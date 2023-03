Fox News: «Это безумие!» — полковник Макгрегор предупредил, что США не потянут войну с Россией

Вашингтон не сможет позволить себе прямую конфронтацию с Москвой. Такое мнение в эфире Fox News высказал полковник армии США в отставке и экс-советник Белого дома Дуглас Макгрегор. По его словам, дело не только в набирающем обороты финансовом кризисе, с которым сталкиваются Соединённые Штаты, но и в упадке их вооружённых сил.

Но представьте, насколько унизительным является сценарий, свидетелем которого вы только что стали. Они (проукраинские американские СМИ и политики. — ИноТВ) запугивают спикера палаты представителей. И, кстати, мы бы его защищали, если бы эту должность занимал демократ, потому что речь идёт об общих американских, а не партийных мотивах.

Но вот эти люди, эти говорящие головы в телевизоре распекают американского спикера за то, что он не собирается пресмыкаться перед коррумпированным иностранным лидером. Лидером, требующим, чтобы вы отправили своих детей для участия в конфликте в страну, которую вы не найдёте на карте.

Зеленский почти каждый день по телевидению требует, чтобы вы отправляли своих детей на войну, где они могут погибнуть. Обычно люди, которые требуют, чтобы ваши дети оказались в положении, при котором они могут умереть, не ваши союзники. Нет, они ваши враги. Ага. «Вы должны поцеловать его кольцо, потому что теперь он религиозный деятель». Ну да.

Но пока они тявкали обо всём этом, они упустили некоторые другие вещи, которые происходили в Соединённых Штатах. Например, коллапс нашей экономики. Только что произошёл второй и третий крупнейший банковский крах в истории нашей страны.

Акции почтенного Credit Suisse упали на 97% по сравнению с историческим максимумом. Они торгуются примерно за два швейцарских франка. Вас это беспокоит? Да, пожалуй, вас это должно беспокоить. Ваши лидеры совершенно не беспокоятся. СМИ вообще плевать. Вместо этого они говорят вам, что вы предаёте свою страну, если не хотите третьей мировой.

И, разумеется, они в панике, точно так же, как Милли был в панике на той записи. Они боятся. Почему? Потому что они знают, что общественность не на их стороне. Но как только мы действительно начнём войну с Россией, они воспользуются этим как предлогом, чтобы подавить всё инакомыслие.

В военное время инакомыслие недопустимо. И ради этого всё и затевается. Помимо их личного обогащения, речь идёт об изменении внутренней политики Соединённых Штатов. Как только можно будет сказать, что мы вступили в полноценную войну с Россией — чего они и добиваются, — вы больше не сможете выражать своё мнение.

И наказанием станет тюремное заключение, что в военное время происходит часто. И именно этого они хотят. Будем надеяться — если верить опросу , который мы провели, — скоро к власти придут другие люди, и они спасут нас от этого безумия.

Тем временем к нам присоединяется полковник Дуглас Макгрегор, чтобы оценить то, что мы наблюдаем. Дуг, большое спасибо, что пришли. Вы один из очень немногих людей, которым мы доверяем. Я думаю, с самого начала вы говорили откровенно, за что вам пришлось столкнуться с потоком оскорблений. На ваш взгляд, что собой сегодня представляет этот конфликт?

ДУГЛАС МАКГЕГОР, полковник армии США в отставке: Что ж, украинцев громят. Даже The Washington Post и The New York Times наконец-то начинают печатать правду. Их (ВСУ. — ИноТВ) потери ужасают. Мы фактически видели, как русские уничтожили три отдельные армии, созданные украинцами.

И все начинают задаваться вопросом, что происходит на самом деле? Наружу выходит правда, что этот конфликт начала не Россия. Россия умоляла нас не пытаться втянуть Украину в НАТО. Мы игнорировали Россию. И Россия ясно дала понять, что собирается защищать свои национальные интересы. Всё, что они хотели, это нейтралитет Украины.

Американцы знают кое-что ещё. По-моему, ещё несколько лет назад кто-то сказал: «Всё дело в экономике, тупица». И каждый кандидат от республиканцев это понимает и должен завоевать расположение американского народа. Люди в Вашингтоне беспокоятся о своих спонсорах. Кандидаты от республиканцев беспокоятся об американских избирателях.

Любопытно наблюдать, как Линдси Грэм апеллирует к Рональду Рейгану, который выиграл холодную войну благодаря превосходной экономике, а не танкам — и это правда, — но при этом игнорирует тот факт, что наши банки рушатся. Как именно, по-вашему, такие люди, как Грэм и практически каждый сенатор-республиканец за редким достойным исключением… как, по их мнению, мы собираемся позволить себе войну против России и Китая одновременно?

ДУГЛАС МАКГЕГОР: Что же, мы не сможем её себе позволить. Нам не по карману война против России. Можно даже не включать Китай. Это невозможно. Мы на пути к банкротству. Американцы это чувствуют. Спасение банков не произойдёт, как это было раньше.

Вы знаете, лучшее, что я могу сказать: Линдси Грэм и его коллеги в Вашингтоне подражают не Рональду Рейгану, а «Трём балбесам». Последнее, что нужно американцам, — это война. С них хватит политической и военной некомпетентности, бездарности, коррупции. Им нужна работающая экономика, и они не собираются стоять и смотреть, как рушится финансовая система. Им нужны настоящие лидеры, а не картонный президент.

Если бы мы действительно последовали совету Линдси Грэма и атаковали российские ВВС и, конечно же, немедленно оказались втянутыми в горячую войну с Россией, то, на ваш взгляд, как скоро бы вас арестовали за то, что вы только что сказали?

ДУГЛАС МАКГЕГОР: Не знаю. Но меня это меньше беспокоит, чем возможность того, что мы действительно спровоцируем прямую конфронтацию с русскими. Что мы уже видели, Такер? Они готовы сражаться. Они уже частично мобилизованы. Они быстро выставят на поле боя миллионы людей.

Мы не в состоянии сделать этого. Мы даже не можем вербовать в наши вооружённые силы. Левые уничтожили вооружённые силы США. Кого мы пытаемся обмануть? Наши запасы боеприпасов и снаряжения, которые мы накапливали годами, истощились. И мы ещё даже не начали войну! Это безумие!

Это безумие. Безумие. И никто его не обличает. Полковник Дуг Макгрегор, рад видеть вас сегодня вечером, спасибо, что внесли ясность.

ДУГЛАС МАКГЕГОР: Спасибо вам.

Дата выхода в эфир 16 марта 2023 года.