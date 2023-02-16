Исход конфликта определят ресурсы: австрийский военный стратег рассказал о гонке логистики и снарядном голоде на Украине

Исход конфликта на Украине «будут определять ресурсы», утверждает военный эксперт и стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью Das Erste. В то время как Россия располагает достаточными запасами боеприпасов для того, чтобы «продолжить путь», на Украине повсеместно царит «снарядный голод». Поэтому, считает Райснер, если Запад хочет скорейшего завершения боевых действий, у него есть только два варианта: массированная поддержка Украины, на которую он сейчас не способен, либо мирные переговоры, которые будут равносильны поражению Запада.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал текущий этап конфликта на Украине «гонкой логистики». Военный эксперт и стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер разделяет эту точку зрения: «Исход этой войны будут определять ресурсы. Долгое время никто не хотел этого признавать. Предполагалось, что всё удастся закончить за несколько месяцев. И теперь мы обнаруживаем, что многие предположения, сделанные Западом, не оправдались или почти не оправдались», — рассказывает он в интервью Das Erste.

«Например, у нас есть десятый пакет санкций против россиян, но их экономика не рухнула. Мы также поставляли оружие в невероятных количествах. Несмотря на это, российская армия сейчас переходит в наступление», — продолжает Райснер.

По словам Райснера, военное производство в Европе «всё ещё кажется немыслимым». Однако проблема заключается в том, что все склады опустели. Он отмечает: «Недавно было озвучено, что британская армия может выдержать всего пять дней войны, подобной той, что ведётся на Украине. В запасах некоторых вооружённых сил имеется немногим более 10-15 тысяч артиллерийских снарядов. Такое же число использовала украинская сторона в пиковые дни летом 2022 года. Тогда же российская сторона выпускала до 80 тысяч штук в день».

«Европа к этому больше не готова. После окончания холодной войны производство свернули. Припасы предназначались, например, для борьбы с повстанцами в Афганистане или Ираке», — подчёркивает эксперт.

Есть несколько стран, которые всё ещё сохраняют «по-настоящему мощное производство вооружений». Производство собственных основных боевых танков оставили за собой немногие страны, отмечает Райснер: «Германии удалось сделать танки Leopard настоящим «экспортным хитом», поэтому именно они находятся в центре обсуждения. У англичан свой Challenger, у французов свой Leclerc, у итальянцев свой Ariete».

То же самое относится и к производству боеприпасов: многие страны «передали его на аутсорсинг» другим странам. Именно поэтому сейчас на Швейцарию оказывается такое сильное давление: «В Швейцарии иногда есть именно то, что так остро необходимо, а многие другие страны уже не могут производить это сами».

Райснер продолжает: «Сами украинцы вели очень успешную маневренную войну в первые несколько месяцев. Летом русские навязали им окопную войну, войну на истощение. В результате Украина снова перешла в наступление — но теперь русские снова превратили ситуацию в войну на истощение. И её ход в основном определяется ресурсами, то есть боеприпасами. В армии есть понятие «снарядного голода». И этот «снарядный голод» сейчас повсеместно царит на Украине».

«Основным оружием русских в войне на истощение является артиллерия. По некоторым оценкам, до начала войны у русских было около 17 миллионов артиллерийских снарядов. Они уже использовали невероятные 7 миллионов из них. Их собственное производство оценивается примерно в 3,4 миллиона снарядов в год. Это означает, что на этот год у них есть ещё около 13-14 миллионов снарядов, что достаточно для продолжения этого пути», — подчёркивает эксперт.

«Запасы боеприпасов у украинцев в начале войны были намного меньше. Часто упускается из виду, что и в прошлом русские неоднократно атаковали украинские склады боеприпасов», — утверждает эксперт. Таким образом, собственные боеприпасы были быстро израсходованы, так что Запад затем попытался восполнить этот пробел.

По словам Райснера, Запад смог сделать это «относительно быстро». Но и западные склады теперь пусты, так что производство «необходимо увеличивать». Это уже прослеживается в решениях США. Производство 155-миллиметровых снарядов будет увеличено с 15 тыс. до 90 тыс. штук в месяц для осуществления массовых поставок.

Россия, в свою очередь, «готовилась годами», считает эксперт. «Например, после первых недель войны русские развернули около 530 крылатых ракет — столько же, сколько американцы развернули в Ираке в начале 2003 года. К настоящему моменту они использовали 5200 штук в ходе неоднократных атак. К этому добавляется использование дронов, нагруженных взрывчаткой», — утверждает Райснер.

Российские склады пустеют, однако они всегда могут «организовать новые атаки на стратегическую и критически важную инфраструктуру». Кроме того, российские атаки «также намного дешевле, чем украинская оборона». «Немецкая зенитная ракета Iris-T летом стоила 400 тысяч евро — сейчас около 750 тысяч евро. Иранский беспилотник стоит 20 тысяч долларов. Это огромное финансовое несоответствие», — рассказывает эксперт.

Райснер подчёркивает: «Именно поэтому сейчас так важно решиться на расширение производства и поставок, даже если они будут затратными, иначе у Украины просто не хватит времени. Потому что именно на это и делает ставку Россия».

Проблема в том, что обе стороны «всё ещё убеждены в том, что они смогут достичь своих целей». По словам эксперта, для Украины эта цель заключается «в выживании как государства и возвращении захваченных территорий».

«Однако поставок оружия с Запада достаточно лишь для того, чтобы украинцы могли обороняться, но не для того, чтобы сами украинцы перешли в масштабное наступление. Причина, конечно же, в озабоченности ядерным вооружением России», — отмечает Райснер.

«То есть всякий раз, когда симметричная ситуация превращается в асимметричную, то есть всякий раз, когда Россия берёт верх, американцы пытаются поддержать Украину так, чтобы ситуация снова стала симметричной. Но дальше этого они стараются не заходить, опасаясь, что Россия тогда почувствует себя загнанной в угол и отреагирует иррационально. То есть русских пытаются измотать с точки зрения времени», — поясняет эксперт.

«Образно говоря, русские душат украинцев и надеются, что у них кончится воздух. А американцы душат русских, надеясь, что они выдохнутся раньше украинцев. Трагедия в том, что войну нельзя так быстро закончить, — рассуждает Райснер. — Если Запад хочет поскорее закончить войну, есть только два варианта. Первый вариант — это массированная поддержка Украины. Со всеми ресурсами, необходимыми для победы в войне на истощение такого рода — и далеко за пределами того, что было сделано до сих пор».

«Однако если Запад сочтёт эту массированную поддержку Украины слишком рискованной или не готов к ней из-за нехватки ресурсов или несогласия, необходимо попытаться дать России возможность выйти из нынешней войны, сохранив лицо. Однако это равносильно поражению Украины — а вместе с ней и Запада», — подытоживает Райснер в интервью Das Erste.