Правительство Великобритании не в состоянии увеличить расходы для укрепления своей обороны даже при острой необходимости перевооружения армии. По данным источников телеканала Sky News, такого мнения придерживаются в Министерстве обороны страны. Представители военного ведомства подчеркнули, что количество боеприпасов в стране критически низкое — и в случае вооружённого конфликта у британских солдат снаряды бы закончились уже через несколько дней.

Министерство финансов Великобритании ясно дало понять, что «новых денег на оборону нет, несмотря на признание острой необходимости перевооружения» на фоне бушующего украинского конфликта, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на свои источники в оборонной сфере.

Комментарии появились после того, как на прошлой неделе Sky News сообщил, что «высокопоставленный американский генерал» заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается «боевой силой высшего уровня» после многолетнего сокращения её численности и силы.

Источники в военном ведомстве предупреждают, что Великобритания не сможет предоставить необходимое число военнослужащих, которое от неё ожидают союзники по НАТО для создания новой крупной группировки войск для укрепления обороны альянса. По их словам, военные уже призывали правительство увеличить оборонный бюджет как минимум на £3 млрд в год, приостановить дальнейшие сокращения личного состава и облегчить правила закупок вооружения в мирное время, передаёт Sky News.

Тем не менее Министерство финансов, хоть и признаёт наличие внешних угроз и внутреннего давления, заявляет, что «денег больше нет». Источник телеканала имел в виду то, как инфляция подрывает стоимость в реальном выражении дополнительных £16 млрд, которые Министерство финансов во главе с Риши Сунаком выделило Министерству обороны в 2020 году на четыре года, что стало самым большим увеличением расходов на оборону со времён холодной войны.

В Минобороны не скрывают беспокойства, что любое увеличение расходов на многомиллиардную программу строительства нового флота атомных подводных лодок может подорвать возможности Королевской армии, ВМФ и ВВС. По информации издания Sky News, количество боеприпасов в стране критически низкое: снаряды закончились бы уже через несколько дней в случае необходимости вести боевые действия, а для того, чтобы выставить современную боевую дивизию численностью от 25 до 30 тыс. человек, потребуется до 10 лет.

По мнению источников Sky News, в настоящее время правительство Великобритании способно сформировать бригаду численностью от 5 до 10 тыс. человек, в то время как союзники по Североатлантическому альянсу ожидают от неё не менее 30 тыс. военнослужащих. К тому же численность армии Великобритании будет сокращена с текущих 76 до 73 тыс. военнослужащих.

По мнению собеседников Sky News, военное ведомство ошибочно предполагало, что современные вооружённые конфликты заканчиваются в течение нескольких недель, а без пополнения арсеналов британская армия сможет воевать не дольше нескольких дней даже в противостоянии с очень ограниченным масштабом. Премьер Риши Сунак стал первым лидером, предложившим Киеву 14 танков Challenger-2, а также оставшиеся артиллерийские запасы армии в количестве около 30 орудий АС90, и это ещё больше подрывает собственную обороноспособность Великобритании и её способность выполнять свои обязательства перед НАТО, резюмирует Sky News.