Der Spiegel: «время расплаты» — Турция нанесла удары по позициям курдов в Сирии и Ираке

Турецкая армия провела военную операцию в северных частях Сирии и Ирака, сообщает Der Spiegel. В ходе неё были нанесены удары по позициям курдских «Отрядов народной самообороны» и запрещённой в Турции «Рабочей партии Курдистана». Погибли 12 человек, многие получили ранения. Анкара называет это акцией отмщения за недавний теракт в центре Стамбула, рассказывает немецкое издание.

Турция нанесла удары по базам курдов в северных частях Сирии и Ирака, сообщает Der Spiegel. Настало «время расплаты», заявили в турецком министерстве обороны, пояснив, что необходимо нейтрализовать «террористические элементы» и предотвратить нападения на свою страну. Там сослались на право государства на самооборону согласно Хартии Организации Объединенных Наций.

По имеющейся информации в результате турецкой операции погибли 12 человек, многие получили ранения, продолжает немецкое издание. По информации курдов, основные удары пришлись по району Кобани на севере Алеппо. Целью атак были курдские ополченцы из «Отрядов народной самообороны» и запрещённой в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Анкара обвиняет их в причастности к недавнему теракту в центре Стамбула. Расследование произошедшего всё ещё продолжается. В пятницу были задержаны 17 человек.

В самой «Рабочей партии Курдистана» отрицают свою причастность к взрыву и считают, что Турция использует ситуацию как предлог для возобновления боевых действий в Северной Сирии. Независимые эксперты высказывают схожие предположения, напоминая, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах проведения такой операции ещё месяцы назад.