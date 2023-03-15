Independent: спустя год после обострения украинского конфликта жизнь россиян почти не изменилась

Несмотря на введение обширных антироссийских санкций экономика страны пережила их гораздо лучше, чем предполагалось, сообщает Independent. Россияне практически не заметили изменений, а бизнес продолжил постепенную переориентацию на местных производителей и партнёров в Азии, пишет автор материала.

Массовой безработицы, очередей перед обанкротившимися банками и краха национальной валюты в России не наблюдается, несмотря на беспрецедентные западные санкции, ударившие по российским финансовым организациям, богатым людям и сфере импорта технологий. Спустя год после обострения конфликта на Украине в экономическом плане жизнь россиян особо не изменилась, отмечает Independent.

Товары ушедших из страны брендов можно купить на онлайн-площадках. Например, ритейлеры Wildberries и Связной предлагают продукцию Apple примерно по той же цене, что и в Европе, а на Яндекс-маркет можно приобрести товары ИКЕА. Пиво Budweiser и Leffe судя по этикеткам продолжает производить местный партнёр компании ABInBev, а для многих брендов безалкогольных напитков появились множественные аналоги. Очевидно, что ряд санкций удаётся обходить благодаря импорту из третьих стран: экспорт из одной лишь Армении в Россию вырос на 49% в первой половине 2022 года. Китайские автомобили и смартфоны тем временем становятся более доступными.

«В экономическом плане ничего не изменилось. Работаю, как работал, хожу по магазинам, как раньше. Ну, может, цены немного выросли, но не так, чтобы это было очень заметно», — отметил местный житель в интервью изданию. По данным Киевской школы экономики 191 иностранная компания покинула Россию в прошлом году, 1169 находятся в процессе выхода с российского рынка, 1223 решили остаться, и ещё 496 заняли выжидательную позицию. Ранее в Кремле уже предпринимали шаги по защите экономики от антироссийских санкций после 2014 года: тогда бизнес начал закупать запчасти и другие необходимые товары у местных производителей, а правительство создало дополнительные золото-валютные резервы. Эти меры помогли избежать прогнозируемого спада экономики на 11-15%, в прошлом году он составил лишь 2,1%, согласно информации Росстата. Международный валютный фонд тем временем прогнозирует в 2023 году рост российской экономики в этом году рост на 0,3%.

Российская экономика пережила беспрецедентные экономические санкции Запада гораздо лучше, чем ожидалось, однако теперь ужесточаются ограничения в рамках основной сферы доходов Москвы — нефтяной. Экономисты говорят, что санкции в отношении российских ископаемых видов топлива (такие как ограничение цен на нефть), должны вызвать определённые проблемы, хотя местные компании в любом случае продолжат получать прибыль. Другие аналитики подчёркивают, что у России быстро завязались новые связи с партнёрами в Азии, а ограничения никак не коснулись значительной части финансовых резервов. Рекордные доходы от углеводородов составили порядка $325 млрд на фоне паники на рынке нефти. Эта прибыль в сочетании с резким сокращением импортных позиций из-за санкций создала рекордное положительное сальдо торгового баланса. Это помогло укрепить рубль после временного падения его курса и высвободило ресурсы для госрасходов на пенсии, зарплаты и армию, подчёркивает автор.

Оценки будущего российской экономики с учётом новых ограничений цен на нефть разнятся. В Киевской школе экономики ожидают сокращения нефтегазовых доходов на 50% и падения уровня профицита торгового баланса. Другие аналитики скептически относятся к предположению о том, что этот год станет для России каким-то особенным в экономическом плане. «Сокращение нефтяных доходов России на треть нанесло бы серьёзный удар по ВВП, но не привело бы ни к банкротству государства, ни к его краху», — полагает исследователь из Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге. Однако он подчеркнул, что реальной проблемой в будущем станет утрата западных технологий, например передовых компьютерных чипов — это может привести к тому, что экономика «застрянет» на низкой скорости.