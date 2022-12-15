Эрдоган об урегулировании конфликта на Украине: путь к миру возможен, если дипломатии дадут шанс
«Я искренне верю, что наши отношения, которые усиливаются нашими братскими связями, будут лишь укрепляться — к нашей общей стратегической выгоде», — приводит Daily Sabah слова Реджепа Тайипа Эрдогана, сказанные им на саммите.
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