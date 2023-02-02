Своё продавать некуда: польские фермеры протестуют против ввоза дешёвого украинского зерна

Польские фермеры устроили акцию в знак протеста против ввоза дешёвого зерна с Украины, сообщает RMF24. В отчаянии от того, что не могут сбыть свой урожай, они перекрыли восточную границу с помощью сотни тракторов. Всего в акции участвовало 300-400 человек, отмечает издание.

«Дело вовсе не в том, что мы не хотим помогать Украине: мы просто-напросто хотим, чтобы был наведён порядок», — заявил один из участников протеста фермеров, который начался сегодня около полудня в районе пограничных переходов на восточной границе Польши.

Протестующие в отчаянии. Они не в состоянии продавать польскую пшеницу даже по 1000 злотых за тонну, что и так на 500 злотых дешевле, чем во время сбора урожая, потому что склады полны украинского зерна, сообщает RMF24.

«Это не протест против украинского сельского хозяйства — этот протест нацелен на упорядочивание транзитного коридора, чтобы поток зерна контролировался», — заявил перед началом протеста Веслав Грин из сообщества «Обманутая деревня». «Мы помогаем Украине, мы помогали, и мы за них болеем. Суть заключается, однако, в том, чтобы обеспечить безопасность и предсказуемость польского сельского хозяйства», — добавил он.

В свою очередь, организатор протеста в Подкарпатье Роман Кондрув подчеркнул, что многие из присутствующих фермеров помогали украинцам и делают это до сих пор. «Мы понимаем, какова ситуация в этой стране, что там продолжается война. Но мы должны привлечь внимание к нашей ситуации, потому что в противном случае мы разоримся», — предупредил он.

Один из протестующих назвал сегодняшний протест «народным вето» и «крестьянским восстанием». «Суть дела состоит не в экономическом вопросе, а в будущем наших семейных ферм, на которое правительство сделало ставку, которое не сходит с уст всех правительств уже три десятилетия. Сегодня дело доходит до того, что нас в одночасье столкнули с украинским индустриальным сельским хозяйством. Мы вовсе не против, чтобы это зерно проезжало, мы намерены помогать Украине, но мы просто хотим, чтобы этот вопрос был урегулирован», — рассказал он корреспонденту RMF24.

«Мы в ярости… Во многом мы должны благодарить за это наших закупщиков, потому что они скупили украинское зерно», — констатировал другой участник протеста.

RMF24 обращает внимание на транспаранты в руках протестующих: «Мы помогаем украинцам, а не олигархам», «Техническое зерно — это символ лжи и обмана правящих», «Польская здоровая пища», «Обманутая деревня — мы ждём выборов».

По сообщениям полиции, в акции участвуют около 300-400 человек, 100 фермеров приехали на тракторах. Протестующие заблокировали полосу на въезде в Польшу со стороны Украины на пересечении дорог номер 17 и 867. Выезд из Польши возможен. Движение автомобилей бесперебойное.

Одновременно около 100 фермеров протестуют в Медыке в Подкарпатье. Грузовики, которые везут топливо или гуманитарную помощь, протестующие пропускают. В противоположном направлении, в польскую сторону, останавливают всех без исключения. RMF24 отмечает, что акции протеста продлятся до полуночи со 2 на 3 февраля.