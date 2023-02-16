Обозреватель Foreign Policy объяснил правоту Путина относительно СВО

«Безжалостная честность» особенно необходима в военное время, поэтому стоит признать, что Владимир Путин оказался прав в четырёх важных моментах относительно украинского конфликта. Об этом пишет профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье издания Foreign Policy.

В первую очередь обозреватель отметил успехи Москвы в преодолении ограничительных мер Запада. Российский президент оказался прав в том, что Россия способна выдержать любое санкционное давление. Администрация президента США Джо Байдена надеялась, что введение «беспрецедентных» санкций задушит российскую военную машину, вызовет народное недовольство и заставит Путина изменить курс. Тем не менее спрос на российское сырьё по-прежнему достаточно высокий для поддержания экономики при незначительном снижении ВВП, а сами по себе санкции ещё долго не определят исход конфликта.

Во-вторых, Путин правильно оценил настроения российского народа, большая часть которого поддержала выбранный политический курс Кремля. Таким образом, власти президента России не угрожает свержение.

Кроме того, Владимир Путин понимал, что другие государства будут преследовать свои собственные интересы и не станут осуждать его за принятые решения, пишет Уолт. Европа, Соединённые Штаты и некоторые другие страны отреагировали резко и решительно, однако остальной мир этого не сделал.

Четвёртым и самым главным суждением Путина обозреватель Foreign Policy называет то, что российский президент правильно понял, что судьба Украины важнее для России, чем для Запада, и тем более для США. Фундаментальная асимметрия интересов и мотивации стала причиной того, почему Запад с самого начала вооружённого конфликта исключил возможность отправки своих войск. Джо Байден не готов ради Украины подвергнуть опасности сотни тысяч собственных солдат или развязать ядерную войну. Учитывая асимметрию мотивации, США будут пытаться остановить Россию без прямого вмешательства американских войск. Признание правоты Путина должно определить то, как Украина и её сторонники будут действовать в ближайшие месяцы, резюмирует Уолт.