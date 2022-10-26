Поигрывание мускулами — Welt о ядерных учениях «Гром-2022»

Глава Кремля Владимир Путин провёл учения сил стратегического сдерживания России, сообщает Welt. Манёвры носят исключительно ответный характер — на них отрабатывается реакция на ядерную атаку другой страны. Всё это «поигрывания мускулами, бряцание оружием и демонстрация силы» с целью показать миру, что Россия — крупная ядерная держава, возможно даже самая крупная в мире, считает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

Президент России Владимир Путин поприсутствовал на учениях сил стратегического сдерживания российской армии. Задача этих сил заключается в том, чтобы отреагировать на ядерную атаку.

Силы стратегического сдерживания провели манёвры на суше, на воде и в воздухе, сообщили в Кремле. Во время них были произведены запуски баллистических и крылатых ракет. Цель учений — подготовка к возможной ядерной атаке на Россию. Недавно Путин вновь утверждал, что Украина разрабатывает так называемую грязную бомбу, начинённую радиоактивными отходами.

Кристоф Ваннер на связи с нами из Москвы. Кристоф, сегодня проходят российские ядерные учения под названием «Гром-2022». Расскажите нам о них подробнее.

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Да, эти манёвры «Гром-2022» проходят под руководством главы государства и верховного главнокомандующего российских войск Владимира Путина. На них проходят симуляция ответного ядерного удара с использованием стратегических межконтинентальных ракет. Это означает, что Россия подверглась атаке со стороны другого государства. Россия реагирует на эту атаку и применяет свои межконтинентальные ракеты.

Некоторые из них запустят на северо-западе России на космодроме Плесецк. Другие ракеты — «Синева» — с подводной лодки в Баренцевом море. С космодрома Плесецк будет осуществлён запуск РС-24. Всё это современные межконтинентальные ракеты, которые могут нести несколько ядерных боеголовок. Ракеты будут запущены в сторону полуострова Камчатка на расстояние 5800 километров.

Всё это, конечно же, элементы борьбы за власть, поигрывания мускулами, бряцание оружием, демонстрация силы. Россия показывает, что она крупная ядерная держава, возможно даже самая крупная в мире — приблизительно с шестью тысячами ядерных боеголовок.

Дата выхода в эфир 26 октября 2022 года.