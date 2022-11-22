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HDN: авиаудары по курдским формированиям в Сирии и Ираке Турция намерена дополнить сухопутной операцией

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал сигнал к началу сухопутной операции «Коготь-меч», направленной против курдских вооружённых формирований на севере Ирака и Сирии, сообщает Hürriyet Daily News. Ранее турецкая армия нанесла удары по базам «Отрядов народной самообороны» и Рабочей партии Курдистана. При этом Эрдоган заявил, что Анкара не вела никаких переговоров с лидерами России и США по поводу операции и добавил, что они знают, что Турция может «предпринять такие операции в этом регионе в любое время».
HDN: авиаудары по курдским формированиям в Сирии и Ираке Турция намерена дополнить сухопутной операцией
AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал сигнал к началу сухопутной операции «Коготь-меч», направленной против вооружённых формирований Рабочей партии Курдистана (PKK) и курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), признанных в Турции террористическими, на севере Ирака и севере Сирии, сообщает Hürriyet Daily News.

«Невозможно, чтобы это ограничилось только воздушной операцией», — сказал Эрдоган журналистам на борту самолёта из Катара в Турцию.
 
«Сколько сил сухопутных войск должно быть задействовано в этой операции, наши соответствующие подразделения, министерство обороны и генеральный штаб решат вместе. Мы проведём консультации, а затем предпримем соответствующие шаги», — подчеркнул он.
 
По словам Эрдогана, Анкара прорабатывает этот вопрос с другими странами и «уже предприняла и будет предпринимать соответствующие шаги».
 
20 ноября министерство обороны Турции сообщило об авиаударах по базам Рабочей партии Курдистана (PKK) и курдских «Отрядов народной самообороны» в северных частях Ирака и Сирии.
 
Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что Анкара не вела никаких переговоров с лидерами России и США по поводу операции в Ираке и Сирии. Он добавил, что и Байден, и Путин знают, что Турция может «предпринять такие операции в этом регионе в любое время».
 
«Во-первых, эта операция на севере Ирака и на севере Сирии — это не операция, которая проводилась наугад со словами «кто что скажет?» или «как это могло случиться?»… Как мы уже говорили, если кто-то потревожит нашу страну и земли, мы заставим их поплатиться», — заявил президент Турции.
 
Эрдоган напомнил о соглашении, подписанном Россией и Турцией в 2019 году. В нём говорилось о содействии российской военной полиции и сирийской пограничной службы отводу подразделений курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) на 30 км от сирийско-турецкой границы. Эрдоган заявил, что Москва не смогла полностью выполнить соглашение.
 
«Они должны были очистить территорию от террористов. К сожалению, несмотря на то что мы много раз напоминали им об этом, они этого не сделали», — отметил Эрдоган.
 
«Мы сказали, что не будем молчать и предпримем меры против террористов, если они никак не могут этого сделать», — добавил он, передаёт Hürriyet Daily News. 
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