NYP: США рискуют потерять возможность проецировать свою силу через доллар
От Давоса до Аспена чиновники Министерства финансов США расхваливают беспрецедентные масштабы и охват своего мощного экономического оружия — санкций. Как пишет New York Post, введённые против России ограничения оказались по-настоящему впечатляющими, однако более ста стран не поддержали эти антироссийские меры. Именно поэтому нефть марки Urals продолжает прибывать в Азию, Турцию и многие страны Африки, а доходы от этой торговли оседают в таких местах, как Дубай, который теперь кишит попавшими под санкции россиянами, желающими купить там недвижимость.
Как продолжает автор материала, хотя в идее о том, чтобы нанести финансовый ущерб заклятым врагам США — России, Китаю, Ирану и Северной Корее, — действительно есть определённый смысл, в настоящее время наблюдается формирование коалиций, которые позволяют обходить действующие санкции и защищаться от рисков санкций в будущем. Значительная часть этих усилий сконцентрирована на том, чтобы создать альтернативу доллару как основной мировой резервной валюте.
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