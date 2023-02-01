PCR: отказ Саудовской Аравии от нефтедоллара грозит США жёсткой инфляцией

Недавнее заявление Саудовской Аравии о готовности принимать платежи за нефть в других валютах, а не только в долларах, оказалось очень важным, однако в США оно осталось практически незамеченным. Как считает американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс, возможно, саудовцы всего лишь шлют Вашингтону сигнал, что дальнейшее пренебрежение их опасениями и интересами чревато нежелательными последствиями для США, но если они действительно откажутся от нефтедоллара, то американцы столкнутся с жёсткой инфляцией.

Недавнее заявление Саудовской Аравии о готовности принимать платежи за нефть в других валютах, а не только в долларах, оказалось очень важным, однако в США оно осталось практически незамеченным. Как считает американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс, в результате может произойти смерть нефтедоллара, которая не только всерьёз подорвёт стоимость доллара, но и окажет негативное воздействие на инфляцию и процентные ставки в США.

Как продолжает Робертс, в течение полувека нефтедоллар поддерживал стоимость американской валюты и финансировал огромный дефицит бюджета и торгового баланса Америки. Взимая плату за нефть в долларах, саудовцы гарантировали мировой спрос на них. В последние годы Вашингтон настолько часто злоупотреблял резервной ролью доллара, вводя санкции и конфискуя активы по своему усмотрению, что многие страны предпочли урегулировать торговые дисбалансы в собственных валютах, чтобы Вашингтон не смог им угрожать или тем более покарать их за служение собственным интересам вместо американских. Если Саудовская Аравия откажется от нефтедоллара, спрос на доллары рухнет вместе с его стоимостью, что станет серьёзной угрозой власти Вашингтона и финансовой мощи американских банков.

По мнению эксперта, возможно, саудовцы сегодня всего лишь шлют Вашингтону сигнал, что дальнейшее пренебрежение их опасениями и интересами чревато нежелательными последствиями для США. Иными словами, они пользуются своими рычагами влияния, чтобы получить от Вашингтона искомое.

Если саудовцы действительно откажутся от нефтедоллара, американцы столкнутся с жёсткой инфляцией, а для покрытия бюджетного дефицита потребуются высокие процентные ставки. Ещё один вариант в том, что его профинансирует сама Федеральная резервная система США, напечатав новые деньги, но в этом случае денежная инфляция лишь усугубит снижение стоимости доллара на фоне падения иностранного спроса. И если это произойдет, считает Робертс, США ждёт жёсткая экономия.