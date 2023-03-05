Bloomberg: Россия успешно обходит западные санкции

У России резко вырос объём торговли с Казахстаном, Турцией, Арменией и рядом других государств по тем статьям, что попали в список санкций западных стран, пишет Bloomberg. Как отмечают эксперты, западные санкции плохо применяются, ответственность за их соблюдение размыта, поэтому они не работают должным образом.

В европейской дипломатии считают, что Россия, похоже, успешно обходит санкции ЕС и Большой семёрки, пишет Bloomberg. Так, российский импорт практически вернулся к уровню 2020 года. И судя по всему, передовые микросхемы и интегральные схемы, произведённые в ЕС и других западных странах, поставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединённые Арабские Эмираты и Казахстан.

После начала российской спецоперации западные страны ввели несколько раундов санкций против России, чтобы ослабить российскую военную машину и подорвать её экономику. Но данные показывают, что реальное воздействие в некоторых областях пока не соответствует тому, на что могли надеяться чиновники. И специалисты отмечают, что сейчас нужно не вводить новые санкции, а озаботиться механизмами их правоприменения.

Так, например, выросли поставки товаров из Китая в Россию, и Пекин играет всё более важную роль в снабжении Москвы. Китай и другие страны, не входящие в ЕС, сами не ввели санкции против России, но большинство из них неоднократно отрицали, что помогают Кремлю.

И у самого ЕС нет эффективного аппарата для обеспечения соблюдения санкций, Евросоюз отстаёт от США, где есть централизованное агентство, более эффективные процедуры сбора информации, а также строгое законодательство и инструменты для обеспечения соблюдения правил внутри страны и за рубежом.

В ЕС правоприменение представляет собой «лоскутное одеяло», которое в основном ложится на плечи государств-членов. В то время как Европейская комиссия следит за выполнением и даёт рекомендации, национальные власти несут ответственность за выявление нарушений и наложение штрафов. А это значит, что результаты у всех разные. Например, Латвия ввела уголовную ответственность за нарушение санкций, а другие страны ЕС — нет, поэтому нарушители могут «искать другие страны, где уклонение от санкций влечёт за собой потенциально меньшее наказание».

Как отмечает автор статьи, на первый взгляд кажется, что санкции хорошо работают. Экономика России сократилась, и многие её банки и компании остаются отрезанными от международных финансовых и торговых систем. Но некоторые подпадающие под санкции товары, в частности полупроводники, переправляются в Россию через третьи страны, многие из которых резко изменили свои торговые привычки. В некоторых случаях экспорт в Россию технологий, которые находятся под санкциями, фактически вырос с нуля до миллионов долларов.

И главный пример здесь — Казахстан. В 2022 году он экспортировал в Россию полупроводников на сумму $3,7 млн по сравнению с $12 тыс. за год до начала российской спецоперации. И если ранее Россия ежегодно покупала передовые микросхемы и интегральные схемы в среднем на $163 млн в ЕС, США, Японии и Великобритании, то теперь эта сумма упала примерно до $60 млн.

Этот дефицит восполняют Турция, Сербия, ОАЭ и полдесятка других стран Восточной Европы и Центральной Азии, пишет автор статьи. И на аналогичную сумму выросли поставки высокотехнологичных компонентов в эти страны из западных государств.

Отследить такие маршруты сложно. Покупатели иногда используют корпоративный транспорт и модели распределения, чтобы скрыть конечный пункт назначения своих товаров. К непрозрачности можно добавить неполное оформление документов, а также так называемые перевалочные пункты, где товары перенаправляются.

В четверг администрация Байдена опубликовала документ для пресечения работы посредников, которые помогают России уклоняться от санкций и экспортного контроля. В нём названы Китай, Армения, Турция и Узбекистан как перевалочные пункты.

ЕС тоже работает над проблемами правоприменения, но европейские страны пока не спешат использовать имеющиеся инструменты, по крайней мере, публично. Вводя всё новые раунды санкций, страны ЕС старались ограничить их влияние на свою прибыль и мировую экономику в целом. Иногда это приводило к сложным дискуссиям между государствами-членами по поводу исключений, отмечает Bloomberg.

«Применение экспортных санкций — дело непростое, — сказала Беата Яворчик, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития. — Каждое правительство хочет, чтобы все другие страны применяли их, но предпочитает быть снисходительным по отношению к своим собственным фирмам. Опыт ограничений экспорта во время холодной войны ясно показывает это. Таким образом, предоставление контроля за соблюдением санкций национальным правительствам не всегда может работать идеально».