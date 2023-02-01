PCR: отказ Саудовской Аравии от нефтедоллара грозит США жёсткой инфляцией
Недавнее заявление Саудовской Аравии о готовности принимать платежи за нефть в других валютах, а не только в долларах, оказалось очень важным, однако в США оно осталось практически незамеченным. Как считает американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс, в результате может произойти смерть нефтедоллара, которая не только всерьёз подорвёт стоимость доллара, но и окажет негативное воздействие на инфляцию и процентные ставки в США.
Как продолжает Робертс, в течение полувека нефтедоллар поддерживал стоимость американской валюты и финансировал огромный дефицит бюджета и торгового баланса Америки. Взимая плату за нефть в долларах, саудовцы гарантировали мировой спрос на них. В последние годы Вашингтон настолько часто злоупотреблял резервной ролью доллара, вводя санкции и конфискуя активы по своему усмотрению, что многие страны предпочли урегулировать торговые дисбалансы в собственных валютах, чтобы Вашингтон не смог им угрожать или тем более покарать их за служение собственным интересам вместо американских. Если Саудовская Аравия откажется от нефтедоллара, спрос на доллары рухнет вместе с его стоимостью, что станет серьёзной угрозой власти Вашингтона и финансовой мощи американских банков.
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