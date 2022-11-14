Bloomberg: Эрдоган неожиданно оказался одним из самых влиятельных участников саммита «двадцатки»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно оказался одним из самых влиятельных участников саммита «Большой двадцатки», который пройдёт 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии. Репутация Эрдогана как влиятельного посредника возросла благодаря роли, которую он сыграл в обеспечении мировых поставок зерна в разгар украинского конфликта, сообщает Bloomberg. Как отмечает издание, по крайней мере с 2016 года турецкий лидер соблюдает хрупкий баланс между Кремлём, Киевом и партнёрами по НАТО.

На предыдущих саммитах «двадцатки» Эрдоган подвергался критике за свою внутреннюю и внешнюю политику, которую некоторые лидеры «Большой двадцатки» называли «чрезмерно репрессивной или разрушительной», указывают журналисты. «Однако по прибытии на Бали Эрдоган, похоже, всё больше уверен в своём месте за столом переговоров. Он стал популярнее из-за своих постоянных связей с президентом России Владимиром Путиным и увереннее в переизбрании на выборах, запланированных на следующий год, поскольку его «офшорные подвиги» помогают положить конец ранее ослабевшей внутренней поддержке», — пишет Bloomberg.

Вопреки многим предсказаниям Эрдогану удалось помочь заключить июльскую сделку, позволившую экспортировать украинское зерно по морю и, как следствие, противодействовать безудержной мировой инфляции цен на продовольствие. Совсем недавно он убедил Путина вновь присоединиться к соглашению всего через несколько дней после того, как российский президент приостановил участие в ней своей страны, сообщает Bloomberg.

Как заявил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин, турецкий лидер надеется встретиться с Джо Байденом в кулуарах «группы двадцати» и обсудить зерновой коридор, срок действия которого истекает 19 ноября. Калин отметил, что его руководитель пользуется спросом у иностранных лидеров, ищущих способ связаться с Путиным. «Если все сожгут мосты с Россией, с кем будут разговаривать русские, кто будет разговаривать с русскими?» — цитирует его слова агентство Bloomberg.

По словам источников Bloomberg, в Индонезии Эрдоган «будет стремиться к большему признанию в качестве президента державы, роль которой возрастает от Украины до Сирии и Ливии». По словам другого источника издания, на правах принимающей стороны саммита Индонезия также будет настаивать на расширении соглашения по украинскому зерну, чтобы включить в неё удобрения, и здесь Турция снова будет играть свою роль. Украинский конфликт показал, что «Путин нуждается в Эрдогане так же, как Эрдоган нуждается в Путине», — заявил специалист по внешней политике Соли Озел. «Он был в очень щекотливой ситуации и довольно хорошо с ней справился», — подчеркнул эксперт.