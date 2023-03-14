NYP: США рискуют потерять возможность проецировать свою силу через доллар

После введения антироссийских санкций в мире начали формироваться коалиции, которые позволят защититься от американских ограничений. Как пишет автор New York Post, значительная часть этих усилий сконцентрирована на том, чтобы создать альтернативу доллару как основной мировой резервной валюте. В итоге доллар рискует превратится в самую обыкновенную валюту — одну из множества, а США потеряют возможность проецировать свою силу.

От Давоса до Аспена чиновники Министерства финансов США расхваливают беспрецедентные масштабы и охват своего мощного экономического оружия — санкций. Как пишет New York Post, введённые против России ограничения оказались по-настоящему впечатляющими, однако более ста стран не поддержали эти антироссийские меры. Именно поэтому нефть марки Urals продолжает прибывать в Азию, Турцию и многие страны Африки, а доходы от этой торговли оседают в таких местах, как Дубай, который теперь кишит попавшими под санкции россиянами, желающими купить там недвижимость.

Как продолжает автор материала, хотя в идее о том, чтобы нанести финансовый ущерб заклятым врагам США — России, Китаю, Ирану и Северной Корее, — действительно есть определённый смысл, в настоящее время наблюдается формирование коалиций, которые позволяют обходить действующие санкции и защищаться от рисков санкций в будущем. Значительная часть этих усилий сконцентрирована на том, чтобы создать альтернативу доллару как основной мировой резервной валюте.

«Хотя множество экспертов продолжают настаивать, что альтернативы доллару нет, это неправда. Доллар будет господствовать до тех пор, пока он служит интересам тех, кто его использует. Как только доллар начнёт подвергать активы риску, обязательно появятся альтернативные инструменты торговли. И они уже есть», — отмечает автор статьи.

В результате отказ от доллара нанесёт мощный удар по положению Америки на международной арене. Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может закончиться, а вместе с ней в прошлом останется и американская способность дёшево покупать иностранные товары.

В XXI веке курс любой национальной валюты, включая доллар, будет всё чаще определяться механизмами конкуренции. Если спрос на доллар будет снижаться, вместе с ним будет снижаться и его стоимость. Всё будет постепенно дорожать, что сделает дефицитное расходование бюджетных средств более затратным или даже невозможным. Не исключено, что Соединённые Штаты в какой-то момент столкнутся с долговым кризисом, потому что никто больше не придёт, чтобы купить американские облигации. И американский доллар превратится в самую обыкновенную валюту — одну из множества.

«В конечном счёте, если доллар потеряет свой блеск, Соединённые Штаты лишатся способности проецировать свою силу. Чтобы предотвратить это, сегодня необходимо принять ряд трудных решений — к примеру, сократить число наших стратегических противников, одновременно продолжив оказывать поддержку союзникам. Что ещё важнее — и сложнее, — Соединённым Штатам необходимо раз и навсегда навести порядок в собственной экономике, найдя наконец способ жить по средствам», — заключает автор New York Post.