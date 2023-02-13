Judging Freedom: спокойствие Путина — единственное, что удерживает мир от третьей мировой

Лишь спокойное поведение Владимира Путина удерживает мир от третьей мировой войны — такое мнение выразил блогер Клинт Расселл в своей беседе с ведущим YouТube-канала Judging Freedom Эндрю Наполетано. По словам Расселла, именно США последовательно провоцировали конфликт на Украине.

КЛИНТ РАССЕЛЛ, блогер: Похоже, единственное, что удерживает нас от полноценной третьей мировой войны, — это спокойная манера поведения Путина. И это полностью противоречит общепринятой риторике о том, что он безумец: на самом же деле мы имеем весьма весомые доказательства того, что США последовательно провоцировали этот конфликт.

Мы держим оружие массового поражения у границ России, они же ничего не размещают вблизи наших границ. Путин не угрожал Джо Байдену, а Линдси Грэм публично просил Байдена послать специальную группу для покушения на Путина. И какая же из сторон здесь более рациональна, а какая несёт разрушение?

На это есть очевидный и простой ответ. Владимир Путин заявил, что не собирается убивать Зеленского, не будет атаковать американцев. А что случится, если американские войска будут введены на украинскую территорию, если они будут там без объявления войны, что тогда? Путин осторожен и расчётлив. Да, он действует жёстко, но с уважением к Западу, он осторожен, расчётлив и вызывает доверие.

Дата публикации 12 февраля 2023 года.