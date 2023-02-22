Глава австрийского концерна OMV: российский газ продолжает поступать в Австрию

На данный момент Австрия получает даже больше российского газа, чем в минувшем году, рассказал председатель правления австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн в своём интервью для Frankfurter Allgemeine. По словам Штерна, это связано с наличием долгосрочных контрактов с «Газпромом».

После введения санкций против нефтегазового сектора Москва предприняла целый ряд контрмер, которые включают в себя поиск альтернативных путей поставок, заявил в интервью для Frankfurter Allgemeine председатель правления австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн. При этом санкции всё же имели определённый эффект, считает Штерн.

По словам Штерна, ещё в марте 2022 года в OMV приняли решение о том, что Россия больше не будет ключевой страной для концерна. Путём диверсификации компания стала независимой от российской нефти. При этом Штерн отметил, что OMV пока не решил, что делать с его долей в Южно-Русском нефтегазовом месторождении: по его словам, компания рассматривает все возможные варианты, включая продажу доли (которая составляет 24,9%).

Штерн подчеркнул, что у OMV по-прежнему есть долгосрочные контракты на поставки газа с «Газпромом»: именно поэтому российский газ продолжает поступать в Австрию. Кроме того, Штерн отметил, что российский газ поступает в Австрию транзитом через территорию Украины. При этом глава OMV подтвердил, что сейчас Австрия получает даже больше российского газа, чем в прошедшем году, а доля российского голубого топлива в общем австрийском потреблении снова достигла 70%. Штерн также заявил, что OMV будет инвестировать в новые источники энергоресусов. В частности, Штерн упомянул газовое месторождение «Нептун», находящееся в Чёрном море у берегов Румынии.