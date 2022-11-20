Der Spiegel: «время расплаты» — Турция нанесла удары по позициям курдов в Сирии и Ираке

17:09
Игроки сборной России поблагодарили болельщиков после матча с Узбекистаном
Футболисты сборной России поблагодарили болельщиков за поддержку после матча с командой Узбекистана.
17:09
В Сербии для борьбы с наводнениями задействуют армию
Президент Сербии Александр Вучич приказал задействовать вооружённые силы страны в борьбе с наводнениями.
17:05
Овчинников ответил, какую сборную хотел бы добавить в состав участников ЧМ-2022
Бывший российский наставник Валерий Овчинников рассказал, какую сборную, из не отобравшихся в Катар, он бы хотел видеть на чемпионате мира 2022 года.
17:00
Овчинников: переживаю, как бы ЧМ не превратился в политическое шоу
Бывший российский наставник Валерий Овчинников поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре.
16:57
Власти Франции признали, что граждане спрашивают о целесообразности поставок оружия Киеву
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню признал, что сограждане задают вопросы о целесообразности поставок оружия Украине.
16:49
Сборная России сыграла вничью с командой Узбекистана
Сборная России не смогла обыграть национальную команду Узбекистана в товарищеском матче.
16:47
Площадь пожара на складе в центре Москвы увеличилась до 2500 квадратных метров
В пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара на складе в центре Москвы увеличилась до 2500 кв. м.
16:37
El Nacional: президент ПСЖ во время ЧМ-2022 намерен уговорить Дембеле перейти в команду
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи хочет видеть в своей команде нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле.
16:35
Пожар в центре Москвы тушат уже три вертолёта
В пресс-службе МЧС России заявили, что к тушению пожара на складе в районе Комсомольской площади в Москве привлекли уже три вертолёта.
16:29
Сильянов получил травму в матче с Узбекистаном
Защитник сборной России Александр Сильянов получил травму в товарищеском матче с командой Узбекистана.
16:24
Глава Минсельхоза России 21 ноября расскажет Путину о ситуации с животноводством в стране
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 21 ноября по видеосвязи доложит президенту страны Владимиру Путину о ситуации в животноводстве и птицеводстве в стране.
16:23
Самоделкина рассказала, на что потратила призовые с этапа Гран-при в Сочи
Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, как потратила призовые с этапа Гран-при России в Сочи.
16:18
В МЧС России заявили о подготовке вертолёта к тушению пожара в центре Москвы
МЧС России готовит вертолёт для тушения пожара на площади трёх вокзалов в Москве.
16:13
Трусова отказалась отвечать на вопрос, почему у неё нет нашивки Первого канала
Фигуристка Александра Трусова на пятом этапе Гран-при России в Самаре не стала отвечать на вопрос, почему на её куртке отсутствует логотип Первого канала.
16:12
Британия подарит боевикам ВСУ зажигалки с приветствием националистов
Власти Британии подарят украинским боевикам, проходящим обучение на британской территории, зажигалки, на которых выгравирован лозунг украинских националистов.
16:11
Профессор политологии Миршаймер: Путин ясно предупреждал о своей позиции по НАТО и Украине
Российский президент Владимир Путин ясно дал понять, что для России стало бы экзистенциальной угрозой становление Украины оплотом Запада у российских границ, а утверждения о том, что глава государства — «империалист», в действительности не находят подтверждения. Такое мнение выразил профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью The New Yorker.
16:09
ТАСС: к тушению возгорания на Комсомольской площади в Москве привлекли пожарный поезд
В экстренных службах сообщили о привлечении пожарного поезда к тушению возгорания в складском здании на Комсомольской площади в центре Москвы.
16:07
Канчельскис заявил, что планирует посетить матчи чемпионата мира в Катаре
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сообщил, что посетит матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре.
16:00
Трусова рассказала о своей реакции на появление мужчины с букетом на льду
Фигуристка Александра Трусова прокомментировала появление на льду неизвестного мужчины после её произвольной программы на пятом этапе Гран-при России в Самаре.
15:58
ТАСС: из горящего здания на Комсомольской площади в Москве эвакуировали семь человек
В Москве из горящего здания на Комсомольской площади эвакуировали семь человек, заявили в экстренных службах.
15:55
Путин примет участие в конференции Сбера по искусственному интеллекту
Журналист Павел Зарубин анонсировал участие президента России Владимира Путина в международной конференции Сбера по искусственному интеллекту.
15:47
В МЧС России сообщили о пожаре на Комсомольской площади
В управлении МЧС России по Москве сообщили о возгорании двухэтажного здания на Комсомольской площади.
15:46
Россия играет вничью с Узбекистаном после первого тайма
Завершился первый тайм товарищеского матча между сборными Узбекистана и России в Ташкенте.
