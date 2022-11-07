Французский политик: Киев и Запад способны на провокацию, чтобы скрыть правду о подрыве российских газопроводов

Киев и его западные партнёры могут устроить очередную провокацию, чтобы отвлечь внимание от правды о подрыве российских газопроводов в Балтийском море, считает французский политик Флориан Филиппо. На его взгляд, версия Москвы о причастности к теракту британских спецслужб заслуживает доверия ввиду отсутствия у другой стороны собственных объяснений случившегося, а также недопуска России и Германии к расследованию инцидента.

Россия продвигается в расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», совершённых 26 сентября этого года, и обещает разоблачения мирового масштаба, заявляет французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филлипо в видеоролике, опубликованном на платформе YouТube. Как сообщает политик, уже 29 сентября Минобороны РФ сообщило о причастности к взрыву трубопроводов британских военных. В начале ноября обвинения в адрес Великобритании были поддержаны пресс-секретарём Кремля Дмитрием Песковым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой, которая также заявила о наличии у России документов, подтверждающих участие в операции британских спецслужб, и пообещала, что общественность будет ознакомлена с этими документами.

В конце октября британские СМИ сообщили, что личный мобильный телефон экс-премьер-министра Великобритании Лиз Трасс был взломан «агентами Кремля» летом этого года, однако это событие не получило огласки в СМИ, а сама Трасс боялась, что утечка информации будет раскрыта в период её борьбы за пост главы правительства. Позже основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком сообщил в соцсетях, что «русские узнали» о подрыве трубопроводов Британией совместно с США, поскольку Трасс «воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение главе американскому госсекретарю Энтони Блинкену со словами: «Всё сделано» — через минуту после взрыва на трубопроводе.

«Поскольку никаких альтернативных версий нет, а с другой стороны — со стороны НАТО — царит неловкое, стыдливое молчание, и к тому же, поскольку Россия и Германия не были допущены к расследованию (хотя Германия тоже ведёт собственное следствие), это заставляет думать, что всё вышеозвученное представляет собой очень правдоподобную версию», — замечает французский политик, добавляя, что Джо Байден, а также другие западные политики последовательно высказывались за уничтожение российских газопроводов и обещали покончить с ними.

По словам Филиппо, существуют опасения, что в момент, когда Россия предъявит доказательства своей версии атаки на газопроводы, Украина и НАТО постараются отвлечь внимание от этой информации с помощью очередной провокации. Как напоминает политик, 25 октября Россия заявила в ООН о своём беспокойстве по поводу возможного использования украинцами «грязной атомной бомбы». 31 октября МАГАТЭ объявило о начале расследования по данному вопросу и уже через три дня отчиталось об отсутствии признаков изготовления Киевом ядерного оружия по итогам инспекции трёх украинских ядерных объектов. «Какая необычайная быстрота!.. Проверка на трёх различных объектах заняла максимум 48 часов — по несколько часов на объект!» — удивляется Филлипо.

Провокация с целью отвлечения внимания от раскрытия правды о подрыве газопроводов тем более вероятна в преддверии промежуточных выборов в США, считает политик. Как поясняет Филиппо, по результатам голосования большинство в конгрессе могут получить республиканцы, «целью которых является мир, а не поддержка Зеленского».

Помимо прочего Филиппо приветствует позицию Швейцарии в украинском конфликте: страна запретила Германии отправлять на Украину вооружения швейцарского производства, чтобы не нарушать свой принцип нейтралитета. Политик считает это «ответственным отношением».

«Мы должны бороться за правду, а правда — не синоним принадлежности к НАТО, которое представляет собой королевство лжи», — замечает лидер партии. По его мнению, «Франция может сыграть замечательную роль в восстановлении равновесия, снижении напряжённости и установлении мира. При условии что Франция будет самостоятельной и свободной — вне Европейского союза и вне НАТО».