NYTimes: Чёрное море стало редкой точкой договорённости между Москвой и Киевом

Важность Чёрного моря выходит за рамки нынешнего военного противостояния и касается геополитических и экономических интересов Украины и России, пишет The New York Times. Этот торговый маршрут настолько важен для Москвы и Киева, что во время текущего конфликта он стал редкой точкой договорённости между сторонами.

Ввод российских войск на Украину в основном проходил в рамках серии наземных сражений, но для правительств в Киеве и Москве Чёрное море также было жизненно важным театром военных действий, пишет The New York Times.



В последние месяцы российские военные корабли выпустили серию крылатых ракет по украинским целям, которые находились иногда на расстоянии сотен километров, нанося ущерб энергетической инфраструктуре Украины. В свою очередь, Киев, например, организовал взрыв на Крымском мосту.



Однако важность Чёрного моря, где, по словам официальных лиц США, во вторник разбился американский беспилотник после инцидента с участием российского истребителя, выходит за рамки военного противостояния и касается геополитических и экономических интересов Украины и России.



Чёрное море омывает берега не только этих двух стран, но и Грузии, Румынии, Болгарии и Турции, являясь важным связующим звеном между их портами и Средиземным морем.



Этот торговый маршрут настолько важен для Москвы и Киева, что во время нынешнего конфликта он стал редкой точкой договорённости между сторонами.



Сделка, заключённая в июле прошлого года при посредничестве Турции и ООН, установила коридор для судов, перевозящих зерно и другие продовольственные сельскохозяйственные культуры, чтобы они могли покинуть украинские порты, а также дала России возможность отправлять свои собственные партии продовольственных товаров и удобрений, пишет The New York Times.