15:43
Неизвестный мужчина вышел на лёд в Самаре и подарил Трусовой букет цветов
Серебряная призёрка Олимпийских игр Александра Трусова выступила с произвольной программой на пятом этапе Гран-при России в Самаре.
15:41
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в ночном клубе в Колорадо
Американская полиция задержала подозреваемого в стрельбе, которая произошла в ночном клубе в Колорадо минувшей ночью, пишет The New York Times.
15:35
Касильяс считает, что Роналду может стать лучшим бомбардиром ЧМ-2022
Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс ответил на вопрос о том, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022 года в Катаре.
15:34
Самоделкина выиграла этап Гран-при в Самаре, Трусова — вторая
Фигуристка Софья Самоделкина одержала победу на пятом этапе Гран-при России в Самаре.
15:29
«СТРАНА.ua»: Франция передала Украине ЗРК Crotale
Франция передала украинской армии ЗРК Crotale, заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.
15:22
Трусова упала с четверного лутца на Гран-при в Самаре
Серебряная призёрка Олимпийских игр Александра Трусова выступила с произвольной программой на пятом этапе Гран-при России в Самаре.
15:19
ЦИК Казахстана: явка на выборы за два часа до закрытия участков составила 67,85%
Явка на президентские выборы в Казахстане по состоянию на 15:00 мск составила 67,85%, заявил член ЦИК республики Шавхат Утемисов.
15:19
Мебельный склад горит в Екатеринбурге
В Екатеринбурге горит мебельный склад, площадь пожара составляет 800 кв. м, при этом из отдельно стоящего ангара идёт черный густой дым, сообщает МЧС России.
15:13
Мостовой: консул Катара пригласил меня на прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2022
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, будет ли он смотреть матч открытия чемпионата мира 2022 года в Катаре.
15:10
Минпросвещения: преступления Киева в Донбассе должны попасть в школьные учебники
Преступления киевского режима против населения Донбасса должны быть отражены в российских школьных учебниках по истории, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
15:01
Матыцин, Навка и Валиева посетили церемонию прощания с Александром Горшковым
В Москве на малой спортивной арене «Лужники» 20 ноября проходит церемония прощания с президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александром Горшковым.
14:59
Украинский военнослужащий незаконно пересёк границу с Белоруссией
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о незаконном пересечении границы украинским вооружённым солдатом через железнодорожный ппр Словечно.
14:52
Дешам подтвердил, что не заменит травмированного Бензема на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял решение не заменять травмированного нападающего Карима Бензема.
14:45
Силуанов назвал политической резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине
Глава российского Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» назвал политической резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине.
14:43
Нойер назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре
Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер считает, что южноамериканские страны являются фаворитами на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
14:38
Глава МАГАТЭ потребовал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси потребовал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, «кто бы ни стоял за этим».
14:34
Медведев ответил на претензии Украины на Крым
В ответ на претензии Украины на Крым зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Киев русским городом.
14:34
Матч Узбекистан — Россия посетят около 500 российских болельщиков
Товарищескую встречу сборных Узбекистана и России посетят около 500 российских болельщиков.
14:33
Минобороны: ВКС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS ВСУ в районе Краматорска
Воздушно-космические силы России с помощью высокоточных ракет уничтожили две установки РСЗО HIMARS ВСУ в районе Краматорска (Донецкая Народная Республика).
14:32
Ван Дейк: ни один матч на ЧМ-2022 не будет лёгким для Нидерландов
Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре.
14:27
Совместный снимок Месси и Роналду оказался смонтированным
Совместная фотосессия нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и форварда команды Аргентины Лионеля Месси оказалась смонтированной.
14:24
МО России: потери ВСУ за сутки в ЛНР и Харьковской области составили около 50 человек
Российские войска за минувшие сутки уничтожили около 50 украинских военных в ЛНР и Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
14:21
«Рубин» обыграл «Уфу» в первом матче после отставки Слуцкого
«Рубин» одержал победу над «Уфой» в матче 19-го тура Первой лиги.
14:18
L'Equipe: главный тренер сборной Франции не заменит травмированного Бензема на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял решение не заменять травмированного нападающего Карима Бензема.
14:17
Армия России нанесла поражение дивизиону ВСУ, который обстреливал Белгородскую область
Армия России в ходе контрбатарейной борьбы нанесла поражение дивизиону 40-й артбригады ВСУ в Харьковской области, который обстреливал Белгородскую область. Уничтожены четыре артиллерийских системы М777 производства США.
14:11
Российские войска сорвали попытки атак ВСУ на Южнодонецком направлении
В Минобороны России заявили о предотвращении попыток ВСУ атаковать позиции на Южнодонецком направлении.
14:11
Миранчук пожелал удачи сборной России перед матчем с Узбекистаном
Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук обратился к игрокам сборной России перед товарищеским матчем с Узбекистаном.