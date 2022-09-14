Тулси Габбард: серьёзная внутренняя угроза для американской демократии действительно существует, но исходит она от влиятельных лиц в правительстве США

Давайте перейдём к Тулси Габбард, бывшему кандидату в президенты и экс-конгрессмену от штата Гавайи. Итак, Тулси. Я не ожидал, что это произойдёт в годовщину терактов 11 сентября. Вы можете поверить в то, что они чисто случайно впихнули 6 января*, заявив, что избиратели Трампа хуже «Аль-Каиды»**? Куда всё это в конечном итоге приведёт?



ТУЛСИ ГАББАРД, бывший член палаты представителей США: Джесси, после просмотра всех этих видео, которые вы включали, я чувствую подступающую тошноту. Я питаю тёплые чувства к огромному числу моих сослуживцев. Я пошла в армию как раз из-за этих джихадистских атак 11 сентября, чтобы поддержать и защитить нашу конституцию, чтобы защитить наших соотечественников-американцев, чтобы выследить и уничтожить тех, кто атаковал нас в тот день. И это омерзительно и возмутительно слышать, как эти люди говорят то, что они говорят, сравнивая наших соотечественников-американцев с террористами. Более того они буквально заявили о том, что те хуже террористов «Аль-Каиды».



Это демонстрирует то, как далеко они готовы зайти, толкая нашу страну на грань гражданской войны, демонизируя наших соотечественников-американцев и указывая на них как на нечто, что хуже террористов «Аль-Каиды». И всё для того, чтобы удержаться у власти. Их только это и волнует. И тут неважно, идёт ли речь об администрации Байдена, о говорящих головах на телевидении, об американских сенаторах или о Министерстве внутренней безопасности.



Люди из перечня самых влиятельных лиц нашей страны, в распоряжении которых находится аппарат национальной безопасности, выбирают своей целью наших соотечественников-американцев только по той причине, что последние не голосовали за Джо Байдена. И всё потому, что эти люди хотят удержаться у власти. Это возмутительно и должно вызывать тревогу у каждого американца. Нам следует ясно понимать, что они делают. Выбранное для этого время неслучайно. Мы всего лишь в нескольких неделях от промежуточных выборов. Они обеспокоены тем, что потеряют имеющиеся у них места.



Поэтому, повторюсь, их не волнуют ни последствия, ни разрушительный эффект для страны, ни сердце американского народа. Они готовы укреплять этот страх, чтобы иметь возможность заявить: «Эй, не смейте голосовать за этих республиканцев, поскольку они голосовали за Трампа. Они предатели и более серьёзная угроза для нашей страны, чем джихадисты «Аль-Каиды».



Тулси, допустим ваш отец погиб во Всемирном торговом центре 11 сентября, вас это подтолкнуло пойти на службу в американскую армию, вы отправились за океан и убили множество плохих ребят, обеспечив безопасность нашей страны, а затем по возвращении на родину вы пришли к мнению, что ФБР помогло Джо Байдену избраться. При этом демократы говорят, что вы хуже, чем террористы «Аль-Каиды», от которых вы защищали нашу страну, отправившись за рубеж. Есть ли возможность, что они (демократы. — ИноТВ) перестанут этим заниматься?



ТУЛСИ ГАББАРД: Не вижу, как это может произойти. Они тут зашли неимоверно далеко. Джесси, я бы вам хотела сказать одну вещь. Я действительно с ними согласна: внутренняя угроза для нашей демократии существует. И она очень серьёзная. Но исходит она не от нескольких безвластных американцев, которые раздражены и разочарованы тем, что наше правительство нас подводит.



Эта угроза исходит от некоторых самых влиятельных людей в нашем правительстве, от некоторых людей — о которых я уже говорила — в администрации Байдена, в государственном аппарате национальной безопасности, который снова используют как оружие против наших соотечественников-американцев, поскольку те проголосовали против нынешнего президента или не согласны с его политикой, его готовностью пожертвовать нашей страной, нашей конституцией и нашей демократией ради того, чтобы иметь возможность удержаться у власти. Нам нужно трезво на это посмотреть и не допустить, чтобы это произошло. Нам нельзя попадаться на эту удочку.



Хорошо. Тулси Габбард. Спасибо за участие в нашей программе.



Дата публикации 13 сентября 2022 года.



* Имеется в виду штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (прим. ИноТВ).