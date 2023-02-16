DT: слишком много жертвуют Киеву — Франция обеспокоена состоянием британской армии

Представители Франции отмечают, что Париж старается строго следовать принципу: выделять помощь Украине так, чтобы она не шла в ущерб обороноспособности самой Франции. А британские власти об этом не думают и сами признают, что их армия временно ослаблена, пишет The Daily Telegraph. При этом две страны тесно связаны друг с другом.

Франция обеспокоена состоянием британских вооружённых сил на фоне помощи Лондона Украине, пишет The Daily Telegraph. Причём, по словам французских представителей, сокращение военного бюджета Великобритании тревожит и других членов НАТО, что проявилось во время встречи министров обороны в Брюсселе.

К тому же звучат предположения, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес может занять место генсека НАТО, когда Йенс Столтенберг уйдёт в отставку в октябре. Но, возможно, Франция будет ратовать за то, чтобы эта роль досталась представителю ЕС.

В общении с The Daily Telegraph глава французского парламентского комитета по обороне Тома Гасию отметил, что французы заинтересованы в том, чтобы британские вооружённые силы были мощными, из-за «стратегической солидарности» между двумя странами.

«Мы хотим, чтобы у британцев была сильная армия, — заявил он. — Когда у вас возникают дебаты такого рода, это явно вызывает беспокойство. Я хорошо понимаю, что в этом есть политический контекст в отношении оборонного бюджета».

Гасию также предостерёг Великобританию в отношении поставок оружия Украине. «Одним из наших критериев для передачи оборудования является условие не ослаблять французские вооружённые силы. Например, на прошлой неделе мы пообещали ещё гаубицы Caesar, но они поступили украинцам напрямую из промышленности, а не из армейских запасов. Я думаю, что вся техника, присланная британцами на Украину, была взята из армейских запасов. Мы обращаем особое внимание, чтобы такого не было».

При этом президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что военный бюджет Франции на 2024—2030 годы составит €413 млрд. То есть на треть больше, чем в 2019—2025 годах.

Издание отмечает, что Великобритания щедро пожертвовала Киеву противотанковые ракеты NLAW и Brimstone, вертолёты Sea King, артиллерийские снаряды и 14 танков Challenger 2. Командующий британской армией генерал Патрик Сандерс недавно предупредил, что в результате армия Великобритании будет «временно слабее». Между тем Йенс Столтенберг отметил, что Украина получает боеприпасы быстрее, чем страны — члены НАТО могут их производить.

Глава специального комитета по обороне Тобиас Эллвуд предупредил, что заявления французов могут сыграть на руку России: «Эта встреча министров обороны НАТО является важнейшей возможностью продемонстрировать единство, приверженность и решимость модернизировать нашу систему коллективной обороны, поскольку Россия пытается перекроить карту Восточной Европы. Британская армия на самом деле нуждается в срочном обновлении, но это должно быть рассмотрено в обновлённом интегрированном обзоре. Любые публичные разногласия между союзниками по НАТО играют только на руку Путину».

На данный момент Министерство обороны и Казначейство Великобритании ведут переговоры о том, насколько большим должно быть увеличение военных расходов. В декабре стало известно, что минобороны получит как минимум £1 млрд, чтобы остановить реальное сокращение своего бюджета. Но есть данные, что они сами запрашивают £10 млрд. И это, учитывая тот факт, что минфин обвинял минобороны в перерасходе средств в прошлом. Уоллес подкрепляет свои запросы тратами на Украину и угрозой со стороны Китая.



В британском правительстве настаивают: «Мы обеспечиваем наши вооружённые силы необходимым оборудованием и возможностями, в том числе за счёт самого большого увеличения расходов на оборону со времён холодной войны и полностью финансируемого десятилетнего плана оснащения на сумму 242 миллиарда фунтов стерлингов. Наши вооружённые силы остаются одними из лучших в мире и вносят один из наибольших вкладов в НАТО», — приводит их заявления The Daily Telegraph.