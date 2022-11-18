Hürriyet: Эрдоган сообщил Путину о подготовке к строительству газового хаба

Турция начала проводить необходимые технические и юридические работы для строительства центра по приёму и распределению природного газа из России, пишет The Hürriyet Daily News. Об этом президенту Путину рассказал его турецкий коллега Эрдоган в ходе телефонного разговора 18 ноября. Центр будет построен в турецком регионе Фракия, откуда российский газ можно будет транспортировать в европейские страны по существующим трубопроводам в соответствии с предложением лидера Кремля.

Правительство Турции начало проводить технические работы, а также юридические и коммерческие оценки для строительства центра приёма и распределения природного газа на своей территории по предложению России, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает The Hürriyet Daily News, Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор 18 ноября. Два лидера обсудили региональные вопросы, в частности, продолжающийся вооружённый конфликт между Россией и Украиной, а также двусторонние вопросы, говорится в официальном заявлении.

Одним из вопросов на повестке дня двух лидеров было предложение Путина превратить Турцию в региональный газовый хаб для доставки российского газа в европейские страны. Согласно заявлению, Эрдоган поблагодарил Путина за это предложение и проинформировал президента России о том, что группы, действующие по заданию турецкого правительства, проведут технические работы и оценку юридических и коммерческих аспектов проекта.

Как сообщается в статье, центр будет построен в турецком регионе Фракия, откуда российский газ можно будет транспортировать в европейские страны по существующим трубопроводам. Путин сделал это предложение после встречи с Эрдоганом в казахстанской Астане в середине октября.

Эта идея стала особенно актуальной после того, как крупные европейские страны заявили о своём намерении прекратить покупать газ у России, поскольку она, по их версии, использует его в качестве оружия. Путин сказал, что Турция может стать надёжным проводником для поставок российского газа в Европу. Как напоминает The Hürriyet Daily News, Турция поставляет большую часть природного газа из России по трубопроводам через Чёрное море.

Также Эрдоган и Путин обсудили ход продолжающихся боевых действий между Москвой и Киевом. Эрдоган поблагодарил Путина за его позитивную позицию в отношении продления зерновой сделки ещё на 120 дней. Соглашение открывает путь для России и Украины к экспорту продовольственных товаров на мировые рынки через Чёрное море, отмечает издание.

Говоря о вооружённом конфликте, Эрдоган выразил обеспокоенность тем, что затягивание войны увеличивает риски, и для их предотвращения необходимо возрождение активных дипломатических усилий. Согласно заявлению турецкой стороны, Эрдоган приветствовал встречу глав американских и российских спецслужб в Турции как сыгравшую ключевую роль в предотвращении неконтролируемого роста напряжённости в этой области.

Эрдоган также упомянул о необъявленной встрече главы ЦРУ Уильяма Бёрнса и руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в Анкаре 14 ноября.

По возвращении из Индонезии турецкий президент сообщил журналистам, что руководители российских и американских спецслужб заверили друг друга, что не будут прибегать к использованию ядерного оружия.

В то же время Эрдоган поблагодарил Путина, выразившего соболезнования после теракта, в результате которого 13 ноября в центре Стамбула погибли шесть человек и десятки получили ранения, пишет The Hürriyet Daily News.