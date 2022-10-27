Newsweek: финский законопроект о членстве в НАТО не запрещает размещение в стране ядерного оружия

Проект закона о вступлении Финляндии в НАТО вскоре будет рассмотрен парламентом. Он не содержит юридических оговорок о неразмещении ядерного оружия и баз Альянса в стране, подчёркивает Newsweek. В странах Европы уже находится около сотни американских ядерных боеголовок, к тому же Франция и Великобритания обладают собственным ядерным потенциалом, отмечает автор материала.

В Финляндии опасаются, что потенциальное размещение на территории страны ядерного оружия, в случае вступления Хельсинки в Североатлантический Альянс, «разъярит» Россию. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае этого года в силу обострения конфликта на Украине, напоминает Newsweek. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал стремление двух государств вступить в Альянс: «Все союзники согласны с важностью расширения НАТО. Мы все согласны с тем, что нам нужно держаться вместе, и мы все согласны с тем, что это исторический момент, которым мы должны воспользоваться. Это хороший день в критический для нашей безопасности момент» — его слова цитирует издание.

Финские СМИ отмечают, что законопроект о потенциальном членстве в Альянсе не предусматривает отказа от ядерного оружия в той или иной форме. По сообщениям ряда источников в июле министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен пообещали представителям НАТО не настаивать на каких-либо ограничениях и не добиваться введения «национальных оговорок» в законодательстве Финляндии, в случае если страна будет принята в блок, пишет автор материала. Это означает, что натовское ядерное оружие может временно либо постоянно базироваться на финской территории, при этом нет также и ограничений на размещение баз НАТО в стране, подчёркивает Newsweek.

Заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже были одобрены парламентами 28 из 30 стран-членов — Венгрия и Турция не проголосовали по этому вопросу. Для Анкары ключевым условием остаётся подавление лидеров курдских сепаратистов, многие из которых были поддержаны Хельсинки и Стокгольмом. В начале октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил: «Мы будем сохранять нашу принципиальную и решительную позицию по этому вопросу до тех пор, пока обещания, данные нашей стране, не будут выполнены» — его цитирует автор материала, подчёркивая, что Анкара считает сторонников курдского движения независимости террористами.

По данным Федерации американских ученых, порядка 100 американских ядерных боеголовок расположены в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. При этом Великобритания и Франция имеют собственные ядерные арсеналы. Сейчас страны НАТО проводят ядерные учения, которые продлятся до 30 октября. Участие в них принимают порядка 60 самолетов, в том числе американские бомбардировщики B-52, способные нести на борту ядерное оружие, отмечает автор статьи.