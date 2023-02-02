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Своё продавать некуда: польские фермеры протестуют против ввоза дешёвого украинского зерна

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Польские фермеры устроили акцию в знак протеста против ввоза дешёвого зерна с Украины, сообщает RMF24. В отчаянии от того, что не могут сбыть свой урожай, они перекрыли восточную границу с помощью сотни тракторов. Всего в акции участвовало 300-400 человек, отмечает издание.
Своё продавать некуда: польские фермеры протестуют против ввоза дешёвого украинского зерна
AP

«Дело вовсе не в том, что мы не хотим помогать Украине: мы просто-напросто хотим, чтобы был наведён порядок», — заявил один из участников протеста фермеров, который начался сегодня около полудня в районе пограничных переходов на восточной границе Польши.

Протестующие в отчаянии. Они не в состоянии продавать польскую пшеницу даже по 1000 злотых за тонну, что и так на 500 злотых дешевле, чем во время сбора урожая, потому что склады полны украинского зерна, сообщает RMF24.
 
«Это не протест против украинского сельского хозяйства  этот протест нацелен на упорядочивание транзитного коридора, чтобы поток зерна контролировался», — заявил перед началом протеста Веслав Грин из сообщества «Обманутая деревня». «Мы помогаем Украине, мы помогали, и мы за них болеем. Суть заключается, однако, в том, чтобы обеспечить безопасность и предсказуемость польского сельского хозяйства», — добавил он. 
 
В свою очередь, организатор протеста в Подкарпатье Роман Кондрув подчеркнул, что многие из присутствующих фермеров помогали украинцам и делают это до сих пор. «Мы понимаем, какова ситуация в этой стране, что там продолжается война. Но мы должны привлечь внимание к нашей ситуации, потому что в противном случае мы разоримся», — предупредил он. 
 
Один из протестующих назвал сегодняшний протест «народным вето» и «крестьянским восстанием». «Суть дела состоит не в экономическом вопросе, а в будущем наших семейных ферм, на которое правительство сделало ставку, которое не сходит с уст всех правительств уже три десятилетия. Сегодня дело доходит до того, что нас в одночасье столкнули с украинским индустриальным сельским хозяйством. Мы вовсе не против, чтобы это зерно проезжало, мы намерены помогать Украине, но мы просто хотим, чтобы этот вопрос был урегулирован», — рассказал он корреспонденту RMF24.
 
«Мы в ярости… Во многом мы должны благодарить за это наших закупщиков, потому что они скупили украинское зерно», — констатировал другой участник протеста. 
 
RMF24 обращает внимание на транспаранты в руках протестующих: «Мы помогаем украинцам, а не олигархам», «Техническое зерно — это символ лжи и обмана правящих», «Польская здоровая пища», «Обманутая деревня — мы ждём выборов».
 
По сообщениям полиции, в акции участвуют около 300-400 человек, 100 фермеров приехали на тракторах. Протестующие заблокировали полосу на въезде в Польшу со стороны Украины на пересечении дорог номер 17 и 867. Выезд из Польши возможен. Движение автомобилей бесперебойное. 
 
Одновременно около 100 фермеров протестуют в Медыке в Подкарпатье. Грузовики, которые везут топливо или гуманитарную помощь, протестующие пропускают. В противоположном направлении, в польскую сторону, останавливают всех без исключения. RMF24 отмечает, что акции протеста продлятся до полуночи со 2 на 3 февраля.
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источник
RMF24 Польша Европа
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