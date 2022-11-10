Proletären: Швеции не нужно НАТО для мира – это Швеция нужна альянсу для войны

Членство в НАТО не нужно Швеции для сохранения мира, и утрата нейтралитета не укрепит её безопасность, пишет Proletären. Наоборот, это Швеция нужна альянсу для размещения на её территории ядерного оружия и военных баз. Тем не менее и прошлое, и нынешнее правительство скандинавской страны с одинаковым рвением стремятся ускорить вступление в трансатлантическое военное объединение.

На прошлой неделе прозвучал один из самых честных и опасных комментариев, которому следовало бы стать частью обсуждения вопроса членства Швеции в НАТО, но который обернулся чистой воды пропагандистской кампанией, направленной на скорейшее вступление скандинавской страны в военный альянс США. Он был произнесён в виде замаскированного профессионального совета. Это был призыв от одного из самых опасных людей Швеции человеку, формально являющемуся самым влиятельным политиком страны, который внимательно прислушивался. Главнокомандующий вооружёнными силами Швеции Микаэль Бюден порекомендовал премьер-министру Ульфу Кристерссону воздержаться от каких-либо ограничений в связи со вступлением страны в НАТО, то есть правительство не должно отказываться ни от постоянных баз НАТО в Швеции, ни от размещения ядерного оружия на шведской земле, сообщает Proletären.

Это немалый акт государственной измены со стороны главнокомандующего, который настолько стремится передать шведский суверенитет над своей территорией хозяевам в Вашингтоне, что не хочет, чтобы такие мелочи, как ядерное оружие, могли этому помешать. Характерно и то, что именно Бюден высказал то, что до сих пор было табу в натовской пропаганде. До решения социал-демократического правительства подать заявку на членство в НАТО главком официально занимал нейтралитет. Тем не менее, как только социал-демократы официально приняли решение выбросить 200 лет мира и неприсоединения на свалку, нейтральная позиция главного военного оказалась столь же убедительной, как и позиция Швеции во время холодной войны, пишет Proletären.

Как только решение было принято, Бюден хвастался тем, как он недвусмысленно советовал тогдашнему министру обороны Петеру Хультквисту и остальным членам кабинета министров включить Швецию в ядерный альянс США. И в отличие от политиков — социал-демократов, Бюден может говорить ясно. Партийная верхушка пошла наперекор своим членам в ходе фарсового внутреннего «процесса», чтобы изменить собственное решение по НАТО. Но ни о каком ядерном оружии на территории Швеции даже не смели заикаться, так как настроения против его размещения среди социал-демократических низов ещё сильнее, чем против самого НАТО. Наоборот, подчёркивалось, что ни о каком ядерном оружии на шведской земле не может быть и речи, указывает издание.

Теперь официальный представитель социал-демократов по внешней политике Морган Йоханссон требует, чтобы консервативный министр обороны Пол Йонссон разъяснил позицию нового правительства, поскольку и Йонссон, и премьер-министр Кристерссон подпевали, соглашаясь с советом главкома. Однако это возмущение Моргана Йоханссона — напускное. Социал-демократы несут очень большую ответственность за то, что поставили страну в такое опасное положение, ведь теперь за завесой тумана и паникёрства о том, что Россия якобы хочет напасть на Швецию, обнажается реальность. НАТО является ядерным альянсом, и уже в июне этого года тогдашний министр иностранных дел Анн Линде написала письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором уверяет, что «Швеция принимает подход НАТО к безопасности и обороне, который включает решающую роль ядерного оружия», пишет Proletären.

Тем не менее и социалисты, и консерваторы делали вид, что само собой разумеется, что ни ядерное оружие, ни какие-либо постоянные базы НАТО на территории Швеции размещаться не будут, ведь такие оговорки в отношении НАТО есть же у Дании и Норвегии. Но мы увидели, чего они стоят, когда Норвегия в прошлом году подписала двустороннее дополнительное соглашение с Соединёнными Штатами о размещении четырёх военных баз, которые не подпадают под действие норвежского законодательства. Дания тоже в ходе прямых переговоров с США разрешила американцам открыть военные базы на своей земле, указывает Proletären.