Independent: «не дали шанса» — Трасс обвинила в своём провале систему и однопартийцев

Экс-глава британского правительства Лиз Трасс нарушила долгое молчание и попыталась оправдать своё катастрофическое правление страной, длившееся всего несколько недель. Она заявила, что просто не смогла повести Соединённое Королевство «необходимым» экономическим курсом, поскольку встретила неожиданное сопротивление истеблишмента и не получила необходимой поддержки даже со стороны собственной Консервативной партии, пишет The Independent.

После её катастрофического пребывания на посту премьер-министра Лиз Трасс впервые нарушила молчание. Она обвинила в своём крахе «экономический истеблишмент» и собственную Консервативную партию, пишет The Independent.

Трасс возглавляла правительство всего 49 дней, что стало самым коротким сроком премьерства за всю историю страны. Ей пришлось подать в отставку после того, как мини-бюджет, предложенный её министром финансов Квази Квартенгом, возмутил многих тори, вызвал панику на рынках и обрушил фунт.

За несколько недель, которые преемница Бориса Джонсона находилась у власти, рынки ценных бумаг Великобритании потеряли примерно $500 млрд. Банк Англии был вынужден принять экстренные меры для стабилизации экономики, напоминает издание.

В своём эссе, появившемся в прессе, Трасс признаёт ответственность за последствия, вызванные печально известной инициативой Квартенга, которая среди прочего предусматривала отмену налога на богатых. Но она настаивает, что её подход к стимулированию экономики был правильным.

Политик не упоминает в своей статье имени Риши Сунака, который пришёл ей на смену. В то же время она критикует действующего премьера за повышение корпоративного налога с 19 до 25% и называет его политику «экономически вредной».

«Я не утверждаю, что невиновна в том, что произошло. Но, по сути, очень могущественный экономический истеблишмент вкупе с отсутствием политической поддержки не дали мне реального шанса проводить мой курс», — сетует Трасс.

«Я предполагала, что после прихода на Даунинг-стрит мои полномочия будут уважать и признавать. Как же я ошибалась. Хотя я и ожидала, что система будет сопротивляться моей программе, я недооценивала масштабы этого сопротивления», — добавляет она.

По словам экс-премьера, теперь она понимает, что бралась за «невыполнимую задачу». Особенно в свете того, что ключевые аргументы о налоговой политике оказались непонятными для большей части СМИ и широкой общественности.

Трасс также считает, что «фурор», который вызвал её план по отмене подоходного налога в 45%, иллюстрирует трудности, с которыми ей пришлось иметь дело. «Несмотря на то что эта мера была экономически обоснованной, я недооценила политическую реакцию, с которой столкнусь», — рассуждает она.

Её пространная статья была прохладно встречена критиками. Они напомнили Трасс об ущербе, который, по их мнению, она нанесла всего за несколько недель управления страной. Пэр Гэвин Барвелл, возглавлявший администрацию Терезы Мэй, язвительно отреагировал на объяснения, которые своему провалу предложила экс-премьер.

«Вас остранили от власти, потому что за считанные недели вы потеряли доверие финансовых рынков, электората и депутатов из вашей собственной партии. Во время глубокого инфляционного кризиса вы считали приоритетом снижение налогов для самых богатых людей в стране», — обратил внимание политик.