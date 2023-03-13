«Всё равно останется крупнейшим соседом ЕС»: нейтральная Австрия не спешит уходить с российского рынка

В отличие от многих европейских стран, сильно пострадавших от украинского конфликта в экономическом плане, Австрия смогла не только сохранить прежний уровень, но и улучшить свои показатели. Позиционируя себя в роли «нейтрального мостостроителя», она продолжила активно закупать российский газ, а «Райффайзенбанк» не покинул российский рынок, пишет Interia.

Несмотря на экономические санкции, деятельность австрийских госпредприятий, которые продолжают работать в России, не может остаться незамеченной. Одни называют такой подход «легкомысленным», другие — «разумным», рассказывает Interia.

Портал отмечает, что благодаря такой практике австрийцы очень хорошо зарабатывают, ведь на сегодняшний день до 50% международных платёжных операций из России проходят именно через австрийский банк. Raiffeisen Bank International AG — это дочерняя компания австрийского «Райффайзенбанка». В настоящий момент на российском финансовом рынке это один из самых успешных банков, у которого 100 филиалов и более 3 млн клиентов.

Занятно то, что с началом украинского конфликта не только ничего не изменилось, но именно 2022 год стал рекордным для банка в плане прибыли в размере €3,6 млрд. Более того, с начала конфликта Raiffeisen Bank International AG «рассматривает» вариант возможного выхода с российского рынка, но пока ничего не делает в этом направлении. Interia отмечает, что именно «Райффайзенбанк» — один из немногих банков в России, которые ещё имеют право осуществлять SWIFT-переводы.

Рекордная прибыль банка в период украинского конфликта и многочисленных антироссийских санкций не остаётся незамеченной. Важно и то, что в Австрии конфликт имел меньшие экономические последствия, чем во многих европейских странах. Государство неохотно конфисковывало активы российских олигархов и крайне снисходительно относилось к выдаче виз россиянам, приближённым к власти.

Такое отношение Австрия объясняет своей политикой нейтралитета, которой она привержена на протяжении десятилетий. Она себя позиционирует в роли мостостроителя и предлагает в качестве места для переговоров. Согласно понятиям Вены, она не намерена отказываться от бизнес-отношений даже после окончания конфликта. Такой подход особенно характерен для энергетической компании OMV. За прошлый год Австрия практически не сократила закупки российского газа, а действующий договор на поставку этого сырья заключён до 2040 года.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг объяснил, что Россия никуда не исчезнет, ​​а останется крупнейшим соседом ЕС. Работу Raiffeisen Bank International он считает разумной, ведь она подразумевает под собой «тестирование всех сценариев». Более того, введённые Киевом в отношении банка RBI санкции не изменили этого подхода. Это объясняется тем, что рынок Украины для него намного меньше, нежели рынок России, которая продолжает активно пополнять его казну рублями, резюмирует Interia.