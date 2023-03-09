Sud Radio: «Запад воюет с Россией, а кровь проливают украинцы» — эксперты оценили вовлечённость США и Европы в конфликт Киева и Москвы

Оценивая объёмы западной помощи Киеву, можно сделать вывод, что США и Европа уже находятся в состоянии войны с Россией, заявили в эфире Sud Radio эксперты Александр дель Валль и Слободан Деспот. Как подчеркнули гости радиопередачи, вовлечение европейцев в конфликт произошло без ведома и согласия населения, а главными выгодоприобретателями сложившегося положения стали США.

В случае перерастания конфликта на Украине в прямое противостояние между Россией и Западом риск состоит не только в возможном применении ядерного оружия, заявил в авторской программе журналиста Андре Беркоффа в эфире Sud Radio политолог и эксперт по геополитике Александр дель Валль. По мнению специалиста, применение Россией на Украине тактического ядерного оружия не обязательно приведёт к симметричному ответу НАТО, но вероятнее всего спровоцирует мощный ответ с использованием обычных вооружений с целью уничтожения российского флота в Чёрном море и части российских войск на Украине.

Главный вопрос, на взгляд политолога, заключается в том, как на это отреагирует Россия. Одной из опасностей может стать кибератака, позволяющая полностью обесточить город вроде Парижа. «Мы знаем, что ни одна западная страна сегодня не имеет реальной возможности противостоять таким атакам», — подчёркивает дель Валль. При этом такие страны, как Китай, Россия, Израиль и Украина, имеют все возможности для ведения подобной кибервойны.

Тем временем западные державы уже являются стороной конфликта между Москвой и Киевом, заметил другой гость программы, швейцарский писатель сербского происхождения Слободан Деспот. «Очевидно, что без потоков военной, логистической, разведывательной и финансовой помощи от Запада конфликт уже давно бы закончился», — считает эксперт. В качестве иллюстрации масштаба вовлечённости Запада в противостояние Деспот приводит объём американской помощи Киеву, которая с начала конфликта обошлась США в $120 млрд. По разным причинам Запад отрицает, что находится в состоянии войны с Россией, и в то же время предостерегает Китай против оказания военной помощи Москве, угрожая в противном случае признать его стороной конфликта. «По собственным западным критериям выходит, что Запад сегодня находится в состоянии войны с Россией, — делает вывод гость программы. — Мы находимся в состоянии войны с Россией, только кровь проливают украинцы».

С этим выводом согласился и Александр дель Валль. Он сравнивает подготовку западного общественного мнения к факту вступления в войну с Россией с «техникой варки омара». «Чтобы не слишком его тревожить, омара сначала погружают в тёплую воды комфортной температуры. Затем вода становится всё горячее, и в какой-то момент омар умирает от перегрева. Здесь то же самое. Сначала никто не говорит, что мы вступили в войну, опасаясь реакции. И вот, нас понемногу готовят… Полгода назад поставка боевых танков казалась невозможной, но сегодня она не только актуальна, но и уже осуществляется», — констатирует политолог. С его точки зрения, «на Западе лгут более искусно, чем на другой стороне… с помощью замалчивания».

«Здесь, на Западе, существует слишком упрощённое понимание этого конфликта, которое в значительной степени навязывается», — соглашается Слободан Деспот. Он напоминает, что военные действия на Украине начались не 24 февраля 2022 года, а в 2014-м после государственного переворота в Киеве, который в западных СМИ предпочитали именовать «Евромайданом». Новое правительство начало проводить репрессивную политику по отношению к русскоязычному населению страны, что привело к кровавым столкновениям в Донбассе в 2014—2015 годах. Заключённые под патронажем России, Франции и Германии Минские соглашения так и не были выполнены, кроме того, Франсуа Олланд и Ангела Меркель сами признались, что подписали их только для того, чтобы дать Украине время собраться и вооружиться для захвата отколовшихся регионов силой.

Деспот также обратил внимание, что предложения России относительно гарантий нейтральности Украины, представленные в декабре 2021 года руководству США, ЕС и НАТО, были «выброшены в помойку». В итоге, после зафиксированного международными наблюдателями усиления военного давления Киева на Донбасс Владимир Путин принял решение начать спецоперацию, пояснил публицист.

По убеждению писателя, Украина стала в глазах Запада образцом «демократии и процветания» только после начала боевых действий в стране. До этого все знали, что это «неорганизованная, коррумпированная и бедная страна», население которой сокращается.

Говоря об экономических последствиях российско-украинского конфликта, Александр дель Валль отметил процесс, внушающий беспокойство американцам. Политика экстерриториальных санкций и критика режимов, считающихся недостаточно демократичными, породили в странах вроде Индонезии, Саудовской Аравии, Китая или России ощущение исходящей от американского доллара угрозы. «Валюта основывается на доверии. Если валюта ассоциируется с риском отъёма средств… это создаёт дефицит доверия по отношению к этой валюте», — объясняет эксперт, напоминая об изъятых у европейских банков миллиардах долларов за нарушение экстерриториальных санкций США. По его словам, благодаря подобным «наказаниям», американское казначейство ежегодно обогащается на сотни миллиардов. Всё это заставляет множество стран думать о «дедолларизации» своей экономики, отмечает специалист.

Несмотря на это, США продолжают извлекать выгоду из сложившегося в мире после начала украинского конфликта положения, продавая Европе сланцевый газ по цене в пять раз выше расценок на американском внутреннем рынке, заставляя немецких промышленников переносить производство в Америку, а также сбывая оружие не только странам НАТО, но и кандидатам на членство в Североатлантическом альянсе, а также государствам Юго-Восточной Азии. «Для (американской военной) промышленности, у которой дела и так идут хорошо, это абсолютный джек-пот», — заключает дель Валль.

В то же время «люди здесь, в Европе, уже не понимают, что делают их власти», — сетует Слободан Деспот. По его мнению, европейские лидеры, призванные представлять интересы своего народа, увлекаются вещами, не имеющими ничего общего с этими интересами. На Швейцарию сегодня оказывается «колоссальное давление» с целью заставить её поставлять боеприпасы Украине, говорит публицист. Однако большинство швейцарцев задаётся вопросом о том, какое отношение этот конфликт имеет к ним. «Если бы я был немцем, было бы ещё хуже, поскольку Германия сегодня руками своего канцлера аплодирует разрушению собственной промышленной мощи», — негодует писатель, напоминая, что немецкие власти не отреагировали даже на подрыв американцами газопроводов, снабжавших их предприятия энергией.

На взгляд дель Валля, вопрос о вмешательстве Запада в украинский конфликт представляет собой дилемму. Хотя европейцы не имеют прямого отношения к противостоянию Москвы и Киева, допускать нарушения Россией международного порядка и признанных границ Украины нельзя. «Однако международное право, как прекрасно вы знаете, перестало существовать после 1999 года, когда НАТО начали бомбардировку Сербии», — парировал на это заявление Деспот. Как подчеркнул публицист, «с тех пор США говорят не о правовых нормах в международных отношениях, а о миропорядке, основанном на правилах — их правилах». С этим тезисом согласился и дель Валль.