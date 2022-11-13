Welt: «не похоже на утечку газа» — в центре Стамбула прогремел взрыв

На популярной торговой улице в центре Стамбула прогремел взрыв, сообщает Welt. По имеющимся данным, погибло как минимум четыре человека, 38 получили ранения. Об этом у себя в Twitter написал губернатор турецкой столицы. Расследование уже началось, но пока точной информации о причинах произошедшего нет. Впрочем, многие склоняются к версии, что это был не несчастный случай, а всё-таки теракт с применением бомбы, рассказывает немецкий телеканал.

В результате взрыва на торговой улице в Стамбуле погибли как минимум четыре человека, а 38 получили ранения. Об этом сообщил у себя в Twitter губернатор турецкой столицы. Инцидент произошёл около 16:20 по местному времени. Видеокадры показывают, что на место взрыва на этой популярной улице прибыли машины скорой помощи, пожарные автомобили и полиция. Причина взрыва пока что неизвестна. В социальных сетях пишут, что магазины сейчас уже закрыты, а улицы заблокированы. На видео, опубликованном в интернете, видно огонь и слышен громкий звук. Пешеходы убегают.

В период с 2015 по 2017 год в Турции произошло несколько терактов с применением бомб, ответственность за которые взяли на себя «Исламское государство»* и запрещённые курдские группировки. Обсудим это с нашим турецким корреспондентом Марион Зендкер. Она на связи со мной из Стамбула. Марион, что слышно на данный момент? Начались ли какие-то первые расследования? Или есть идеи, что могло стать причиной, возможно даже мотивом, если это действительно был теракт?

МАРИОН ЗЕНДКЕР, корреспондент Welt: Расследования уже точно идут. Идут всё это время, но никакой информации по поводу причин произошедшего наружу не просачивается. Где-то через час, возможно даже меньше, был введён запрет на освещение этого события в СМИ. Нельзя больше показывать видеосъёмки. По телевидению всю новую информацию подают только в текстовом виде в нижней части экрана. Время от времени о себе даёт знать губернатор и сообщает новые цифры по количеству жертв. Вы только что упомянули, что погибло как миниму четыре человека, а 38 получили ранения.

Сейчас звучит много спекулятивных предположений, многие из которых, возможно, окажутся дезинформацией. Сейчас трудно давать оценки. Но подозрительно то, что взрыв произошёл вечером в воскресенье и к тому же на этой популярной торговой улице, где обычно находится много туристов, иностранцев. К тому же на этой улице много консульств. Тут мало газовых труб. Поэтому многие говорят, что это не был несчастный случай, это не утечка газа. Слухи и спекулятивные предположения сейчас склоняются к тому, что это всё-таки был теракт, исполненный одним человеком или группой лиц. Это пока что неизвестно. По этому поводу пока сказать ничего нельзя. Нужно подождать. Но заметно, что люди в состоянии шока, боятся и очень беспокоятся.

Дата выхода в эфир 13 ноября 2022 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.