Bloomberg: на Западе опасаются, что Россия нашла лазейки в санкционном режиме через торговлю с соседями

Европейский банк реконструкции и развития сообщил, что экспорт западных товаров в страны — партнёры России по ЕАЭС вырос в несколько раз за последний год, пишет Bloomberg. На Западе опасаются, что предметы товарооборота с государствами Кавказского региона и Средней Азии в конечном итоге отправляются Москве, отмечает автор статьи.

США и Европейский союз наложили торговые ограничения почти на все сектора российской экономики, заблокировав импорт большей части товаров — от предметов роскоши до компьютерных чипов и сырья, — с целью подорвать возможности Москвы по обеспечению своих вооружённых сил. В то же время очевидным стал бурный рост товарооборота между западным блоком и соседними с Россией странами, что может быть признаком нарушения санкционного режима, пишет Bloomberg.

Например, экспорт из Германии в Россию упал более чем на треть, но при этом почти удвоился — в Армению и утроился — в Киргизию. Как сообщает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подобная тенденция наблюдается в торговых потоках в страны Кавказа и Центральной Азии из США, Великобритании и ряда стран ЕС: «Это может быть связано с нарушением санкций», — заявила главный экономист ЕБРР Беата Яворчик.

Она добавила, что после 30-процентного падения в 2022 году экономика Украины стабилизируется. Армения, Киргизия и Казахстан наряду с Россией и Белоруссией входят в ЕАЭС — таможенный союз под руководством Москвы: на товары, экспортируемые в эти страны, не наложено ограничений, связанных с их дальнейшей отправкой в Россию, напоминает автор материала. Приток товаров из стран — партнёров Москвы вырос за прошлый год, как и торговля с Турцией.

Отмечается, что в прошлом году европейские официальные лица заявляли о появлении в комплектации российской военной техники запчастей для холодильников и другой бытовой техники вскоре после резкого наращивания экспорта этих товаров в страны Кавказского региона и Центральной Азии. «Я думаю, что очень важно найти лазейки. Кажется совершенно очевидным, что продавцы находят способы законной торговли товарами, скажем, с Турцией, Казахстаном или Арменией, которые затем поставляются в Россию, потому что эти страны не соблюдают режим санкций», — цитирует издание слова премьер-министр Латвии Кришьяниса Кариньша. Евросоюз тем временем готов принять 10-й пакет антироссийских санкций, в частности с целью заставить банки сообщать об активах, связанных с Центральным банком России.