгосрочного роста, уверяет эксперт.

Большой объём санкций, введённых в первые дни войны, стал неожиданностью. Какой ущерб они нанесут, было трудно подсчитать. Такие жёсткие меры против столь крупной, имеющей обширные взаимные связи на международном уровне экономики были в новинку, это был экономический эксперимент, рассказывает Клуге. Существовала высокая степень неопределённости. Даже некоторые российские институты в то время ожидали, что в 2022 году ВВП рухнет на десять и более процентов. «Сегодня мы больше знаем о влиянии санкций — и о том, что есть и другие внешние факторы, например, международные товарные рынки», — отмечает эксперт.

Поэтому замораживание резервов центрального банка было мерой, которая поначалу выглядела весьма радикальной, но в итоге в первый год не дала большого эффекта, подчёркивает он. Россия получала очень высокие текущие валютные поступления от продолжающегося экспорта нефти и газа. Москва совершенно не испытывала нужды в этой сфере. Поэтому было также ясно, что оказать давление таким образом будет невероятно сложно. Более того, российский центральный банк повёл себя крайне изобретательно, признаёт Клуге. Лишившись доступа к своим долларам и евро, он обязал крупных российских экспортёров обменять свои доллары и евро на рубли. Таким образом, он создал искусственный спрос на падающую валюту, что стабилизировало её, поясняет эксперт берлинского Фонда науки и политики.

С его точки зрения, эффективным в итоге оказалось сочетание технологического эмбарго, то есть запрета Запада экспортировать определённые технологии в Россию, и ухода западных компаний. В результате в российском автомобилестроении и в таких отраслях, как авиация, произошло резкое падение производства. Побочным эффектом этого, однако, стало то, что Россия начала тратить меньше иностранной валюты. Таким образом, сокращение импорта привело к ещё большему профициту торгового баланса, и экономика России в итоге не пострадала.

Что касается нынешней ситуации, по версии Клуге, самые сильные меры, вероятно, были приняты совсем недавно — это нефтяное эмбарго ЕС в декабре и эмбарго на нефтепродукты в начале февраля. Здесь уже виден явный эффект в бюджете. С одной стороны, эти меры ослабляют рубль, с другой — сдерживают нефтегазовые доходы государства. Однако нужно подождать ещё несколько месяцев, чтобы понять, продлится ли этот эффект, уточнил эксперт.

При этом он признал, что в некоторых случаях ситуация с уходом западных компаний из России не так проста. Москва хочет удержать в стране как можно больше иностранных инвесторов и поэтому максимально усложняет им задачу. Покупателей теперь найти нелегко. О лицах и компаниях, находящихся под санкциями, не может быть и речи. Однако для немногих финансово сильных олигархов или предпринимателей в России, которые ещё не попали под санкции, нынешняя ситуация — настоящий подарок, потому что иностранные компании сейчас можно приобрести относительно дёшево. Многие инвесторы продают компании за символические евро, возможно, с условием обратного выкупа, если они захотят вернуться в течение следующих шести лет. Российское государство также скупает компании.

«Российская экономика определённо не собирается рушиться», — констатирует Янис Клуге. Всё ещё существует большая неопределённость, различные меры только вводятся. «Одно можно сказать точно: доходы бюджета России уменьшились, а расходы — особенно на военные действия — резко возросли. Ситуация ухудшилась. Но она ещё не критическая. Не станет она таковой и в 2023 году», — рассказывает эксперт в интервью N-TV.

По замечанию Клуге, Россия может прибегнуть к средствам так называемого Фонда национального благосостояния. Несмотря на то что он был использован для затыкания бюджетной дыры в прошлом году, в ликвидных активах по-прежнему находится около 4% ВВП. Кроме того, Россия откладывает все расходы, в которых нет острой необходимости. Например, меньше средств вкладывается в дорожное строительство. При необходимости центральный банк может даже напечатать больше денег. Это тоже может поддержать российский бюджет на плаву в течение достаточно долгого времени. Конечно, это будет иметь побочные эффекты, например, в виде растущей инфляции. Поэтому в ближайшие несколько лет будет очень важно следить за этим, так как это определит пространство для манёвра правительства в будущем, разъясняет эксперт по России в Берлине.

Как отмечает немецкий телеканал, Transparency International всё ещё выявляет крупные потоки денег из сомнительных российских источников в Великобритании. По словам Клуге, обеспечить соблюдение санкций в этой сфере не выходит по разным причинам. С одной стороны, тут присутствует вопрос политической воли, потому что в финансовых центрах есть и свои бизнес-интересы. С другой стороны, западная правовая система также показывает свои пределы. Чтобы определить, являются ли деньги из России грязными или чистыми, нужны утечки данных. Международный знак качества для чистых денег мог бы помочь, но прозрачности в этой сфере не хватает.

Означает ли нынешняя ситуация, что Запад должен готовиться к длительному конфликту с Россией? На этот вопрос Янис Клуге поясняет: «Мы переживаем переломный момент. Это не временное положение дел, которое закончится через два года. Некоторые вещи, которые произошли в прошлом году, будут с нами и через 10, и через 20 лет. Разрыв с Россией, вероятно, будет постоянным». По мнению эксперта, следует ожидать значительной милитаризации континента, независимо от того, как будет развиваться конфликт на Украине, сообщает немецкий телеканал N-TV.