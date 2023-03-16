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NYTimes: Чёрное море стало редкой точкой договорённости между Москвой и Киевом

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Важность Чёрного моря выходит за рамки нынешнего военного противостояния и касается геополитических и экономических интересов Украины и России, пишет The New York Times. Этот торговый маршрут настолько важен для Москвы и Киева, что во время текущего конфликта он стал редкой точкой договорённости между сторонами.
NYTimes: Чёрное море стало редкой точкой договорённости между Москвой и Киевом
AP

Ввод российских войск на Украину в основном проходил в рамках серии наземных сражений, но для правительств в Киеве и Москве Чёрное море также было жизненно важным театром военных действий, пишет The New York Times.

В последние месяцы российские военные корабли выпустили серию крылатых ракет по украинским целям, которые находились иногда на расстоянии сотен километров, нанося ущерб энергетической инфраструктуре Украины. В свою очередь, Киев, например, организовал взрыв на Крымском мосту.

Однако важность Чёрного моря, где, по словам официальных лиц США, во вторник разбился американский беспилотник после инцидента с участием российского истребителя, выходит за рамки военного противостояния и касается геополитических и экономических интересов Украины и России.

Чёрное море омывает берега не только этих двух стран, но и Грузии, Румынии, Болгарии и Турции, являясь важным связующим звеном между их портами и Средиземным морем.

Этот торговый маршрут настолько важен для Москвы и Киева, что во время нынешнего конфликта он стал редкой точкой договорённости между сторонами.

Сделка, заключённая в июле прошлого года при посредничестве Турции и ООН, установила коридор для судов, перевозящих зерно и другие продовольственные сельскохозяйственные культуры, чтобы они могли покинуть украинские порты, а также дала России возможность отправлять свои собственные партии продовольственных товаров и удобрений, пишет The New York Times.

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источник
New York Times США Северная Америка
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