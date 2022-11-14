Bloomberg: Эрдоган неожиданно оказался одним из самых влиятельных участников саммита «двадцатки»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал одним из самых влиятельных участников саммита «Большой двадцатки», сообщает Bloomberg. Популярность политика заметно укрепилась за счёт его посредничества в зерновой сделке во время украинского конфликта. Журналисты издания связывают возросший рейтинг турецкого лидера ещё и с постоянными контактами с Владимиром Путиным. Всё это вселяет в Эрдогана уверенность в своём переизбрании на выборах в следующем году.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно оказался одним из самых влиятельных участников саммита «Большой двадцатки», который пройдёт 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии. Репутация Эрдогана как влиятельного посредника возросла благодаря роли, которую он сыграл в обеспечении мировых поставок зерна в разгар украинского конфликта, сообщает Bloomberg. Как отмечает издание, по крайней мере с 2016 года турецкий лидер соблюдает хрупкий баланс между Кремлём, Киевом и партнёрами по НАТО.
На предыдущих саммитах «двадцатки» Эрдоган подвергался критике за свою внутреннюю и внешнюю политику, которую некоторые лидеры «Большой двадцатки» называли «чрезмерно репрессивной или разрушительной», указывают журналисты. «Однако по прибытии на Бали Эрдоган, похоже, всё больше уверен в своём месте за столом переговоров. Он стал популярнее из-за своих постоянных связей с президентом России Владимиром Путиным и увереннее в переизбрании на выборах, запланированных на следующий год, поскольку его «офшорные подвиги» помогают положить конец ранее ослабевшей внутренней поддержке», — пишет Bloomberg.
Вопреки многим предсказаниям Эрдогану удалось помочь заключить июльскую сделку, позволившую экспортировать украинское зерно по морю и, как следствие, противодействовать безудержной мировой инфляции цен на продовольствие. Совсем недавно он убедил Путина вновь присоединиться к соглашению всего через несколько дней после того, как российский президент приостановил участие в ней своей страны, сообщает Bloomberg.
Как заявил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин, турецкий лидер надеется встретиться с Джо Байденом в кулуарах «группы двадцати» и обсудить зерновой коридор, срок действия которого истекает 19 ноября. Калин отметил, что его руководитель пользуется спросом у иностранных лидеров, ищущих способ связаться с Путиным. «Если все сожгут мосты с Россией, с кем будут разговаривать русские, кто будет разговаривать с русскими?» — цитирует его слова агентство Bloomberg.
По словам источников Bloomberg, в Индонезии Эрдоган «будет стремиться к большему признанию в качестве президента державы, роль которой возрастает от Украины до Сирии и Ливии». По словам другого источника издания, на правах принимающей стороны саммита Индонезия также будет настаивать на расширении соглашения по украинскому зерну, чтобы включить в неё удобрения, и здесь Турция снова будет играть свою роль. Украинский конфликт показал, что «Путин нуждается в Эрдогане так же, как Эрдоган нуждается в Путине», — заявил специалист по внешней политике Соли Озел. «Он был в очень щекотливой ситуации и довольно хорошо с ней справился», — подчеркнул эксперт.
Москва также имеет рычаги воздействия на Турцию в других конфликтных зонах, таких как Сирия и Южный Кавказ, а также заинтересована в том, чтобы вбить клин между Турцией и её союзниками по НАТО. Турция отложила вступление в НАТО Финляндии и Швеции из-за связей последней с курдскими группировками, продолжает бросать вызов США в связи с приобретением российской системы ПВО, которая рассматривается как угроза для самолётов НАТО. А совсем недавно Эрдоган выразил заинтересованность в присоединении к Шанхайской организации сотрудничества, созданной Россией и Китаем в качестве соперника НАТО, которая считает обе страны угрозами безопасности, пишет Bloomberg.
Эрдоган осудил действия России на Украине, продал Киеву дополнительные боевые беспилотники и закрыл доступ к Чёрному морю и воздушному пространству Турции для ВМФ и ВВС России. Тем не менее он также избегал выбирать чью-либо сторону. Турция отказалась присоединиться к США и Европе в наложении санкций против Москвы, в результате чего экспорт в Россию резко вырос, сообщает издание.
Путин похвалил Эрдогана, назвав его «сильным, твёрдым лидером, который руководствуется интересами Турции, турецкого народа и турецкой экономики» на Валдайской конференции в Сочи в конце октября. Такие слова хорошо находят отклик у Эрдогана дома, в то время как его неортодоксальная экономическая политика разогнала инфляцию до 86% и ослабила турецкую валюту, подорвав уровень жизни. Эрдоган также подписал в августе соглашение с Путиным об укреплении экономических связей. Россия строит первую атомную электростанцию в Турции, и недавно был согласован второй проект.
Президент Турции добивается снижения цен и увеличения объёмов импорта природного газа из России, чтобы турки могли отапливать свои дома этой зимой, поскольку в некоторых частях Европы существует потенциальная нехватка и даже нормирование. Эрдоган приветствовал предложение Путина превратить его страну в региональный хаб природного газа за счёт строительства нового транзитного маршрута для потоков российского газа в Европу, пишет Bloomberg.
Любой внутренний импульс, который Эрдоган получит от своих сделок между Украиной и Россией во время конфликта, будет своевременным. После переизбрания в 2018 году с 53% голосов, которых достаточно, чтобы избежать второго тура, в этом году рейтинг Эрдогана упал ниже 40%. «Совершенно ясно, что Путин предпочёл бы переизбрание Эрдогана», — резюмирует издание словами внешнеполитического эксперта.
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