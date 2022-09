Conversation: индустрия туризма во всём мире страдает из-за отсутствия российских отдыхающих

Туристическая индустрия практически во всём мире уже ощутила негативное влияние того факта, что из-за введённых против России санкций большинство россиян отказалось от заграничного отдыха. Если ситуация не изменится, это может иметь долгосрочные последствия не только для всей сферы международного отдыха, но и для экономики многих стран, для которых туризм традиционно является ключевым источником дохода, предупреждает The Conversation.

Международный туризм за последние месяцы заметно пострадал из-за исчезновения российских путешественников, пишет The Conversation. Многие страны во всём мире испытали ощутимый удар по своей экономике, особенно если важную долю в их бюджете составляли доходы от сферы туризма, поскольку большинство россиян отказалось от зарубежного отдыха на фоне новых санкций, поясняется в статье.



По мнению экспертов, эта ситуация может иметь долгосрочные последствия для всего международного туризма. Особенно учитывая, что некоторые граничащие с Россией страны Евросоюза сейчас заявляют, что могут запретить въезд всем российским туристам, даже несмотря на выданные ранее шенгенские визы, отмечает The Conversation.



До начала пандемии COVID-19 российские туристы занимали седьмое место в мире по общему объёму расходов на зарубежный отдых — по статистике, ежегодно они тратили за границей около $36 млрд. Однако теперь многие популярные прежде у россиян заграничные курорты страдают из-за отсутствия туристов, говорится в статье.



В частности, вьетнамский Нячанг, который даже называли неофициально «маленькая Россия», раньше привлекал большое количество русских туристов, и это позволило ему быстро оправиться от негативных последствий пандемии. Каждый россиянин тратил обычно около $1600 за период своего пребывания во Вьетнаме, в то время как для остальных иностранных туристов эта сумма в среднем составляет всего $900, поясняется в статье.



Теперь же элитные вьетнамские отели, которые раньше пользовались большой популярностью у российских туристов, практически пустуют, некоторым владельцам приходится их продавать из-за убытков. Ощутимо пострадали из-за отсутствия отдыхающих и местные гиды, сообщает The Conversation.

Аналогичная ситуация наблюдается и на тайском курорте Пхукет, где магазины и базары обычно были набиты россиянами. Однако большинство туров было аннулировано после того, как российские авиакомпании были вынуждены приостановить полёты на Пхукет в марте 2022 года. Если до пандемии до 59% прибывающих в аэропорт Пхукета составляли иностранцы, то в первой половине 2022 года эта цифра упала до 35%. В результате владельцы местных отелей и туркомпаний с тревогой смотрят в будущее, говорится в статье.



Расположенные по всему миру популярные курорты, от Шарм-эль-Шейха в Египте до Варадеро на Кубе, в итоге переживают теперь серьёзный кризис из-за низкой заполняемости отелей в разгар сезона. Это ведёт к потере рабочих мест, новым банкротствам и общему падению доходов, констатирует The Conversation.



Если в 2019 году до начала пандемии Турция приняла около 7 млн посетителей из России, среди которых особой популярностью пользовался курорт Анталья (в 2021 году его посетили более 3,5 млн россиян), то согласно прогнозам на этот год, там ожидается лишь около 2 млн российских туристов. Это серьёзный экономический удар, поскольку каждый приезжающий в Турцию турист создаёт в среднем три временных рабочих места, подчёркивается в статье.



Кроме того, каждый доллар, полученный в Турции от туризма, приносит в среднем до $2,5 дохода для отраслей, снабжающих туристические курорты. С учётом резкого падения доходов от туризма на $3–4 млрд это привело к резкому сокращению числа рабочих мест, а также к росту цен на топливо и другие товары, отмечается в статье. А учитывая, что до начала пандемии доходы от туризма обеспечивали до 13% ВВП страны, существенное падение прибыли в турсекторе оказывает негативное давление на всю экономику Турции.



Другие небольшие страны, которые успели принять большое количество российских туристов после ослабления карантинных мер, включая Кипр, Мальдивы, Сейшельские острова и Доминиканскую Республику, тоже столкнулись с тем, что восстановление их туристического сектора от последствий пандемии оказалось недолгим. В частности, Кипр, где доходы от сферы услуг, включая туризм, составляют обычно более 80% от общего объёма экономики, рискует потерять в сумме до 2% годового ВВП, если российские и украинские туристы не смогут вернуться в эту страну, сообщает The Conversation.



Число российских туристов на Кубе, согласно данным Национального бюро статистики и информации, увеличилось в 2021 году на 97,5% — и когда из-за новых санкций этот рынок рухнул, планы по восстановлению экономики страны также оказались подорваны. Ранее ожидалось, что россияне составят в 2022 году до 20% от общего числа всех туристов, посетивших Кубу, однако сейчас статистика совершенно иная, говорится в статье.



При этом власти Евросоюза приняли решение приостановить действие соглашения об упрощённом визовом режиме между ЕС и Россией, благодаря которому россияне могли относительно легко оформить раньше визу на въезд. В рамках предыдущего пакета санкций также были запрещены полёты европейских авиакомпаний в Россию и из России, а российским туристам был ограничен доступ к использованию услуг международных кредитных и банковских организаций за границей, напоминает The Conversation.



В результате многие состоятельные россияне переключились на путешествия в Дубай и другие направления — в то время как дорогие магазины и бутики в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и других европейских городах лишились обеспеченных клиентов из России, отмечается в статье. Это уже привело к тому, что расположенные на Лазурном берегу Франции роскошные бутик-отели и дорогие рестораны с морепродуктами переживают кризис, поскольку до сих пор не смогли заменить состоятельных российских туристов путешественниками из других стран.



Теперь тайские курорты надеются на рост числа посетителей с Ближнего Востока и из Индии, чтобы заполнить свои пустующие отели. Египет стремится увеличить количество туристов из Латинской Америки, Израиля и Азии. Турция делает ставку на привлечение отдыхающих из Европы и Ирана. Турфирмы во Вьетнаме также предпринимают активные усилия по увеличению числа посетителей из Кореи, Японии, Западной Европы и Австралии.



Однако статистика показывает, что многие популярные курорты оказались не готовы к отсутствию российских туристов и просто не способны заменить от 30% до 40% своего рынка другими отдыхающими, подчёркивается в статье. Некоторые надеются, что россияне всё же продолжат путешествовать, используя транзитные маршруты через Сербию, Дубай и Катар. Такие страны, как Армения, Вьетнам и Турция, также начали использовать российскую платёжную систему «Мир», чтобы упростить для российских туристов условия приезда.



По оценкам экспертов, чтобы предпринимаемые разными странами усилия для привлечения новых туристов вместо отдыхающих из России привели к успеху, им потребуется значительное количество времени и большие затраты в сфере маркетинга и диверсификации своих турпродуктов. И даже после завершения российской спецоперации на Украине вряд ли ситуация быстро изменится, говорится в статье.



«Будет интересно посмотреть, останутся ли по-прежнему вывески на русском языке в египетском пляжном городке Шарм-эль-Шейх или на кубинском курорте Варадеро, или же в новых туристических сезонах их сменят вывески на китайском или других языках», — заключает The Conversation.