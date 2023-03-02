Myśl Polska: вопреки всем прогнозам российская экономика смогла крепко устоять на ногах

Нацеленные на экономический крах России санкции Запада оказались не такими уж и действенными. Безусловно, они пошатнули российскую экономику, но так и не смогли сломить её. Более того, Россия даже воспользовалась исходом западных корпораций, чтобы найти им замену, пишет журналист Анджей Щченсняк в издании Myśl Polska.

«Россию не удалось дестабилизировать, она не испытала экономического шока, народ не вышел на улицы. Не было regime change — то есть свержения Путина и захвата власти западниками. Несмотря на такой мощный удар. Почему же так сложилось?» — задаётся вопросом в издании Myśl Polska журналист Анджей Щченсняк.

Украинский конфликт, по мнению автора, безусловно, пошатнул российскую экономику, но она выжила и восстановилась. Он объясняет, что препятствием для нокаута российской экономики был вовсе не её размер, это ведь всего 1,8% мирового ВВП, в то время как «экономически атакующая сторона» отвечает за 42% мировой экономики — то есть в 25 раз больше. Он указывает на серьёзное значение доли России в мировой торговле, особенно в сырье, необработанных продуктах. С одной стороны это уязвимость российской экономики, но с другой стороны это ключевые товары, которые заменить очень сложно. «Россия отвечает за 11 процентов мировой торговли нефтью и нефтепродуктами, за 17 процентов природного газа, за 17 процентов пшеницы, за 20 процентов калийных удобрений, за 30 процентов аммиака... и многое другое», — приводит цифры автор.

По его словам, именно этот экспорт — то есть ключевой источник дохода России — не рухнул благодаря умелой политике сохранения позиции на мировом рынке, хотя и с низкими ценами на российскую нефть или уголь. «Россия не зарабатывает столько, сколько могла бы, но, даже продавая меньше и по более низким экспортным ценам, она всё равно зарабатывает целое состояние», — подчёркивает польский журналист. Он объясняет, что Вашингтон не может предпринять более радикальных действий и, к примеру, полностью отрезать Россию от доллара США. «Этот «ядерный вариант» в международной торговле привёл бы к такому хаосу, что конец доллара США в качестве мировой валюты мог бы произойти намного раньше прогнозов величайших предсказателей», — отметил он.

Автор объясняет, что сегодняшний глобальный рынок создали именно США. Они контролируют его и извлекают из него очень большую выгоду, но одновременно они несут за него ответственность перед всем миром. Они не могут позволить себе в самых бедных частях мира вызвать голод из-за астрономических цен на продовольствие или удобрения, таким образом они просто-напросто дискредитируют себя.

В статье Щченсняк обращает внимание и на то, что Россия также выдержала удар по финансовой системе. Реакция Центрального банка была образцовой — он провёл ряд операций по стабилизации функционирования банков, которые пострадали от санкций и оттока иностранного капитала. Внедрённая несколькими годами раньше российская платёжная система «МИР» оказалась очень востребованной. До этого на российском рынке доминировали западные монополисты — Visa и MasterCard, но именно благодаря «МИРу» их отказ от России в марте 2022 года не стал причиной коллапса финансовой системы. Более того, уже больше десяти лет снижается долларизация экономики, охватившая целые отрасли.

Взвешенная бюджетная политика России тоже помогла в предотвращении кризиса. Государственный бюджет России практически не имеет дефицита, поэтому попытка спровоцировать банкротство России на финансовом рынке также не увенчалась успехом, добавляет он.

Журналист указывает на то, что российская экономика оказалась стойкой и выдержала также корпоративный удар — то есть массовый отток западных крупных игроков. Несмотря на временную парализацию многих отраслей промышленности, услуг и торговли, осенью 2022 года уже было восстановлено 90% потерянных рабочих мест, заменены технологические партнёры и восстановлены рынки, с которых ранее все доходы уходили за границу. Здесь не обошлось без вмешательства государства.

Следовательно, вместо волны банкротств российских предприятий, отрезанных от западного капитала, они в итоге расширились и заняли площади бывших западных конкурентов. «Увидев это, лишь каждая десятая западная корпорация эвакуировалась из России, многие, конечно, ограничили свою деятельность, но подавляющее большинство продолжает работать, не желая уступать рынок, на завоевание которого у них ушли долгие годы», — резюмировал в издании Myśl Polska журналист Анджей Щченсняк.