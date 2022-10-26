Поигрывание мускулами — Welt о ядерных учениях «Гром-2022»
Президент России Владимир Путин поприсутствовал на учениях сил стратегического сдерживания российской армии. Задача этих сил заключается в том, чтобы отреагировать на ядерную атаку.
Силы стратегического сдерживания провели манёвры на суше, на воде и в воздухе, сообщили в Кремле. Во время них были произведены запуски баллистических и крылатых ракет. Цель учений — подготовка к возможной ядерной атаке на Россию. Недавно Путин вновь утверждал, что Украина разрабатывает так называемую грязную бомбу, начинённую радиоактивными отходами.
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