Le Monde: Путин не может не восхищаться цинизмом Эрдогана, который защищает интересы страны

Президент Турции Эрдоган тепло общается с Зеленским, понимающе кивает Путину, выступает посредником на переговорах между сторонами, у него со всеми хорошие отношения, пишет Le Monde. Поэтому его очень хвалят сторонники реализма в политике, а Путин «не может не восхищаться цинизмом и отсутствием щепетильности, с которыми президент Турции защищает интересы своей страны».

«Можно было почувствовать вздох зависти», — пишет Le Monde, когда Эммануэль Макрон, выступая перед дипломатами, заявил: «Кто бы хотел, чтобы Турция стала единственной мировой силой, способной вести переговоры с Россией!» Автор статьи отмечает, что, если эти слова Эрдогану передали, он явно был доволен.

«Ведь французский президент сказал правду. Его турецкий коллега контактирует и с Россией, и с Украиной, — отмечает журналист. — Тут важны география и история, они делают Турцию необходимой и для русских, и для украинцев: у Эрдогана в руках ключ от проливов, которые соединяют Средиземное и Чёрное моря».

Хоть Турция Россию и критикует, но, будучи членом НАТО, она никаких санкций против России не ввела. Турция отправляет оружие Украине, но зависит от поставок российских энергоресурсов. Эрдоган тепло общается с Зеленским, понимающе кивает Путину, он выступает посредником на переговорах, у него со всеми хорошие отношения. Поэтому сторонники реализма в политике его очень хвалят.

Так, при посредничестве Турции удалось разблокировать вопрос об экспорте украинского зерна на Ближний Восток и в Африку. Она внесла свой вклад в то, что на Запорожскую АЭС отправились сотрудники МАГАТЭ. В июле в Сочи Эрдоган и Путин подписали соглашение об усиленном экономическом партнёрстве, а в августе Эрдогана принимал уже Зеленский.

При этом дуэт Путина и Эрдогана многим кажется странным. «Между ними есть и кровь, и трупы», — пишет автор статьи, ведь турецкие беспилотники используются на Украине против российских солдат. И на Ближнем Востоке в последние годы Россия и Турция часто оказывались по разные стороны конфликта: в Сирии, в Ливии, не говоря уже о войнах, которые вели Османская и Российская империи друг против друга.

Но сближают их экономические причины, отмечает автор статьи. Анкара осуждает принятые против России санкции. Турецкому президенту нужны газ, нефть и зерно по хорошей цене, за которые он согласен платить даже частично в рублях.

Учитывая российских суннитов на Кавказе, Россия не может не принимать во внимание такую большую суннитскую страну, как Турция. Плюс, по словам автора статьи, Россия взращивает в лице Турции вечно несогласного члена в ООН, слабое место в НАТО. Так, к ярости Вашингтона Турция в 2017 году уже разместила российские системы ПВО. В свою очередь, и Турция использует членство в НАТО в собственных целях: торгует согласием на вступление Швеции и Финляндии.

«Пусть даже тут или там Эрдоган играет против России, Путин не может не восхищаться цинизмом и отсутствием щепетильности, с которыми президент Турции защищает интересы своей страны (такие, какими он их видит)», — отмечает корреспондент. В паре Путина и Эрдогана можно найти политическое сходство, пишет автор: оба выступают за авторитаризм. И когда Россия и Украина будут готовы к диалогу, журналист Le Monde держит пари, что президент Турции примет всех на берегах Босфора.