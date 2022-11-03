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Anadolu: «он не из тех, кто отступит» — Эрдоган упрекнул западных лидеров в неправильном отношении к Путину

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал своих западных коллег за неправильное отношение к главе Кремля Владимиру Путину. По его словам, несмотря на давление, российский президент не позволит себя сломить и продолжит доказывать, что он лидер. Кроме того, президент Турции сообщил, что по итогам недавнего телефонного разговора канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил позицию по отношению к России и намерен добиваться взаимопонимания.
Anadolu: «он не из тех, кто отступит» — Эрдоган упрекнул западных лидеров в неправильном отношении к Путину
AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал западных лидеров за их отношение к главе Кремля Владимиру Путину, сообщает Anadolu. «С кем бы я ни говорил в Праге, все настроены против него. Я сказал, что это неправильно, — заявил он. — Если вы будете неправильно вести себя с таким государством, как Россия, он (Путин. — ИноТВ) не позволит себя сломить и продолжит доказывать, что он лидер. Окажись вы на месте России, одной из самых уважаемых стран в мире, вы бы встали и сказали «да» таким нападкам? Это невозможно». Глава Кремля не из тех, «кто отступит под давлением», добавил Эрдоган.

Президент Турции также поделился подробностями своего недавнего телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем по поводу ситуации на Украине. По его словам, глава ФРГ изменил свою позицию по отношению к России, заявив, что с Путиным необходимо «добиться взаимопонимания». Эрдоган также подчеркнул, что для того, чтобы сделать «самые важные дипломатические шаги», важно выстраивать «личные отношения» с другими лидерами.

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источник
Anadolu Турция Европа
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Владимир Путин дипломатия Олаф Шольц переговоры Реджеп Тайип Эрдоган Турция Украина
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