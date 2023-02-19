Каналы диалога по-прежнему нужны — глава МИД Австрии объяснил отказ исключать Россию из списка участников ПА ОБСЕ

ОБСЕ никогда не являлась «клубом единомышленников», заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. В интервью Frankfurter Allgemeine он объяснил готовность австрийских властей выдать визы российской делегации для участия в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, несмотря на угрозы бойкота со стороны Украины и Литвы. По его словам, Европе по-прежнему нужны каналы диалога с Россией и, «возможно, в будущем потребуются ещё больше».

Некоторые государства, например Украина и Литва, обещают бойкотировать заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которое состоится на следующей неделе в Вене, в случае участия в нём России. В прошлом году Великобритания и Польша отказали в выдаче виз российской делегации для участия в сессиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ в связи с конфликтом на Украине. Австрия не захотела последовать их примеру и заявила о готовности выдать визы россиянам, пишет Frankfurter Allgemeine.

В интервью Frankfurter Allgemeine министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг объясняет позицию страны: «Есть принципиальные вопросы. При всей оправданной эмоциональности нельзя забывать историю этой организации. Она была создана в 1975 году в рамках Хельсинкского процесса в разгар холодной войны. Был сделан вывод о необходимости каналов диалога. Они по-прежнему нужны нам сейчас и, возможно, в будущем потребуются ещё больше».

«Россия не исчезнет с карты мира, география не изменится, история не изменится. Мы должны быть осторожны, чтобы не дать платформам, созданным нашими политическими предками, превратиться в осколки по небрежности или даже намеренно. Они нам понадобятся в какой-то момент, не позднее, чем на следующий день. Мы все надеемся, что в этой войне будет следующий день, и тогда у нас снова будет пространство для дипломатии и диалога», — продолжает Шалленберг.

По словам главы австрийского внешнеполитического ведомства, ОБСЕ — «единственная организация, объединяющая все государства от Ванкувера до Владивостока». С европейской точки зрения это «важная платформа для сотрудничества и диалога» со странами Южного Кавказа, в частности для урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном или со странами Центральной Азии. «Я думаю, что этим государствам было бы непросто иметь дело с организацией, полностью состоящей из европейских государств без России, или полностью из России и её единомышленников», — отмечает он.

Отказы в выдаче виз и угрозы бойкота не оказывают значительного влияния на сущность организации, считает Шалленберг. «Однако в этом вопросе следует быть осторожным. В принципе, надо иметь в виду, что ОБСЕ никогда не была клубом единомышленников. Мультилатерализм а-ля Facebook*, где я имею дело только с теми людьми, которые делятся тем же контентом, что и я, бессмысленен. Давайте вспомним об истории 1930-х годов и Лиге наций. Давайте будем осторожны в своих желаниях», — подытоживает министр иностранных дел Австрии в интервью Frankfurter Allgemeine.

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