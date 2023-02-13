Independent: «налогоплательщики для них банкомат» — британских министров обвинили в расточительстве

Представители Лейбористской партии провели анализ государственных расходов. Они выяснили, что члены британского правительства привыкли селиться в пятизвёздочных отелях и транжирить бюджетные средства во время зарубежных командировок, пишет The Independent.

Британские министры тратят деньги налогоплательщиков, чтобы «жить на широкую ногу» во время зарубежных поездок. С такими обвинениями выступила оппозиционная Лейбористская партия, пишет The Independent.

Подробности удалось раскрыть в результате анализа официальных данных бюджетных расходов, в том числе так называемых карточек госзакупок. Лейбористы пообещали опубликовать полное досье в начале следующей недели, подчёркивает издание.

Так, согласно документу, в 2021 году Риши Сунак, который в то время был канцлером казначейства, и 11 других представителей консервативного правительства посещали саммит «Большой двадцатки» в Венеции. Минфин потратил на их проживание в пятизвёздочных отелях более £4,5 тыс.

В июле 2022 года председатель партии тори Грег Хэндс, который возглавлял Министерство энергетики, останавливался в пятизвёздочном отеле в Германии, где ночь проживания стоила £318. При этом 66 поездок президента климатического саммита CОР26 Алока Шармы обошлись налогоплательщикам почти в £221 тыс., обращает внимание The Independent.

Расследование оппозиции также обнаружило доказательства того, что министры-тори спускали большие суммы на внутренние поездки. Среди прочего 3 ноября 2021 года во время саммита CОР26 они потратили £3,6 тыс., чтобы нанять шофёров для чиновников, поскольку, как утверждал Сунак, у правительства не оказалось свободных автомобилей.

«В то время как министры-тори снова лезут в карманы налогоплательщиков, чтобы поужинать в роскошном пятизвёздочном ресторане, семьи по всей стране страдают из-за беспокойства о том, покроет ли их зарплата еженедельный поход в магазин», — заявил второй человек в Лейбористской партии Анжела Райнер.

«Великобритания столкнулась с худшим кризисом стоимости жизни за последние десятилетия, а Риши Сунак, похоже, этого не заметил. Министры-тори совершенно оторваны от госуправления, они живут роскошной жизнью и обращаются с налогоплательщиками как с банкоматом», — добавила она.

По словам Райнер, в случае прихода к власти лейбористское правительство «примет жёсткие меры в отношении расточительства». Они предложат поддерживать прозрачность и высокие стандарты для всех государственных расходов.

Лейбористы признают, что поездки за границу являются важной частью работы многих министров и чиновников. Вместе с тем они настаивают на необходимости выбирать наиболее экономически эффективные варианты проживания, заключает The Independent.