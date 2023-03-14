Politico: Россия и Украина не могут договориться о деталях продления зерновой сделки

Украина возразила против решения России продлить зерновую сделку на 60 дней, передаёт Politico. В Киеве свою реакцию объяснили тем, что соглашение предусматривает продление на 120 дней. Однако в Кремле указывают на то, что заключённый вскоре после сделки меморандум, который предполагает содействие ООН российскому экспорту продовольствия и удобрений, не был выполнен.

В понедельник Россия согласилась на второе продление черноморской инициативы, или зерновой сделки, но только на 60 дней, против чего немедленно выступили в Киеве, сообщает Politico.

Сделка по организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов была заключена при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года. Срок её действия должен был истечь в ноябре, однако Россия и Украина согласились на продление на 120 дней. Таким образом, дата окончания действия инициативы, в рамках которой было перевезено около 24 млн тонн украинской продукции, была перенесена на 18 марта.

Москва «не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней», — заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве.

Однако заместитель премьер-министра Украины Александр Кубраков отреагировал на слова Москвы, отметив, что продление сделки на 60 дней противоречит соглашению, которое предусматривает продление на 120 дней.

Как напоминает издание, на прошлой неделе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Украины Владимир Зеленский призвали к продлению черноморской инициативы на встрече в Киеве, указав на важность соглашения для снижения мировых цен на продовольствие и решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс счёл, что настал «решающий момент» в переговорах о продлении инициативы, которую охарактеризовал как «важнейший инструмент».

По данным Politico, в июле 2022 года Россия и ООН также подписали меморандум, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Однако эта часть, предусматривающая содействие ООН российскому экспорту продовольствия и удобрений в течение трёх лет, как утверждают в Кремле, не была выполнена. В Москве указывают на то, что антироссийские санкции Запада препятствуют экспорту удобрений и продовольствия.

В Нью-Йорке официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация «сохраняет полную приверженность черноморской зерновой инициативе, а также своим усилиям по содействию экспорту российского продовольствия и удобрений».

Позже во всемирной организации назвали соглашения «частью глобального ответа на самый серьёзный за последнее поколение кризис стоимости жизни», добавив, что они «оказали положительное влияние на глобальную продовольственную безопасность, так как миллионы тонн зерна попали на мировые рынки». В ООН также отметили, что приняли к сведению заявление России.